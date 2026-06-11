ADORNI, O EL "EJEMPLO" DE LO QUE ES EL ACTUAL DESGOBIERNO NACCIONAL

El jefe de Gabinete declaró en una entrevista que acumuló ese monto entre 2013 y 2018.

"Lo cierto es que ahorramos toda la vida y en negro", explicó.

Además argumentó por qué compró la casa en Indio Cuá: "Era seguro para mi familia".

En este enlace, conocé las frases más fuertes de Adorni sobre su declaración jurada: En un pasaje de la entrevista, habló de "una plata que encontramos con mi hermano".

Al término de la nota, Javier Milei reposteó un mensaje que aseguró que “la Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”.

“Me parece una vergüenza”: la dura crítica de Victoria Villarruel a la declaración jurada.

En la previa a la presentación, la oposición ya había criticado a Adorni: “Un límite a la avivada”.