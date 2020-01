SEMANA BROCHERIANA: ANIMAN A MIRAR “MÁS ALLÁ”, COMO BROCHERO

Haciendo referencia a la parábola del Padre Misericordioso, señaló: “El horizonte de la mirada del Padre es el corazón de los hijos, en contraste con las miradas mezquinas, egoístas. El menor la tiene puesta en su herencia, la que pide anticipadamente. El mayor la tiene puesta en un cabrito para celebrar con sus amigos. Dos miradas chiquitas, ensimismadas, rastreras. El corazón del Padre, porque se anima a ver lejos, porque ve más allá, no se queda en la herencia perdida y dilapidada por el hijo menor sino en la fiesta que ese hijo necesita encontrar para restablecer su dignidad. Ni se queda en el miserable cabrito reclamado por el mayor, sino que le ofrece todo”. En ese sentido, animó a preguntarse: “¿Cómo ando mirando yo?. ¿Cómo describiría mi propia mirada, mi modo de mirar a Dios, a los demás y a mí mismo?. Quizá tenga que reconocer que ando ciego, que no veo nada. Quizá he ido creciendo en miopía, sólo viendo lo que está cerquita, lo referido a mí y a mi conveniencia, y en cambio todo lo referido a mi prójimo se me ha vuelto borroso”, planteó, e invitó a “dejarse mirar por el Señor”.