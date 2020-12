PRESENTARON LA LEY DEL OESTE MEDIO DESFAVORABLE

El autor de la iniciativa, el diputado Emiliano Balbín, lo hizo, este viernes (4), junto al diputado Maximiliano Abad; al intendente de Pellegrini, Guillermo Pacheco; concejales y funcionarios de Salliqueló, Pellegrini y Tres Lomas.

A través de una reunión vía zoom, de la que participó además el ex intendente de Salliqueló, Jorge Hernández, se presenté este proyecto de ley que busca instituir la Zona Oeste Medio Desfavorable de la provincia de Buenos Aires, que incluye los distritos de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas.

La idea del proyecto de ley es establecer beneficios promocionales para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios.

El objetivo final, de acuerdo con el propio autor de la iniciativa, es “juntos seguir transitando un camino que nos lleve a mejorar las condiciones productivas y de desarrollo del sur bonaerense”.

Balbín fundamentó su iniciativa, a partir de la situación de estos tres distritos, que “de todos los municipios pertenecientes a la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, contiguos a zonas promocionadas de forma permanente (de Buenos Aires o de La Pampa), son los únicos que no han recibido ningún tratamiento similar, ni nacional ni provincial, que ponga en igualdad de condiciones a sus micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con relación a otros territorios cercanos”.

“Por lo tanto -agregó-, esta ley que presentamos es una reparación histórica, sobre todo para nuestros distritos que no han estado contemplados en los diferentes marcos regulatorios que prevén beneficios. Y es importante que se de esta discusión en el momento en que la provincia discute su presupuesto”.

“Otra de las iniciativas que presentamos en paralelo, tiene que ver con la posibilidad de que el presupuesto de desarrollo agrario tenga un incremento en el presupuesto general. Y es importante, porque en este contexto histórico y económico, donde la provincia ha sido favorecida con los fondos del conurbano que nuestro gobierno recuperó, o los fondos que recibirá a expensas de CABA, o el dinero de la emisión que recibió, pero que el gobernador no coparticipó a los municipios, nosotros proponemos que esto se redistribuya”, señaló.

Maximiliano Abad, por su parte, puntualizó que “esta es una iniciativa muy necesaria y demorada. Porque tiene dos virtudes, una es que está pensada para sostener un sector clave, como los trabajadores del sector agropecuario, el comercio y los servicios, y la segunda, es que busca reparar una situación de injusticia de estos distritos, con relación a otros. Y es nuestra tarea generar un cambio virtuoso, con herramientas posibles y viables. Y creo que este proyecto cumple con esos requisitos".

“Esto nos va a permitir dinamizar la economía, a partir de los beneficios que proponemos. Por eso vamos a poner toda nuestra energía para lograr ese objetivo. Ante una situación de injusticia siempre hay que trabajar para solucionarlo”, indicó.

Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrini, expresó que “la idea es poner en conocimiento de nuestras comunidades, este trabajo que venimos haciendo en conjunto. Por suerte hemos tenido el acompañamiento muchas miradas e ideas diferentes”.

“Nosotros no somos una zona desfavorable, sino que quedamos en desventaja de otras regiones que recibieron beneficios. Sobre todo, zonas patagónicas de La Pampa hacia abajo e incluso de la provincia. Más que de desventaja, sufrimos la desigualdad”, dijo.

Pedro Espondaburu, quien asesoró a los legisladores, concejales y funcionarios, en la redacción de la ley, indicó que “todos estos municipios están atravesados además por una realidad laboral que, si se analiza en profundidad y caso por caso, están en el cuarenta por ciento de trabajo/empleo no registrado, llamado comúnmente negro, incluyendo también el gris”.

Y agregó: “Desde 1960, los municipios nunca participaron en más del diez por ciento del gasto consolidado en la Argentina (hoy incluso es del seis por ciento). Y eso lo define la cultura política, y la cultura política es centralista. Por ejemplo, el sistema financiero tiene el cuarenta y ocho por ciento de rentabilidad. Está bien que a algunos sectores les vaya bien, pero también es importante que corran riesgos y generen valor. A veces el Estado interviene e inclina la cancha, por eso es importante que ahora intervenga para emparejarla”.

En tanto, Jorge Hernández, ex intendente de Salliqueló, manifestó que “lo fundamental es unir fuerzas, porque somos distritos chicos, y si no unimos fuerza no logramos nada. Y estos son proyectos que hoy podemos dinamizar porque tenemos la suerte de contar con un diputado como Emiliano que trabaja por la región. Y seguramente vamos a trabajar sobre otros, este es el primero”.

Finalmente, Luciano Spinolo, de Tres Lomas, indicó que “muchos sectores dependen de las reglas de juego, que pone el Estado, que tiene un rol sumamente importante. Por lo tanto, debemos evaluar cuál es la función del Estado en esta situación actual, con el cuarenta por ciento de pobreza, si es un estado agresivo con los sectores productivos, que sólo busca recaudar asfixiando la actividad, o un Estado garante de reglas de juego claras y que impulse la inversión y la generación de empleo genuino”.

Qué dice la ley propuesta.

Entre los beneficios propuestos se encuentran: exención del treinta y cinco (35%) por ciento del pago del impuesto inmobiliario urbano para dueños de un solo inmueble y rural para campos de hasta seiscientas (600) hectáreas; exención del veinticinco (25%) en general para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que califiquen como tales según facturación anual por rubro, y del cincuenta (50%) por ciento del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas que despachan combustibles y mipymes que califiquen como tales según facturación anual por rubro que demuestren inversiones en proyectos que agreguen valor a su actividad habitual previa.

También la exención del cincuenta (50%) por ciento del pago del impuesto de sellos; y del pago del impuesto a los automotores para medios de transporte.

Además, se prevé que el Poder Ejecutivo establezca el plazo de los beneficios de la presente norma, que no podrá ser inferior a diez (10) períodos fiscales. Cumplido dicho plazo, la provincia deberá establecer un régimen de alícuotas preferenciales.

El PE podrá bonificar los proyectos destinados a desarrollar actividades declaradas prioritarias para la región, en no menos de seis (6) puntos sobre la tasa de interés que en el momento aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires para cada una de las líneas crediticias específicas y a subsidiar.

Más presupuesto para los ministerios productivos.

Al mismo tiempo que esta ley del oeste medio desfavorable, Balbín presentó otra iniciativa pidiendo modificar las asignaciones presupuestarias correspondientes a los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario, con el fin de que alcancen, en cada caso, un piso equivalente al 1,2 % del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.501 kilómetros cuadrados. Es la más extensa del país y por su tamaño equivale a países europeos como España, Alemania o Francia. Y según datos del 2016, tenía un total de 15.355.000 habitantes, nucleados en 135 municipios, de los cuales 128 tienen actividad agroindustrial.

Alrededor del 50% de todo lo que pasa en agroindustria en la Argentina, ocurre en la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra la trascendencia productiva del territorio provincial.

Desde otro ángulo de observación, según datos del Ministerio de Industria de la Nación de 2013, si se analiza la participación de la provincia de Buenos Aires en el total del universo mipyme nacional, eso implicaba el treinta y tres por ciento (33%) del total argentino, situándose en más de 190 mil unidades productivas de ese tamaño.

“Por todo lo ya señalado y por las notorias dificultades observadas para alcanzar una mayor descentralización territorial en la aplicación de las políticas provinciales en los territorios locales, es que creemos imprescindible el aumento de las asignaciones presupuestarias correspondientes a los ministerios indicados”, dijo Balbín, y finalizó: “estamos convencidos que los sectores productivos, que son los que deben generar el genuino crecimiento económico y el aumento del trabajo bonaerense, no pueden ejecutar políticas activas eficaces con las magras asignaciones actuales”.