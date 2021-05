ANAHÍ BILBAO: "UN GOBIERNO DÉBIL QUE NO RESUELVE NINGUNO DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA"

Anahí Bilbao, diputada provincial

"Es un gobierno debilitado por sus propios errores y por un fuego amigo cada vez más implacable, con una "presidente de facto" que actúa a las sombras desde el Instituto Patria, desde el Senado, desde El Calafate o desde Juncal y Uruguay", afirmó la diputada radical de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, de cara a los últimos acontecimientos político-judiciales en el país.

En ese marco, la legisladora bonaerense, oriunda de Laprida, agregó "Alberto Fernández decidió ceder el ejercicio de la presidencia para convertirse en un mero presidente testimonial. Pero, da la sensación que ese lugar no lo incomoda, lamentablemente para la institución presidencial. Cuando el poder no está en la Casa Rosada en un país presidencialista, estamos en un grave problema republicano, y mucho más cuando ante un fallo de la Corte Suprema muchas de las autoridades máximas de la nación dicen que es un fallo a favor de un candidato y no entienden, o no quieren entender, que el mismo advierte sobre la inconstitucionalidad de un decreto que desconoce las autonomías federales", señaló Bilbao.

"Es muy notorio que la gente está cansada de tantos cuestionamientos que, en el fondo, esconden otros intereses, judiciales o políticos, que nada ayudan en medio de una pandemia que nos preocupa a todos, en el país y en el mundo. Mientras estas cosas ocurren, seguimos encerrados, con pocos testeos y casi sin vacunas; con el sistema sanitario estresado y un futuro bastante incierto en el plan de vacunación. Pero, sin embargo, parece haber espacio para que algún intendente autoritario recurra a un dictador para meter miedo. Es hora de aplacar las diferencias y bregar por la implementación de rápidas y eficientes respuestas frente a la pandemia y dejar de lado disputas que solamente provocan más incertidumbre y más preocupaciones a los argentinos", cerró la diputada radical de Juntos por el Cambio.