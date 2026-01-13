CARDENAL PAROLIN: LA VERDADERA PAZ ES MÁS QUE "EQUILIBRAR LOS MIEDOS"

13 de enero, 2026

·    Bruselas (Bélgica) (AICA)

Con motivo del 800 aniversario de la catedral de Bruselas, el Secretario de Estado de la Santa Sede reflexionó sobre el futuro espiritual de Europa, en un momento de "fragilidades, miedos y divisiones.

 El cardenal Pietro Parolin presidió la misa con motivo del 800 aniversario de la catedral de Bruselas (VaticanMedia)

El secretario de Estado del Vaticano afirmó que el cristianismo propone valores esenciales para la sociedad, subrayando que la "paz nace del reconocimiento del otro y no de la ponderación de los miedos", declaró el cardenal Pietro Parolin en la homilía de la misa que presidió en Bruselas, como legado papal para las celebraciones del 800 aniversario de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula.

En un análisis de la situación actual del continente, el representante del Papa identificó un momento marcado por "fragilidades, miedos y divisiones", no sólo políticas o sociales, sino también "internas y culturales".

"En este contexto, el cristianismo no ofrece soluciones técnicas, sino que propone, de manera sobria pero decidida, valores humanos esenciales", argumentó el cardenal, recordando que la justicia sólo crece "incluyendo y no separando".

El cardenal Pietro Parolin describió a Bruselas como "uno de los lugares donde Europa intenta repensarse y reconstruirse", una encrucijada de pueblos que debería recordarnos que el proyecto europeo "nace del encuentro y de la capacidad de mantener unidas las diferencias".

El secretario de Estado evocó a los "padres fundadores" -Robert SchumanKonrad Adenauer y Alcide De Gasperi- elogiando su capacidad de concebir el continente "no como una mera alianza de intereses, sino como una comunidad fundada en la reconciliación".

¿Una Iglesia insignificante?.
Respecto al papel de la comunidad católica en una sociedad secularizada, Parolin argumentó que la Iglesia enfrenta el desafío de no perder su "audacia evangélica".

"La Iglesia se debilita cuando deja de ser la sal que da sabor, la luz que ilumina", advirtió, explicando que la institución "no se impone en la historia", sino que la atraviesa como presencia que "acompaña, discierne y sirve" y añadió: "No es la debilidad numérica lo que socava el testimonio cristiano", advirtió el cardenal Parolin, "sino la pérdida de audacia evangélica".

"La Iglesia no se sitúa por encima de la historia, ni se integra simplemente en ella", dijo. "La recorre como una presencia que acompaña, discierne y sirve".

"Mucho antes de que se construyera esta estructura gótica del siglo XIII", dijo, una capilla dedicada a San Miguel y una iglesia románica ya habían dado testimonio de las profundas raíces del cristianismo en Bruselas. "Este crecimiento lento y paciente, afirmó, ilustra la naturaleza misma de la Iglesia, que no nace de un acto aislado o de un proyecto realizado en un solo momento, sino de una fidelidad que se extiende a lo largo de las generaciones, en la que cada persona recibe, custodia y transmite lo que se le ha confiado".

La celebración -que tuvo lugar el domingo 11 de enero- marcó el 800 aniversario de la Catedral de Bruselas, cuya construcción comenzó en 1226, con el legado papal que transmite la "cercanía espiritual" del papa León XIV a la familia real belga y a la Iglesia local.+

