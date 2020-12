EL CONCEJO DELIBERANTE DE PATAGONES RINDIÓ HOMENAJE AL CONCEJAL (MC) GERARDO ANDRÉS BARI

Se dio inicio a la 16° Sesión Ordinaria de Prórroga denominándose “Sesión Gerardo Andrés Bari”, en homenaje al Concejal Mandato Cumplido, quien nos dejara físicamente hace algunos días.

El izado de los pabellones nacional y bonaerense a media asta estuvo a cargo del Presidente del Cuerpo Julio Costantino, el Presidente de Bloque Juntos por el Cambio Marcelo Castronovo, el Presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Ariel Zvenger y el Presidente del Bloque Frente Renovador Ricardo Marino. Los ediles portaron crespones negros durante la Sesión. El Concejal Maragato, nos dejó físicamente el último domingo.

En el espacio para homenajes, el Concejal Marcelo Castronovo, solicitó a todos los Concejales, en homenaje al Concejal Gerardo Bari y por el día de hoy, colocar su nombre en una de las bancas por esta Sesión. Luego se procedió a la colocación del nombre y se solicitó un minuto de silencio.

El Concejal Ricardo Marino, apoyó las mociones y realizó una reseña de su conocimiento de la familia Bari, y en especial de Gerardo con quien compartió distintos espacios. También detalló los cargos que ocupó a lo largo de su trayectoria como político. Destacó su calidad humana, un gran compañero, sensible, solidario, honrado y honesto. “Yo sé que desde algún lugar Gerardo, nos está escuchando, y tengo la tranquilidad porque yo tengo un ángel en el cielo que seguramente deben estar juntos, haciendo algo los dos, eran peronistas” expresó Marino. También se comunicó el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Masa, para hacer llegar sus condolencias a su familia. Con un HCD de pie y con un aplauso cerró su homenaje.

El Concejal Marcelo Honcharuk, se refirió a Gerardo Bari, y como lo recordará de aquí en más, como alguien de muy buen corazón, alguien que no dudaba en dar una mano a quien lo necesitaba. Alguien con quien se podía no estar de acuerdo pero con la tranquilidad que lo que decía era lo que pensaba. Lo que está pasando con esta maldita enfermedad, tienen que servir para que los ciudadanos tomen conciencia, pedirle a la población responsabilidad social, porque estamos viendo que no se están cuidando, pero si la gente no colabora se nos van a seguir yendo personas. “Gerardo dejó una huella en todos nosotros”.

El Concejal Ricardo Angos, expresó en palabras sus sentimientos en el instante de la triste noticia. “Tristeza, desazón, congoja, desconsuelo, los sentimientos más profundos a flor de piel. Duele saber que ha partido un ser de valores. Duele saber que ha partido un ser con convicciones y compromiso, de esos que necesitan las comunidades, no pasó sin más, en cada lugar que ocupó se destacó”. Conocidos desde la militancia, desde muy jóvenes, con historia conjunta, historia de familia, historia de militancia de encuentros y desencuentros, pero entendiendo que la vida va más allá de eso.

El Concejal Rosario Melluso, mencionó que los envuelve una emoción muy grande, sobre todo a los que tienen muchos años de militancia en un partido o en otro. Visiblemente emocionado no pudo seguir hablando. Tomó la palabra el Presidente Julio Costantino, acompañando al Concejal, “esto nos enfrenta la realidad de la desaparición de Gerardo. Gerardo no fue simplemente Concejal, fue un amigo, y lo demuestra este tipo de sentimientos”. Tenía compromiso social y político, podíamos no estar de acuerdo y de hecho, políticamente nunca estuvimos de acuerdo, pero supo generar vínculos para tirar todos de este carro, hay que terminar con las grietas y hacer esto que Gerardo hacía.

El Concejal Melluso agregó que desde muy joven transitó el camino de la política, juntos transmitieron su pensamiento de que Patagones proyectaban, cada uno desde su visión. Recordó experiencias vividas juntos, mencionando la profunda tristeza de aquellos que lo querían y hoy están acá sin su presencia.

El Concejal Lucio Gálatro, exponía: “Para mí es muy duro y muy difícil expresar palabras en memoria de un amigo, en memoria de Gerardo”. Lucio compartió con él muchísimas vivencias y es muy difícil expresar en palabras, era una persona cargada de valores, que siempre puso el hombro, para todas aquellas personas que lo necesitaran, no solo desde la política, sino que desde lo humano. Gerardo va a dejar un vacío enorme en todos, una persona que ha estado tanto tiempo vinculado a la política, que todos los sectores políticos lo han reconocido. Se fue un compañero, un militante, un cuadro de los más formados, pero nos dejó un legado, una enseñanza que son los valores del ser humano. Un gran amigo, una gran persona.

La Concejal Carmen Amico, destacó en Bari a una persona importante, y necesaria, principalmente para su familia, para sus hijas. Tuvo la oportunidad de trabajar con él y todos los hospitalarios estamos agradecidos por esa proyección que tuvo, por la apertura, donde permitió trabajar con él la Ordenanza del SIDDISS, (que permitió que los fondos de obras sociales regresen al hospital). Será muy bien recordado por todos los empleados municipales. Es difícil despedir a una persona que uno quiere, que le tiene respeto, Él la acompañó en un momento duro en lo personal y compartió palabras que sonaron en el Concejo, además de la congoja que se sintió en el día de hoy.

El Concejal Ariel Zvenger, expresó que tuvo la necesidad de decir públicamente lo que fue para él Gerardo Bari: “No todo pasa por casualidad, y en el momento más difícil de mi vida, me tocó ser compañero cercano de trabajo, de Gerardo Bari, era mi superior y yo sería injusto si diría que fueron pocos los que me acompañaron en ese momento, porque todo el mundo que me conocía o tenía alguna relación conmigo, me daba palabras de aliento. Pero lo de Gerardo fue más allá, Gerardo fue el sostén mío y de mi familia. Gerardo sabía lo que necesitábamos y no solamente plasmó su apoyo, sino que puso a disposición su familia, abrió las puertas de su casa y nos contuvo en un momento que nos tocó vivir en un momento que no se lo deseo a nadie, así que eternamente agradecido mi familia y yo”. Visiblemente emocionado relato que seguían en comunicación, hablando de proyectos en común, con un café pendiente para cuando la pandemia pase. Bari se había tomado un descanso de la política, pero seguían en contacto. El Concejal manifestó su público agradecimiento poniéndose a disposición de la esposa de Gerardo y sus hijas.

El Presidente Julio Costantino cerró el espacio con afectuosas palabras “Gerardo, que supo hacer aflorar este tipo de sentimientos, y es por eso que creo que estos compañeros y estos ocasionales adversarios, despidamos al amigo con un minuto de silencio”. Se realizó un minuto de silencio en memoria de Gerardo Bari.

El Concejal Castronovo saludo a los vecinos de Cardenal Cagliero al conmemorarse el 71 aniversario de su fundación. En cuarto intermedio se escuchó a una vecina con poemática habitacional.





PROYECTOS INGRESADOS

Iniciado: Bloques PJ-Frente de Todos. Extracto: Proyecto de Ordenanza. Designar con el nombre "Diego Armando Maradona" al Polideportivo Municipal. Enviado a la Comisión de Asuntos Varios, para que una vez que se cumplan los requisitos expresados en el Proyecto, pase al Museo Regional Emma Nozzi para su evaluación. Pase a Comisión por Unanimidad.

Iniciado: Bloques PJ-Frente de Todos. Extracto: Proyecto de Minuta de Comunicación. Solicitar al Departamento Ejecutivo, pronta limpieza y recolección de residuos en el sector Costanera.- Con modificaciones. Aprobado por Unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de Resolución. Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia dar prioridad al tratamiento del Proyecto de Ley sobre "Autonomía de los Municipios". Aprobado por Unanimidad.

Iniciado: Bloque Frente Renovador. Marino Ricardo. Extracto: Proyecto de Resolución. Solicitar al D.E. analice incluir en el Presupuesto 2021, la compra de elementos de trabajo para empleados afectados a la recolección de residuos.- Aprobado por Unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de Ordenanza. Ref.: Estacionamiento calle Emma Nozzi desde Italia hasta la finalización de la Escuela Luis Comandante Piedra Buena.- Aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de Ordenanza. Prohibir el estacionamiento sobre margen derecha de la Av. Colón, en sentido este-oeste. Pase a Comisión de Tierras y Obras Públicas para debate y análisis. Aprobado por Unanimidad.

Iniciado: Bloque Juntos por el Cambio. Extracto: Proyecto de Ordenanza. Declarando al Partido de Patagones a favor de toda Vida.- Pase a la Comisión de Asuntos Varios, para su debate y análisis. Aprobado por unanimidad.

Iniciado: Bloques PJ-Frente de Todos. Extracto: Proyecto de ordenanza. Adhesión a la ley Provincial Nº 15.192. Declarar de Interés Público a las Asociaciones Civiles constituidas en la Provincia de Buenos Aires. Aprobado por unanimidad.

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN

Expedientes con despacho de Comisión fueron aprobados por Unanimidad. Otros devueltos a comisión solicitar documentación complementaria.

Iniciado: Agencia de Recaudación Municipal. ARM. Extracto: S/ proyecto de ordenanzas fiscal y tarifaria ejercicio 2021. Devuelto a Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Se ingresaron expedientes por artículo 81 – expedientes fuera del orden del día. Aprobados por unanimidad. Se leyó la correspondencia recibida.

Presentes en el recinto: presidente, Julio Costantino; secretaria, Mónica Devia; Marcelo Castronovo, Rosario Melluso, Dolores Patané, Ricardo Angos, Ariel Zvenger, Eva Cifuentes, Marcelo Honcharuk, Noelia Sepúlveda y Ricardo Marino.

Presentes de forma virtual: Eliana Correa, María Ciccone, David Ibáñez Battistoni, Noemí Córdoba, Lucio Gálatro y Carmen Amico.

Fuente: Prensa HCD/Patagones.

--