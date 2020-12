PATAGONES: EL PRESUPUESTO 2021 FUE APROBADO POR UNANIMIDAD

Este lunes (22), se desarrolló la segunda sesión especial del año del Concejo Deliberante de Patagones.

Luego del espacio para homenajes, se solicitó alteración del orden del día y se dio tratamiento al expediente iniciado por Contaduría Municipal.

Extracto: presupuesto año 2021. En cuarto intermedio, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto y los concejales decidieron retirar los despachos de mayoría y minoría, elaborando un único despacho de comisión unificando todas las voluntades. Aprobado por unanimidad.

Todos los ediles trabajaron durante muchos días, además de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y después de un año muy difícil, atravesado por la pandemia, es la primera vez en cinco años que el presupuesto sale aprobado por unanimidad.

El presidente del cuerpo, Julio Costantino, felicitó a todos los concejales que pusieron compromiso y sentido común para que este presupuesto sea aprobado por todos los ediles.

ORDENANZA FISCAL TARIFARIA APROBADA POR UNANIMIDAD



De la misma manera, sobre el expediente iniciado por la Agencia de Recaudación Municipal, el proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria, para el ejercicio 2021, los despachos de comisión por la mayoría y por la minoría fueron retirados y después de llegar a un acuerdo, todos los bloques políticos llegaron a coincidir para aprobar la ordenanza por unanimidad. Media sanción resuelta. Ahora, se deberá convocar a sesión con mayores contribuyentes para otra media sanción.

Los concejales trabajaron en extensos cuartos intermedios para acercar posiciones y llegar al acuerdo final. Resaltaron el trabajo y el diálogo para arribar al acuerdo.

Al finalizar la sesión, se hizo presente el intendente municipal, ingeniero José Luis Zara, quien fue invitado por los concejales para hacer uso de la palabra.

Agradecido expresó: “después de la sesión de hoy, de la aprobación del presupuesto por unanimidad, el haberse puesto de acuerdo en la fiscal impositiva, con consenso, con disenso, demuestra también el acompañamiento que he tenido durante esta pandemia del Concejo Deliberante y de todas las fuerzas políticas. Por eso quise venir acá a agradecerles, porque ha sido un año difícil para todos, de aprendizajes y creo que cada vez que he precisado del concejo siempre me han acompañado, más que nada agradecerles”.

El presidente del cuerpo agradeció la presencia del intendente y el trabajo de todos los concejales para llegar a este resultado.

Fuente: Prensa del HCD de Patagones.