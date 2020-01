FRANCISCO Y LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Ciudad del Vaticano (AICA).-

En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa Francisco le dice sí a los relatos teñidos de verdad y no a las historias falsas, y exhorta a elaborar ¨historias que construyan, que no destruyan¨, en un contexto que define ávido de “chismes y de habladurías” y en el que no se para de consumir “violencia y falsedad”.