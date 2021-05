PATAGONES: EL CONCEJO DELIBERANTE SESIONÓ EN VILLALONGA

Se aprobó, por excepción, la imposición del nombre de “Antonio Omar Lacaze” a la calle 8 de Villalonga.

El Honorable Concejo Deliberante de Patagones se trasladó, este pasado miércoles (19), a Villalonga como adhesión al próximo aniversario de la fundación de la localidad.

Una vez iniciada la sesión la delegada municipal, Luisina Ponce de León, y el secretario de Políticas Públicas y Jefatura de Gabinete, Fabio Bettinelli, dieron la bienvenida a los concejales y agradecieron sus presencias.

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN.

Iniciado: Concejales HCD. Extracto: Proyecto de ordenanza. Ref: imposición del nombre de Antonio Omar Lacaze, a una calle de Villalonga. La concejal Ciccone trajo a la memoria el proyecto original presentado por la edil (MC) Stella García, quien falleciera un tiempo atrás. Con el audio original y la voz de la concejal García, se realizó la fundamentación del proyecto. Momentos de mucha emoción se vivieron en la sala. Además, Cecilia Fochezatto, hija de Stella, participó de ese momento tan especial, cuando las palabras de Stella volvieron a escucharse.

La presencia de Omar Lacaze, ex combatiente de Malvinas, sobreviviente del Crucero General Belgrano, movilizó a los presentes y a quienes lo escuchaban, ya que narró, en primera persona, el hundimiento del “General Belgrano”. “¿Qué les puedo decir?, es un orgullo enorme, una gran responsabilidad, también, y yo no me considero un héroe; soy un sobreviviente del Belgrano, soy de la última tripulación y, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer”, expresó.

Movilizados todos por los recuerdos y las vivencias, se aprobó por excepción la imposición del nombre de “Antonio Omar Lacaze” a la calle 8 de Villalonga. Se le entregó un presente a Omar una vez aprobada la ordenanza. Ordenanza con modificaciones; aprobada por unanimidad.

PROYECTOS INGRESADOS.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de resolución. Reafirmar la validez de declaración de interés municipal a la actividad de equinoterapia, realizada en el predio del Club Deportivo Villalonga. Aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de ordenanza. Declarar “vecina ejemplar" a la ciudadana Mariangel Gristman. Aprobado por unanimidad. Después de contar la historia de cómo nació la equinoterapia, Mariangel expresó el agradecimiento a las familias que apoyan esta actividad; y recordó a Miguel Barrios por ser impulsor y constante apoyo de la actividad. Destacó la valoración que la comunidad hace de la actividad. “Estamos muy agradecidos de la comunidad de la que formamos parte. Es muy difícil poder poner en palabras lo que pasa allí adentro; hay que vivenciarlo; hay que estar allí y saber lo que pasa. Y sólo la persona que está lo puede vivir. En cambio, las sonrisas, eso lo producen los caballos, las sonrisas, las ponen los caballos”. Al finalizar se le entregó un presente.

Iniciado: Bloque Frente de Todos. Extracto: Proyecto de resolución. Solicitar al Departamento Ejecutivo realizar la construcción de vereda y paredón perimetral en el Hospital Arancibia de Villalonga. Aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloque Frente Renovador. Interbloque Frente de Todos. Extracto: Proyecto de resolución. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, gestiones para incorporar a más trabajadores como trabajadores esenciales en el Plan de Vacunación Nacional contra el Covid-19. Con modificaciones; aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de resolución. Solicita se considere crear una partida presupuestaria para el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad en el partido. Con modificaciones; aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloque Frente Renovador - Interbloque Frente de Todos. Extracto: Proyecto de resolución. Solicitar gestiones para ampliar el horario de la oficina postal en Villalonga. Aprobado por unanimidad.

El concejal Ariel Zvenger, saludó a los ciudadanos de Villalonga y presentó un proyecto de resolución: Por artículo 81 se ingresó un proyecto de ordenanza que en su articulado más importante reza: adherir al proyecto presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, declarando de interés legislativo al 92° aniversario de la localidad de Villalonga, a celebrarse el día 29 de mayo de 2021. Proyecto impulsado por el vicepresidente 1º, Alfredo Fisher, de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Aprobado por unanimidad.

ESPACIO PARA HOMENAJES.

El concejal Lucio Gálatro, recordó que el día 18 fue el día de la escarapela, y destacó que estas conmemoraciones no se deben dejar pasar.

La concejal María Dolores Patané, saludo a todos los vecinos de Villalonga en un nuevo aniversario, el día 29 de mayo. También se solidarizó con una familia de Villalonga por hechos de violencia recientes.

La concejal Noelia Sepúlveda, envió un afectuoso saludo a los vecinos de Villalonga, su pueblo natal. También saludó muy especialmente a la comunidad educativa de la escuela Media Número 1, “Paso Alsina”, que el día 16 de mayo, cumplió 54 años.

El concejal Ricardo Angos, adhirió a las palabras del concejal Gálatro, por el día de la escarapela. “La bandera y la escarapela son nuestros distintivos y tenemos que valorarlos un poquito más”, señaló. Se acerca la Semana de Mayo, acontecimiento clave que generó un antes y un después en la historia de los argentinos, donde se comenzó a construir la república, la nación, en la cual hubo mucho derramamiento de sangre y somos hijos de esa revolución, dijo.

La concejal María Ciccone, en adhesión a un nuevo aniversario, recordó a los primeros pobladores: “Siempre lo digo, lo sostengo y lo reivindico, que las localidades se hacen por el esfuerzo de muchas personas, las que empujan son las personas de la localidad. Hoy traje un libro de alguien muy importante. Bernardo Ibarroule, fue un delegado de muchísimos años, que ha llevado adelante importantes proyectos, con el esfuerzo de muchos vecinos y el acompañamiento del estado”, manifestó. Muchos proyectos concretados se ven en Villalonga que hoy es muy grande, manifestó. Y agradeció a todos los concejales el poder sesionar en Villalonga en este momento difícil que se atraviesa.

También saludar a TAPROVI, el Taller Protegido de Villalonga que el día 29 de mayo está cumpliendo años.

La concejal Noemí Córdoba, recordó los orígenes de Villalonga, y en lo particular expresaba: “El lugar en que uno nace no se elige; sin embargo el que habitamos por elección, como en el caso mío, sí se elige y se convierte en el solar de los hijos y nietos llevando en nuestros corazones la impronta pueblerina, celebrando la historia y la esperanza de un gran futuro. Feliz cumpleaños Villalonga.”

El concejal Marcelo Honcharuk destacó, en este nuevo aniversario de Villalonga, "la importancia y el rápido crecimiento de esta ciudad en los últimos años. Es exponencial como viene creciendo Villalonga. Hay que mirar que Villalonga es el futuro del partido de Patagones; tiene todas las herramientas para llevar adelante la industria hortícola y ganadera. Solamente necesita un poco de agua. Sólo decirle a Villalonga que el futuro son ustedes, el futuro está aquí”.

El presidente del cuerpo, Julio Costantino, recordó el día de la escarapela y el día internacional de los museos. “Es para mí es un gran placer y desde esta presidencia estar en esta localidad nuevamente, porque entiendo la importancia”. Destacó la importancia estratégica y económica que tiene Villalonga para el futuro de Patagones. Recordó a Francisca Urquijo de Sexe, su fundadora, quien pide a Geodesia poder donar los terrenos para crear un pueblo alrededor de la estación de ferrocarril y a los primeros pobladores que forjaron con trabajo lo que es hoy. "

"A todos los habitantes de Villalonga muy feliz cumpleaños, dijo el titular del cuerpo legislativo.

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN.

Iniciado: Bloques PJ-Frente de Todos. Extracto: Proyecto de Ordenanza. Prohibir el estacionamiento sobre margen derecha de la calle Sarmiento, entre Don Bosco hasta Perú de Villalonga. Ordenanza, aprobada por unanimidad.

Iniciado: Bloque Frente Renovador y Bl. PJ Frente de Todos. Extracto: Proyecto de resolución. Declarar de interés municipal y social, la edificación de una nueva terminal de ómnibus en Villalonga y la remodelación de la terminal de Stroeder. Resolución, aprobado por unanimidad.

Se leyó la correspondencia recibida. Se designó el nuevo representante en el Concejo del Deporte a Ricardo Angos, que tendrá mandato por dos años. Aprobado por mayoría.

Por artículo 81, se ingresó un proyecto de ordenanza que en su articulado más importante reza:

ARTICULO 1º: Adhiérase al decreto 01/21 de la provincia de Buenos Aires por el cual se deja establecido que ante el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid 19, dará lugar a las sanciones previstas en decreto ley número 8841/77 conforme lo establecido por decreto 3307/98, para llevar adelante la fiscalización y juzgamiento de las infracciones referidas en el presente.

Presentes en Casa de la Cultura “Viejo Hotel” en Villalonga”: presidente, Julio Costantino; secretaria legislativa, Mónica Devia; concejales, Ariel Zvenger, Romina Colombi, Noemí Córdoba, Marcelo Honcharuk y Ricardo Marino.

Por plataforma virtual: Marcelo Castronovo, María Dolores Patané, Ricardo Angos, Rosario Melluso, David Ibáñez Battiston, Lucio Gálatro, Noelia Sepúlveda, Carmen Amico y Eva Cifuentes.

También estuvieron dando la bienvenida la delegada municipal, contadora Luisina Ponce de León; y el secretario de Políticas Públicas y Gabinete, Fabio Betinelli.

Fuente: Prensa del HCD de Patagones.