EL NEWSLEETER DE LUCIANA GEUNA

La 9. sticker del león en el chat de Gabinete después de que Guillermo Francos mensajeara que habían logrado la un gesto sutil del número 10. No le mando la casaca de la selección nacional.

El resultado en Diputados consolidó una atmósfera mejor que la de sus expectativas. No es que no lo esperaran. Sabían que tenían los votos, pero hubo, sin dudas, un goce especial, en confirmar que el peronismo había votado todo partido. A la incertidumbre de la mañana donde temieron no lograr quórum, se les precipitó algo mucho mejor.

Es un escenario prometedor si en dos semanas Javier Milei puso un gesto sutil del número 10 en el chat de Gabinete después de que Guillermo Francos mensajeara que habían logrado la media sanción de la suspensión de las PASO en Diputados. El presidente recibió la noticia con la camiseta de Messi firmada en sus manos. Viralizó ese momento antes que el triunfo legislativo. Estaba encantado con recibir el regalo que le trajeron los directivos del Inter de Miami a su despacho en la Rosada, un trofeo que nunca consiguió Alberto Fernández. Fue un gesto sutil del número 10. No le mando la casaca de la selección nacional.

Es un escenario prometedor si en dos semanas el Senado confirma esta media sanción. Otra vez habrá que mirar con atención el comportamiento de los gobernadores y del peronismo. Saben en la cumbre del poder que puede salir mal. La firma de Santiago Caputo como afiliado a LLA es parte de la ingeniería electoral, una tarea meticulosa y adrenalínica que es propiedad de Karina Milei y Lule Menem. Ese diseño, que existió siempre, ahora tiene una conducción mucho más estricta, unilateral. Menos charlada, digamos. En el triángulo de hierro, la mano de hierro es de ella. Se vio la semana pasada con el mecanismo para sacar a Ramiro Marra del mundo libertario pero podría encontrarse esa certeza en cada minúsculo gesto de funcionamiento del interior del primer piso de la Casa Rosada donde tienen despacho los tres integrantes del poder presidencial.

Ayer, entre los anuncios oficiales, difundieron una foto del presidente sentado a una mesa con su hermana y Santiago Caputo, que firmaba su afiliación a La Libertad Avanza de Capital Federal. A un lado estaba Pilar Ramírez, la legisladora porteña que preside el partido y es amiga y mano derecha de Karina en la pelea por la Ciudad de Buenos Aires. Atrás, de pie, mirando la escena desde arriba, se ve a Lule Menem, el armador todopoderoso de Karina.

La imagen vale por lo que no dice. Es cierto que Caputo no tiene en el reparto de poder la tarea del armado político pero si quedaba alguna duda, quedó saldada. Su afiliación fue un pedido expreso de Karina. El asesor presidencial militó en una agrupación política cuando estudiaba en la UBA pero es la primera vez en su vida que aparecerá formando parte de un partido político. Su incursión más concreta había sido ser el ideólogo del acto de lanzamiento de la agrupación “Fuerzas del Cielo” en la provincia de Buenos Aires, un movimiento al que Karina le pide que no se despliegue como tal.

El asesor, mientras tanto, engorda la carpeta de anuncios que espera hacer el gobierno en los próximos días. Volvió la estrategia de arremeter la agenda de conversación. No hay dudas desde Davos de que eligieron ese camino, sobre todo cuando esta semana el presidente dio una entrevista en televisión y redobló su posición.

El anuncio de Manuel Adorni sobre los cambios en la ley de Identidad de Género tuvo un correlato formal automático: al día siguiente salió el decreto que deroga la garantía de acceso gratuito a los menores de edad a las prácticas incluidas en el articulo 11 de esa ley que se aprobó en 2012. Esta ley es nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las provincias. No hay caso de menores que se hayan hecho tratamiento quirúrgico y en el caso de los mayores, una de las provincias argentinas más pobladas del país, contabiliza apenas 75 en los 13 años que lleva la ley.

Los tratamientos de hormonización e inhibición de la pubertad que sí estaban vigentes para menores, están ahora prohibidos. Pero el gobierno buscará más temprano que tarde, deslindar a las obras sociales y a los estados de la obligación de pagar esos tratamientos. La decisión es acelerar. De hecho, en otro ámbito de los temas que ahora se describen como antiwoke, hay en construcción una reforma grande a la ley de Migraciones. La empatía con la agenda trumpista es total.

La cumbre del poder está casi monopolizada por la ingeniería electoral, una tarea meticulosa y adrenalínica que es propiedad de Karina Milei y Lule Menem. Ese diseño, que existió siempre, ahora tiene una conducción mucho más estricta, unilateral. Menos charlada, digamos. En el triángulo de hierro, la mano de hierro es de ella. Se vio la semana pasada con el mecanismo para sacar a Ramiro Marra del mundo libertario pero podría encontrarse esa certeza en cada minúsculo gesto de funcionamiento del interior del primer piso de la Casa Rosada donde tienen despacho los tres integrantes del poder presidencial.