El newsletter de Luciana Geuna Escenas de furia y paranoia en Olivos por el escándalo cripto, a qué viajó Santiago Caputo a EE.UU. y las primeras medidas de la Justicia. 21 de febrero ¡Hola! Acaba de terminar la semana más explosiva de la gestión Milei. El tuit presidencial promoviendo una cripto con destino de estafa, no sólo abrió una inquietante causa penal y una serie de investigaciones en distintos organismos norteamericanos. Expuso, sobre todo, un polémico sistema de relaciones de los hermanos Milei con referentes opacos y marginales del mundo techie con los que mantuvieron audiencias privadas. Peor aún: sospechas de negocios y pedidos de plata para ver al presidente. ¿Cuál es el volumen del daño?. El “triángulo de hierro” nunca estuvo cerca de romperse, pero Karina Milei y Santiago Caputo protagonizaron una carrera adrenalínica y simultánea para contener -con éxito limitado- el escándalo. El freno a la comisión investigadora y el viaje a Washington del presidente sosegaron los ánimos en el gobierno. ¿A qué viajó intempestivamente Santiago Caputo a EEUU?. ¿Cuáles serán las nuevas revelaciones del escándalo cripto?. Van adelantos: en las próximas horas habrá novedades en la causa judicial argentina, se viene un discurso explosivo para el 1ero de marzo en la apertura de sesiones ordinarias y no habrá cambios en el gabinete. Te lo cuento acá abajo. Furia y paranoia en Olivos. Hubo escenas de furia y paranoia durante toda la semana en la intimidad del poder. El domingo, Santiago Caputo, pasó varias horas en la quinta de Olivos con el presidente elaborando una estrategia de respuesta a su difusión insólita de una moneda cripto que resultó una estafa para quienes confiaron e invirtieron. El lunes a la noche, era difícil calmar al presidente. Ya le había dado la entrevista a Jonatan Viale y la polémica alrededor de la intervención de Caputo en el medio de la nota, diversificaba un escándalo fuera de control. También potenciaba las convicciones en las que suele ingresar su mente sobre conspiraciones en su contra. En ese momento, lo acompañaba en el chalet presidencial Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que manejaba el TikTok de Milei y que fue eyectado de la Casa Rosada cuando usó la cuenta oficial de Presidencia para mandar sus saludos personales de fin de año en 2023. Su cercanía personal se mantiene intacta. La realidad sólo se aceleró desde entonces. Sería infinito enumerar la cantidad de estrategias de salida que intentó el “triángulo de hierro” para dominar la crisis y que fueron deglutidas por noticias nuevas, más comprometedoras. Para contabilizar sólo algunas: apelar a la Oficina Anticorrupción -que depende del Ministerio de Justicia-; mirar con extrema atención la salud del Papa; garantizarse la sesión de ayer del Senado donde siempre estuvo la expectativa de aprobar el pliego de Ariel Lijo y suspender las PASO (nunca de promover Ficha Limpia); bajar mensajes como nunca antes a la tropa oficialista sobre qué decir, con quién hablar y con quién no. Y la más evidente, poner a Santiago Caputo en el centro de la escena, como el único fusible de volumen político para correr la atención sobre el presidente y su hermana. De todas las revelaciones del escándalo de la cripto Libra, es posible que todavía no se pueda mensurar lo suficiente, si esta concentración del poder en tres personas es una figura geométrica que tocó un límite. “Retroceder nunca”, repetían como un mantra en el primer piso de la Casa Rosada un lugar que tuvo sus luces encendidas hasta la medianoche casi todos los días de esta semana. Recién ayer, a las 22, cuando el asesor se subía a un avión con destino a Washington, con las PASO suspendidas y la Comisión Investigadora del Senado desactivada, algo del tiempo se detuvo. Es posible que sea una ilusión. Se activa la causa penal. En las próximas horas, el fiscal Eduardo Taiano, firmará una serie de medidas para investigar la posible estafa producida a partir de la creación de la cripto Libra. El fiscal estaba en Costa Rica a punto de disertar en un congreso sobre justicia universal cuando le avisaron desde Buenos Aires que le tocaría encabezar la primera investigación seria contra esta cúpula del poder. Llegó ayer al país y quedó a cargo de la causa después de que la jueza Servini dispusiera delegarla. Esto significa varias cosas en concreto, pueden sonar técnicas, pero son relevantes: la primera, que Taiano será el encargado de la investigación (y no el juzgado); y la segunda, que por esa misma razón no tendrá que escribir lo que se llama requerimiento de investigación, un dictamen donde la fiscalía impulsa la apertura de la causa y define posibles imputados, califica los delitos posibles y describe los hechos sospechados en detalle. Hubiese sido una noticia explosiva imputar a un presidente. Ya le ha tocado al mismo Taiano hacerlo en gestiones anteriores. Por ahora, no pasará. De todos modos, la causa está a minutos de activarse. Habrá pedidos de medidas para comenzar la investigación: la reconstrucción de la creación de Libra, declaraciones testimoniales, documentación sobre sus propietarios. Son todas preguntas con respuestas preocupantes para el gobierno. Existen fiscalías especializadas en el Ministerio Público Fiscal que estos días compartían información sobre el entramado por canales informales. Todavía no fueron convocados para intervenir, pero tienen acceso a todas las bases que permiten identificar el camino de la creación de esta moneda. Y hay varias certezas: el inicio de esta operación fue inyectando dinero a través de Fixed Float, una exchange -intermediaria- registrada en Islandia que es conocida por su opaco registro de la identidad de sus propietarios y de las personas que operan a través de ellos. En ese micromundo techie, se usa mucho la palabra “ofuscar” para graficar las herramientas que buscan ocultar el origen del dinero invertido. “Está todo ofuscado”, se leyó en varios chats de especialistas hablando sobre Libra. ¿Dónde está Hayden Davis?. El eslabón central de esa intriga es Hayden Davis, el chico extravagante que vio al presidente en una audiencia privada en enero y que está detrás de la constitución de Libra. Un chat de él de diciembre del año pasado -donde decía que le daba dinero a Karina Milei para intervenir sobre las promociones del presidente-, publicado por el sitio más prestigioso del mundo en información cripto fue sin dudas la noticia que más perturbó a la Secretaria General de la Presidencia. Cierta o no, esa información generó en la Casa Rosada un sismo irreproducible. El seguimiento de cada uno de estos vínculos parece llevar a más problemas en el gobierno. Se sabe que una de las claves es el Tech Forum, donde el presidente disertó dos horas en octubre pasado en un encuentro organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ex contratistas de Milei en su escuela de finanzas. Su presencia gatilló la inscripción de los principales jugadores de ese universo en el mundo, interesados en escuchar el speech del presidente. Fueron capaces de pagar hasta 50 mil dólares por paquetes de entradas con hotel, y el acceso prioritario al Closing Party donde suponían que se llevarían una foto con Milei. Después del escándalo cripto, uno de los disertantes, Charles Hoskinson, que es fundador de Ethereum, aseguró que se volvió desilusionado a su país porque le pidieron plata para tener una reunión a solas con el mandatario. Todavía no hubo ninguna respuesta oficial sobre este punto. Operativo control de daños. Tech Forum tiene anunciada su segunda parte en abril. Es curioso cómo desapareció Manuel Adorni y todos los speakers, además de los sponsors, de la página web. Sólo prevalecen Argentina.gob.ar y el gobierno porteño. Raro. El portavoz negó en una entrevista televisiva haber aceptado esa participación alguna vez. Hay un hilo en X de Maximiliano Firtman muy revelador: capturó las pantallas del sitio oficial de Tech Forum previas al escándalo cripto donde aparecía Adorni como speaker principal junto a Julían Peh, de Kip Protocol. En esas capturas se ve que el asociado estratégico del evento era Kelsier Ventures, la empresa, justamente, de Hayden Davis. Cada vez más raro. Como sea, todo eso fue borrado de la página oficial. El problema está en Estados Unidos. Es una incógnita cómo tramitará la causa penal, no sólo por el enigma sobre cómo operará el timing de Comodoro Py, sino porque pone a prueba algo más elemental: el conocimiento y las herramientas que tienen para perseguir estas nuevas maniobras de estafas de altísima complejidad tecnológica. Hasta el código penal es anacrónico para estos casos. En Estados Unidos cada eslabón de estas maniobras tiene una calificación penal con penas altísimas. En la Argentina apenas tienen a mano el artículo 173 por defraudación y podrían intentar usar el artículo 300 pensado para quienes hiciesen alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas. Sería un uso forzado. Pero no hay nada escrito todavía específicamente para estos ciberdelitos. Es por eso que hay mucha más preocupación en la Rosada sobre lo que pueda estar pasando en el FBI, la CEC y la International Revenue Service (IRS) que es como la AFIP norteamericana, que el devenir de los tribunales argentinos. ¿Tiene algo que ver el viaje de Caputo, quién jamás acompaña al presidente en sus giras, con las investigaciones en ese país?. El asesor tiene bajo su aura la Justicia, la SIDE, la UIF y la AFIP. Casi nadie, ni funcionarios de altísimo rango de la Rosada, sabían que iba a viajar hasta ayer a la tarde. En su entorno aseguran que estaba previsto, que lo invitó la CPAC después de la organización del evento de esa organización acá en Buenos Aires. Difícil saber. ¿Volverá entonces con la comitiva oficial el sábado a la noche?. Misterio. Ganar tiempo. Antes de partir, Santiago Caputo junto a Lule Menem y el jefe de Gabinete intervinieron de manera feroz para frenar la Comisión Investigadora del Senado. Es impresionante la gestión eficaz sobre algunos gobernadores, sobre todo Gustavo Valdés, aunque no es el único. El rol del radical correntino, Eduardo Vischi, que firmó el proyecto para crear la comisión y sin decirle al bloque, lo rechazó después, quedará en las anécdotas inolvidables que suelen suceder en el Congreso de la Nación. Al gobierno le importó menos dejar los dedos pegados en bajar una comisión para que los investigue, que soportar que exista. Ahora creen que ganaron tiempo. Y está por llegar una instancia donde buscarán retomar la centralidad después del escándalo. El sábado 1 de marzo será la apertura de las sesiones ordinarias y ahí dará un discurso que a medida que pasan los días, promete ser más fuerte. 