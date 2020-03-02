ZARA EN LA APERTURA DE SESIONES 2020: “SEGUIRÉ TRABAJANDO INCANSABLEMENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS VECINOS”
CARMEN DE PATAGONES.- El intendente municipal, ingeniero José Luis Zara, presidió, este lunes (2), el acto de apertura de sesiones ordinarias, del período 2020, en el Honorable Concejo Deliberante.
Previamente, el presidente del Concejo Deliberante, Julio Costantino, y los presidentes de los bloques que integran el cuerpo deliberativo, se presentaron en el despacho municipal para acompañar el ingreso del jefe comunal al recinto.
Allí, saludó a las autoridades presentes, concejales de los distintos bloques legislativos y vecinos.
Para dar inicio a la sesión, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, dio la bienvenida oficialmente al jefe comunal a quien invitó, junto a los presidentes de los bloques, al izamiento del pabellón nacional.
Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional, interpretado por la cantante maragata, Florencia Rupayán, y el cura párroco, Pedro Narambuena, junto al presidente de la Pastoral de Patagones, Aldo Pier, compartieron una lectura bíblica y dieron la bendición a la actividad legislativa.
Seguidamente, se dio lectura al decreto de convocatoria a la primera sesión ordinaria del periodo 2020 y notas de ausencia.
Luego, el presidente del Honorable Concejo Deliberante invitó al jefe comunal a brindar su mensaje inaugural para la apertura de las sesiones ordinarias.
EL MENSAJE COMPLETO
SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SEÑORES CONCEJALES
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL MUNICIPAL
SEÑORA JEFA DISTRITAL DEL PARTIDO DE PATAGONES
SEÑORAS CONSEJERAS ESCOLARES
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
SEÑOR JEFE DE LA POLICÍA COMUNAL
SEÑOR JEFE DE LA ESTACIÓN COMUNAL CARMEN DE PATAGONES
SEÑOR JEFE DE LA PREFECTURA DE PATAGONES
REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
REPRESENTANTES DE ORGANISMOS PROVINCIALES CON ASIENTO EN EL PARTIDO
SEÑORES REPRESENTANTES DE ENTIDADES RURALES Y AGROPECUARIAS
SEÑORES REPRESENTANTES DE COMISIONES DE FOMENTO
SEÑORES REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS
SEÑORES REPRESENTANTES DE ENTIDADES EMPRESARIALES, GREMIALES Y DE BIEN PÚBLICO
VECINOS DEL PARTIDO DE PATAGONES
MEDIOS DE PRENSA
MUY BUENOS DÍAS. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR ESTAR
PRESENTES HOY.
VENGO A DAR CUMPLIMIENTO UNA VEZ MAS AL DEBER QUE SE ME IMPONE COMO INTENDENTE MUNICIPAL, INAUGURAR UN NUEVO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CONFORME EL ARTICULO 68º, CAPITULO II, INCISO APARTADO 2º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES.
COMO CADA AÑO VENGO A COMPARTIR CON USTEDES ESTE MOMENTO, EN ESTE RECINTO SIMBOLO DE NUESTRA DEMOCRACIA.
RENDIRE CUENTAS DE MI GESTION DURANTE EL 2019 Y COMENTARE LOS OBJETIVOS FUTUROS DE GOBIERNO.
QUIERO AGRADECER A ESTE HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, QUE HA APROBADO EL PRESUPUESTO Y LA FISCAL IMPOSITIVA DE ESTE AÑO, LO QUE NOS PERMITE ORGANIZAR LOS OBJETIVOS EN CADA ÁREA, COMO ASÍ TAMBIÉN NOS FACULTO PARA PODER OTORGAR UN 20% DE AUMENTO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES HASTA AGOSTO.
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES
LA OBRA PÚBLICA FUE DESDE EL INICIO DE MI GESTIÓN EN EL 2015 UNO DE LOS EJES CENTRALES DE GOBIERNO. ESTO QUEDO DEMOSTRADO EN LOS MÁS DE $ 900 MILLONES QUE DESTINE DURANTE LOS PRIMEROS 4 AÑOS DE GESTION A OBRAS.
ESTE AÑO CONTINUAREMOS EN EL MISMO CAMINO.
CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SE GESTIONARON ANTE LA EMPRESA ABSA, LOS PROYECTOS DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO PARA CARMEN DE PATAGONES Y LA MEJORA EN LA PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA VILLALONGA Y STROEDER.
CON LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE PROFESIONALES DEL MUNICIPIO SE COLABORÓ CON EL ÁREA DE INGENIERÍA DE ABSA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL COLECTOR COSTANERO Y COLECTOR ESTE DE CARMEN DE PATAGONES, UNA OBRA CON FINANCIAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A TRAVÉS DE LA DIPAC CON UN PRESUPUESTO DE 31 MILLONES DE PESOS.
GRACIAS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA PUDIMOS DESPUES DE AÑOS DE RECLAMOS DE LOS VECINOS DEL BARRIO CEFERINO LLEVAR ADELANTE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED CLOACAL QUE SE EJECUTO CON FONDOS PROPIOS. SEGUIREMOS EJECUTANDO DURANTE ESTE AÑO LA SEGUNDA ETAPA.
POR OTRA PARTE, EN OCTUBRE SE INAUGURO EL TEATRO ESPAÑA, UNA OBRA EMBLEMÁTICA PARA LA COMUNIDAD, HITO DE LA CULTURA MARAGATA. LA MISMA TUVO UN VALOR APROXIMADO DE $32MILLONES QUE FINANCIO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA E IMPLICO LA RESTAURACIÓN TOTAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL Y NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS.
A SU VEZ, LUEGO DE LA PUESTA EN VALOR DE LA CALLE COMODORO RIVADAVIA Y LA PLAZA DE ARMAS, COMO COMPLEMENTO A LA OBRA EJECUTADA, EL MUNICIPIO DOTO EL AÑO PASADO DEL SERVICIO DE WIFI LIBRE AL LUGAR.
CON RESPECTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU), ESTE MES SE PONDRÁ EN OPERACIÓN LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y PATAGONES COMENZARÁ A LLEVAR LOS RESIDUOS AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN VIEDMA. ASI, QUEDARA CERRRADO DEFINITIVAMENTE EL BASURAL A CIELO ABIERTO.
EN LO QUE RESPECTA A LA ENERGÍA SE EJECUTAN DOS ESTACIONES TRANSFORMADORAS, UNA AL OESTE Y OTRA AL ESTE DE LA CIUDAD, LO QUE PERMITE LA AMPLIACIÓN DE ENERGIA A LAS ZONAS RURALES. EL MONTO DE LA OBRA ES DE $ 126 MILLONES Y SE ENCUENTRA CON MAS DEL 90% DE AVANCE.
CON ESTAS OBRAS SE ENLAZA Y DESARROLLA UNA RED ELÉCTRICA QUE PERMITIRA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y POTENCIA NECESARIA PARA OTORGAR LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA RIEGO DE ZONAS PRODUCTIVAS DE LA MARGEN NORTE DEL RÍO NEGRO Y SE POTENCIARA UN SECTOR DEL CASCO HISTÓRICO.
EN LO REFERIDO A VIVIENDAS, CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA TERMINACIÓN DEL GRUPO DE LAS 18, DE UN TOTAL DE 77 VIVIENDAS EN CARMEN DE PATAGONES.
HASTA EL MOMENTO, SE HAN EJECUTADO TODAS LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA, SE HIZO LA ENTREGA DE 59 VIVIENDAS Y SE ESTÁ EJECUTANDO LA TERMINACIÓN DE LAS 18 RESTANTES, CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 70%. SE LICITÓ LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS CON UN MONTO DE CONTRATO QUE SUPERA LOS 6 MILLONES DE PESOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DESDE LOS PRIMEROS DÍAS DE FEBRERO.
MIENTRAS TANTO, LAS 53 VIVIENDAS PRESENTAN UN AVANCE DEL 30% CON UN MONTO QUE SUPERA LOS $ 58 MILLONES, EJECUTANDOSE EN ESTE MOMENTO CON FONDOS MUNICIPALES DEBIDO A LA INTERRUPCION DEL FLUJO DE FONDOS DE LOS ORGANISMOS DE NACION Y PROVINCIA.
SE REALIZO LA REPARACIÓN Y LA PUESTA EN VALOR DEL PUENTE WASSERMAN EN SAN BLAS, UNICA VIA DE ACCESO A LA ISLA. ADEMAS, EN LA LOCALIDAD SE REALIZARON DOS MIL METROS DE CORDON CUNETA Y SE COLOCO TODO EL PISO GRANITICO EN EL SUM DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 7 Y LA ESCUELA SECUNDARIA N° 5.
LA EDUCACIÓN ES UN PILAR FUNDAMENTAL EN MI GOBIERNO. POR ESO ESTAMOS CONSTRUYENDO EL SUM DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N°2 “ISLAS MALVINAS”. ACTUALMENTE, EL AVANCE DE OBRA ES DEL 90% CON UN PRESUPUESTO SUPERIOR A LOS $16 MILLONES.
ADEMÁS, SE CONTINUA CON LA OBRA DE RED DE GAS EN LA ESCUELA AGRARIA N° 1 “CARLOS SPEGAZINI”.
PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS EL CENTRO DE EDUCACION FISICA N° 110 DENTRO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
OTRO ESPACIO QUE HABILITAMOS ES EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 401 EN LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE CARMEN DE PATAGONES.
ALLÍ REPARAMOS LOS TECHOS, DEMOLIMOS LOS CIELORRASOS Y LOS CONSTRUIMOS DE NUEVOS CON PLACAS DE YESO, REPARAMOS EL REVOQUE INTERIOR, RECONSTRUIMOS LOS SANITARIOS CON SUS CORRESPONDIENTES INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE AGUA, CLOACAS, REVESTIMIENTOS Y ARTEFACTOS Y PINTAMOS EL INTERIOR DEL EDIFICIO EN CONJUNTO CON LA INSTITUCION.
OTRO EJEMPLO DE ESTO FUE LA CULMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA N°15 EN LOS POCITOS. ESTA OBRA SIGNIFICÓ UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $ 5 MILLONES REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO EDUCATIVO.
ESTAMOS EJECUTANDO LA ESCUELA SECUNDARIA N° 4 EN JUAN A PRADERE. ADEMÁS, EN RESPUESTA A UN HISTÓRICO PEDIDO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD Y CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 250 MIL PESOS, REALIZAMOS LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DONDE ESTA FUNCIONANDO ACTUALMENTE ESTA ESCUELA Y HABILITAMOS UN AULA ESPECIAL PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN SEGUIR CON LA RADIO, CONVENCIDOS QUE ESTE PROYECTO TIENE QUE TENER CONTINUIDAD PARA DARLE A LOS ALUMNOS HERRAMIENTAS EN CUANTO A LA FORMACIÓN EN LO COMUNICACIONAL Y SOCIAL, SIENDO ELLOS MISMOS QUIENES COMUNICARÁN SU PROPIA HISTORIA.
ADEMAS, ASFALTAMOS DOS CUADRAS ALEDAÑAS A LA ESCUELA PRIMARIA Nº 4, LO QUE PERMITE UN MEJOR ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.
ESTAMOS REALIZANDO LA AMPLIACION DEL JARDIN N° 902 DE LA LOCALIDAD DE STROEDER Y LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N° 3 EN VILLALONGA.
EL AÑO PASADO, PUSIMOS EN MARCHA EL PROGRAMA “BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO”. UNA POLÍTICA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES, A LOS QUE SE LES BRINDA UN APOYO ECONÓMICO CONSTANTE.
POR ORTA PARTE, EN VILLALONGA SE REALIZARON 1805 METROS LINEALES DE CORDON CUNETA Y 465 METROS CUADRADOS DE BADENES PARA CANALIZAR EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE LA LLUVIA DEL BARRIO URQUIJO Y UNA CUADRA DE PAVIMENTO QUE CIERRA EL CIRCUITO DE LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS.
ADEMAS SE REALIZARON 6 CUADRAS DE RED CLOACAL Y 4 CUADRAS DE RED DE GAS EN EL BARRIO SAN CAYETANO.
EN STROEDER SE EJECUTARON 1084 METROS LINEALES DE CORDON CUNETA, 51 METROS CUADRADOS DE BADENES Y DOS CUADRAS DE PAVIMENTO ASFALTICO.
UNA OBRA EMBLEMÁTICA PARA NUESTRO DISTRITO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD MORENO. EN UNA PRIMERA ETAPA SE EJECUTO DESDE LA COSTANERA EMMA NOZZI HASTA LA CALLE YRIGOYEN. LUEGO, UNA SEGUNDA ETAPA DESDE CALLE SUYPACHA A LAVALLE Y ACABAMOS DE COMENZAR LA ULTIMA ETAPA DESDE LAVALLE A JUAN DE LA PIEDRA. COMO COMPLEMENTO DE LA MISMA SE REALIZA LA ILUMINACION A TRAVEZ DE LUCES LED.
OTRA OBRA EN DESARROLLO, QUE MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE UN IMPORTANTE NUMERO DE FAMILIAS, ES LA DEL CORDON CUNETA Y VEREDAS EN EL BOULEVARD CELEDONIO MIGUEL. LA MISMA BENEFICIARA A LOS BARRIOS VILLA LYNCH, 150 Y EL PROGRESO.
ACTUALMENTE SE REGISTRAN IMPORTANTES AVANCES, DESDE LA CALLE SOULIN A DOMINGO DE ORO, SECTOR DONDE YA SE CONCRETARON 2742 METROS DE CORDON CUNETA, SE REALIZARON 386 METROS DE BADENES Y 418 METROS DE HORMIGON.
ASIMISMO, EL PROYECTO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LA VEREDA EN LA MARGEN DE LA ESCUELA AGROPECUARIA Nº 1 “CARLOS SPEGAZZINI” DESDE LA CALLE LE BLANCK HASTA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE QUE SEA UTILIZADA COMO BICE SENDA. EN UN FUTURO SE PROYECTARÁ SU PAVIMENTACION.
AFIANZAMOS EL PLAN DE RECONVERSIÓN LUMÌNICA, CON ARTEFACTOS DE TECNOLOGÍA LED, TIPO DE LUZ FRÍA.
EN EL INTERIOR DEL PARTIDO SE INSTALARON EQUIPOS DE 110 W, MIENTRAS QUE EN CARMEN DE PATAGONES SE INSTALARON EQUIPOS DE 135 W, A LO LARGO DE TODA LA COSTANERA: EN AVENIDA EMMA NOZZI, ENTRE EL CLUB NÁUTICO PIEDRA BUENA Y LA ROTONDA UBICADA ENTRE COLÓN Y COMBATIENTES DE MALVINAS. EN TOTAL SE COLOCARON 142 LUMINARIAS.
EN VILLALONGA, SE CONCRETÓ LA INSTALACIÓN DE 99 LUMINARIAS, SOBRE CALLE DON BOSCO, ENTRE BOULEVARD PATAGONES Y RIO NEGRO.
GRACIAS AL MISMO PLAN DE RECONVERSIÓN, LAS LOCALIDADES DE STROEDER Y JUAN A. PRADERE TAMBIEN CUENTAN CON LUMINARIAS NUEVAS.
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE AÑO CONTINUAREMOS CON EL PROGRAMA COLOCANDO MAS DE 200 LUMINARIAS LED EN LOS BARRIOS DE CARMEN DE PATAGONES.
POR OTRA PARTE, SE CONCRETARON MÁS DE 200 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN EL PARTIDO CON UNA INVERSIÓN CERCANA A LOS 3,5 MILLONES DE PESOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS VECINOS EN RELACIÓN A AGUA POTABLE, CLOACAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEJORAS EN VIVIENDAS.
ESTOS VECINOS ADEMÁS DE LA SOLICITUD DE AYUDA CUENTAN CON UNA ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA Y UN INFORME TÉCNICO VINCULADO A SUS NECESIDADES. SE AYUDA AL QUE REALMENTE LO NECESITA PRIORIZANDO TANTO LA AVANZADA EDAD COMO DE PAREJAS JÓVENES CON SITUACIONES HABITACIONALES COMPLEJAS.
CON RESPECTO AL TRABAJO QUE SE REALIZA DESDE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICO EL AÑO PASADO FIRME CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL CONVENIO DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PARTIDO DE PATAGONES” CON EL FIN DE ABORDAR
EL ORDENAMIENTO URBANO DE TODAS LAS LOCALIDADES.
TRABAJAMOS ANTE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA UN DIAGNOSTICO DE NUESTRA CIUDAD CABECERA EL QUE SERÁ PRESENTADO A LA COMUNIDAD EN EL TRANSCURSO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE ESTE AÑO CON LA PRESENCIA DE LOS TÉCNICOS PROVINCIALES.
UNA VEZ SALDADA ESTA ETAPA COMENZAREMOS A TRABAJAR EN LA PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA DEL NUEVO CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO DE LA CIUDAD DE CARMEN DE PATAGONES.
SIMULTÁNEAMENTE ESTAMOS ANALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL DIAGNÓSTICO URBANO DE LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR.
LAS PROPUESTAS INCLUYEN: LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS AL USO URBANO QUE HOY ESTÁN SOMETIDAS A UNA FUERTE PRESIÓN INMOBILIARIA, LA JERARQUIZACIÓN DE LA TRAMA VIAL, LA REORGANIZACIÓN DE LOS USOS URBANOS PREDOMINANTES DE CADA LOCALIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES URBANOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD.
CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EL PLAN DE CRECIMIENTO PROPUESTO CONLLEVA A DEFINIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN PRINCIPALMENTE DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGUA Y CLOACA QUE ACOMPAÑEN DICHO CRECIMIENTO.
MOTIVO POR LO CUAL NOS ENCONTRAMOS TRABAJANDO, NO SOLAMENTE CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS, SINO TAMBIÉN CON LOS DISTINTOS ORGANISMOS PROVINCIALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.
EN EL CASO DE ABSA ESTAMOS TRABAJANDO EN LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO PARA CARMEN DE PATAGONES QUE PERMITA EL INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE NOS BRINDE LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL ÁREA DE CRECIMIENTO PROYECTADO.
PARA LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO SE IMPULSÓ, Y SE ENCUENTRA PRÓXIMO A SU PUESTA EN MARCHA, LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE VILLALONGA
A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO MÓDULO POTABILIZADOR DE 50 METROS CUBICOS POR HORA, QUE AMPLÍA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN 200 METROS CUBICOS POR HORA. LO CUAL IMPACTARA POSITIVAMENTE EN EL CONSUMO DE DICHA CIUDAD Y DE LA LOCALIDAD DE STROEDER.
TRABAJAMOS CON EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR A TRAVES DEL RIO NEGRO. EL MISMO ESTA APROBADO Y ACTUALIZADO POR LA AIC, A TRAVES DE NUESTRO REPRESENTANTE HAROLDO LEBED.
ACTUALMENTE EL PROYECTO ESTA EN MANOS DE LA DIRECCION HIDRAULICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, BUSCANDO FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCION.
ESTAMOS IMPULSANDO LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE LOS DISTINTOS ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES QUE TIENEN PARTICIPACION Y DECISIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE SANEAMIENTO DE NUESTRA CIUDAD CABECERA, A FIN DE IMPULSAR
EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CON VUELCO CERO A LAS AGUAS DEL RIO NEGRO.
TAMBIEN CON ESTE PROYECTO PROMOVEMOS EL REUSO DE LAS AGUAS TRATADAS CON FINES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION EN LAS OFICINAS TECNICAS DE ABSA MIENTRAS QUE POR NUESTRA PARTE ESTAMOS GESTIONANDO EL RECURSO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA LA EJECUCION DE LA MISMA TANTO EN EL ENHOSA (ORGANISMO NACIONAL) COMO ANTE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Y SANEAMIENTO DE LA PROVINCIA, DE LA CUAL DEPENDE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACA Y LA EMPRESA PRESTADORA ABSA.
DE ESTA MANERA FORMALIZAMOS NUESTRO COMPROMISO Y NOS SUMAMOS AL IMPULSO CIUDADANO EN BREGAR POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE LA PROTECCION SANITARIA DE LAS AGUAS DE NUESTRO QUERIDO RIO NEGRO.
POR OTRA PARTE, CONTAMOS CON DIFERENTES TIPOS DE PROYECTOS.
EL GRAN POTENCIAL TURÍSTICO QUE POSEE EL PARTIDO DE PATAGONES, ASENTADO EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE SU CIUDAD CABECERA, LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS DEL RIO Y SU COSTA MARÍTIMA, NOS COMPROMETEN A LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVOREZCAN E IMPULSEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURÍSTICO.
ADEMAS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA OBRA QUE INCORPORARA DOS AMPLIOS MIRADORES EN EL CERRO DE LA CABALLADA A FIN DE APROVECHAR LAS MEJORES VISTAS QUE EL LUGAR OFRECE DEL PUENTE FERRO CARRETERO Y SU ENTORNO PAISAJÍSTICO, COMO ASÍ TAMBIÉN UNA AMPLIA VISTA DE LA COMARCA. ESTO SE COMPLETA CON ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO, NUEVAS VEREDAS Y LUMINARIAS.
POR OTRA PARTE, SE PONDRA EN VALOR EL MUSEO SALESIANO, LUGAR DONDE SE RECUPERARÁ, ORDENARA Y CATALOGARA TODO EL LEGADO HISTÓRICO DE LA PRESENCIA DE LOS SALESIANOS EN LA PATAGONIA. AL MISMO TIEMPO SE REALIZARÁN REFACCIONES GENERALES EN EL ALA IZQUIERDA DEL EDIFICIO PARROQUIAL GENERANDO UN NUEVO INGRESO DESDE NUESTRA HISTÓRICA TORRE DEL FUERTE.
A SU VEZ, SE HA ELABORADO EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE VIEDMA UN PROYECTO URBANO PARA LA DELIMITACIÓN DE UNA BICI SENDA EN EL SECTOR COSTERO DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO NEGRO, A FIN DE POTENCIAR TANTO LA ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO LA TURÍSTICA PARA EL DISFRUTE PAISAJÍSTICO DEL LUGAR.
EL AÑO PASADO SE FIRMÓ UN CONVENIO DE USO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATAGONES Y LA AGENCIA ADMINISTRADORA DE BIENES DEL ESTADO, A PARTIR DEL CUAL SE PROYECTA EN EL PREDIO DEL FERROCARRIL LA CREACIÓN DE UN GRAN PARQUE CENTRAL EN CARMEN DE PATAGONES, QUE TENGA USO DURANTE TODO EL AÑO.
LUEGO DE UNA DECISIÓN POLITICA POR PRIMERA VEZ LA FIESTA DE LA SOBERANIA PATAGONICA TENDRA SU PROPIO PREDIO, EL CUAL FUNCIONARA JUSTAMENTE EN ESTE PARQUE CENTRAL. ESTA FIESTA SE MERECIA TENER UN PREDIO PROPIO DEBIDO A QUE AÑO TRAS AÑO VIENE CRECIENDO, TANTO EN SU AUDIENCIA COMO EN LA CALIDAD DE ARTISTAS QUE SE PRESENTAN.
PARALELAMENTE SE TRABAJA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN VECINAL DEL CASCO HISTÓRICO DONDE COMENZAREMOS LA REVISIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA QUE REGULA ESE SECTOR. NUESTRO OBJETIVO ES CONSOLIDAR LAS CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS ALLÍ UBICADAS.
POR ULTIMO, EN EL MARCO DE PROCESO DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL HEMOS SUPERADOS LOS 1300 ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITIERON DARLE A LOS GRUPOS FAMILIARES INVOLUCRADOS LA TRANQUILIDAD DE LA TITULARIZACIÓN DE SUS BIENES.
CONTINUAREMOS TRABAJADO TANTO CON EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA COMO CON LA ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA INCREMENTAR ESTA LÍNEA DE GESTIONES Y PODER REGULARIZAR EL DOMINIO DE TODOS LOS BARRIOS DEL PARTIDO.
DESDE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS TRABAJAMOS CONTINUAMENTE EN LA MEJORA DE LAS PRESTACIONES HACIA LA COMUNIDAD. POR ESO MISMO A PARTIR DE ESTE MES LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA SE LLEVARÁN A CABO EN TRES SECTORES DE LA CIUDAD, DESTINANDO PARA CADA UNO DE ELLOS UNA MÁQUINA, UN CAMIÓN Y EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA PODER MANTENERLA MÁS LIMPIA.
ADEMAS, EL ÁREA TRABAJÓ EN:
* EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES (BACHEOS)
* LA APERTURA DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS
* EL SANEAMIENTO DEL BASURAL MUNICIPAL
* LA LIMPIEZA DE LOS DESAGÜES PLUVIALES PARALELO A LA RUTA 3 CON MAQUINAS HIDRÁULICAS
* LA PROVISIÓN PERMANENTE DE AGUA A DISTINTAS CHACRAS ALEDAÑAS A LA CIUDAD
* LA LIMPIEZA, PINTURA, LUMINARIAS Y COLOCACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
* LA AMPLIACIÓN DEL PLAYÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL
* LA COLABORACIÓN CON DISTINTAS INSTITUCIONES
* PINTADAS DE CORDONES EN LAS OCHAVAS DE LA ZONA CÉNTRICA
* LA CARTELERA DE SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DE LA VILLA 7 DE MARZO
* LA AMPLIACIÓN DEL RECORRIDO DE RECOLECCIÓN EN LOS BARRIOS COPTEBA, PROCREAR, LAGUNA GRANDE Y PARQUE INDUSTRIAL
* LAS REFACCIONES EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL “AYÚDAME A CRECER” Y EL HOGAR DEL NIÑO
* LA APERTURA Y CONSOLIDACIÓN DE CALLES EN VILLA DEL CARMEN MEJORANDO SU URBANIZACION
* LA APERTURA DE CALLES EN EL LOTEO SOSA
* SE REPARARON PRÁCTICAMENTE EN SU TOTALIDAD LOS CAMINOS RURALES, INCLUIDO EL MERIANO QUINTO, COMPRENDIDO ENTRE VILLALONGA Y JUAN A PRADERE.
INCORPORAMOS UNA MOTONIVELADORA 0 KM MARCA PAUNY DESTINADA A PATAGONES CON UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE $ 9 MILLONES, 2 MÁQUINAS CARGADORAS CON UN VALOR DE $ 3 MILLONES DESTINADA UNA A PATAGONES Y LA OTRA A STROEDER, 1 MOTONIVELADORA NEW HOLLAD 0 KM CON FONDOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO CON UNA INVERSION SUPERIOR A LOS $ 12 MILLONES PARA EL CONSORCIO DE CARDENAL CAGLIERO.
SR. PRESIDENTE, SRES CONCEJALES
DURANTE LA GESTION DE GOBIERNO PLANTEAMOS COMO OBJETIVO CENTRAL EL ACCESO A UN HÁBITAT DIGNO, Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICO/PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS.
MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA “UN LOTE UNA VIVIENDA” DIMOS INICIO AL PROYECTO DE URBANIZACION PÚBLICA MÁS AMBICIOSO LLEVADO ADELANTE POR LA MUNICIPALIDAD DE PATAGONES EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS.
ESTO NOS DEMOSTRO QUE SE PUEDE ADMINISTRAR LA TIERRA PÚBLICA CON TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SINERGIA ENTRE EL ESTADO, LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS Y TODOS LOS DEMAS QUE INDIRECTAMENTE INTERVIENEN E INTERVENDRÀN EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE INVOLUCRA ESTE PROGRAMA.
EN CARMEN DE PATAGONES HAN PARTICIPADO MÁS DE 1.600 FAMILIAS EN LOS PROCESOS DE INSCRIPCION. DURANTE EL 2019, LUEGO DE LAS ETAPAS DE ELECCION Y SELECCIÓN, SE PRODUJO LA ADJUDICACION DE LOTES DE TERRENOS MUNICIPALES MÁS NUMEROSA DE LA HISTORIA RECIENTE.
A PARTIR DEL DISEÑO DE SOLUCIONES ADAPTABLES A LA REALIDAD DE LOS INTERESADOS Y SIEMPRE PARTIENDO DE LA SITUACION ECONÓMICO-SOCIAL ATRAVEZADA TANTO POR LOS VECINOS COMO POR EL MISMO MUNICIPIO, YA QUE CON EL APORTE DE LOS ADJUDICATARIOS SE LLEVAN ADELANTE LOS TENDIDOS DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA CORRIENTE.
ADEMAS DE SU EJECUCION EN CARMEN DE PATAGONES EL PROGRAMA SE HA EXTENDIDO A LAS LOCALIDADES DE STROEDER, BAHÍA SAN BLAS Y JUAN A. PRADERE; Y DURANTE ESTE EJERCICIO SE PREVEE EL AVANCE EN VILLALONGA Y CARDENAL CAGLIERO.
PERO COMO HA SIDO AMPLIAMENTE INFORMADO, ESTE PROGRAMA NO SE AGOTA CON LA ENTREGA DE UNA PORCION DE TIERRA, SINO QUE BUSCA LA GENERACION DE “VECINDAD” Y “COMUNIDAD” EN CADA PARCELAMIENTO. ES POR ESO QUE AL JERARQUIZAR EL ÁREA MUNICIPAL DE HABITAT SE PODRAN LLEVAR ADELANTE LOS OBJETIVOS TRAZADOS PARA ESTA SEGUNDA FASE.
HEMOS RECONVERTIDO EL VIEJO MATADERO MUNICIPAL EN EL "CENTRO VECINAL DE HÁBITAT, DESDE DONDE SE PRODUCIRAN SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNITARIAS, CON EL ESFUERZO COMPARTIDO ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS VECINOS BENEFICIARIOS.
ESTAS SOLUCIONES PARTEN DE DISTINTAS INICIATIVAS, ENTRE LAS QUE DESTACAMOS LAS QUE SURGEN A PARTIR DEL CONVENIO EN EJECUCION CON EL CEVE (CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONOMICA), UNO DE LOS ORGANISMOS CIENTIFICOS QUE MAS HAN TRABAJADO EN EL PAIS CON RESPUESTAS HABITACIONALES DE TIPO SOCIAL Y COMUNITARIO; Y DE LA INTERACCIÓN CON LOS CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR, TERCIARIA Y UNIVERSITARIA, A PARTIR DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA UPSO Y LA JEFATURA DISTRITAL DE EDUCACION QUE BRINDARAN CAPACITACION Y SALIDA LABORAL A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPEN DE LOS MISMOS.
EN EL ORDEN ECONÓMICO, TRANSCURRIDA MI PRIMERA GESTIÓN MUNICIPAL, PUEDO DECIR QUE EL MUNICIPIO TIENE UNA SITUACIÓN SANEADA. HEMOS HONRADO LOS PASIVOS EXIGIBLES, ACORDANDO PLANES CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS PROVINCIALES CON LOS CUALES TENIAMOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS Y JUICIOS.
LA DEUDA EN TOTAL REPRESENTA MAS DE $ 100 MILLONES.
HEMOS CANCELADO EL 50% DEL PRIMER CREDITO TOMADO CON EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA-, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ACTUALMENTE, HEMOS PODIDO NACORDAR DOS NUEVOS CRÉDITOS, UNO CON EL ANSES A TRAVES DE LA PROVINCIA PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EL OTRO CON EL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EN EL PARTIDO DE PATAGONES.
TRABAJAMOS JUNTO A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES PARA MEJORAR EL SALARIO DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, EN AÑOS COMPLEJOS PARA NUESTRO PAÍS, LOGRANDO AL CABO DE ESTOS 4 AÑOS, UN INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO DE UN 210%.
UNO DE LOS TEMAS MÁS SENSIBLES Y DONDE MÁS SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ESTADO SON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL.
DENTRO DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SE CREÓ LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y ACCIÓN COMUNITARIA COMO UN ÁREA ESPECÍFICA QUE CONTINUA Y PROFUNDIZA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2019 EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.
ESTA DIRECCIÓN SE CONSTITUYO COMO UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA ASISTIR, PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y REQUIERAN LA INTERVENCIÓN DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEPORTES, CULTURA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
LOS OBJETIVOS PARA ESTE AÑO SON:
* ARTICULAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL PARA QUE RECUPEREN EL VÍNCULO SOCIAL Y GENEREN UN IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO.
* EN ESTE SENTIDO SE REESTABLECERÁ EL TRABAJO EN LOS COMEDORES BARRIALES, COMO UN ESPACIO DE INTERACCIÓN EN EL QUE NO SOLO SE BRINDE ASISTENCIA ALIMENTARIA, SINO QUE ADEMÁS LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PUEDAN TENER UNA INTERACCIÓN SOCIAL ENRIQUECEDORA, DETECTANDO OTRAS NECESIDADES O PROBLEMÁTICAS EN LAS QUE EL ESTADO DEBA INTERVENIR.
* GENERAR Y FORTALECER ACTIVIDADES BARRIALES
* DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE ATIENDAN A LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS Y EXCLUIDAS SOCIALMENTE.
* FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A TRAVÉS DE TALLERES QUE AYUDEN A GENERAR EMPRENDIMIENTOS DE TRABAJO.
* DESARROLLAR Y EJECUTAR POLÍTICAS QUE PERMITAN CONTAR CON RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA PONER EN MARCHA LOS PROGRAMAS SOCIALES CUMPLIENDO CON LOS SECTORES MÁS VULNERABLES.
* FOMENTAR EL BIENESTAR ECONÓMICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE GENEREN, AUMENTEN Y FORTALEZCAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LOS SECTORES SOCIALES MÁS DESPROTEGIDOS, QUE LES PERMITAN GENERAR MEJORES INGRESOS PARA SUPERAR SU CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA.
* ADEMÁS, SE CONTINUARÁN EJECUTANDO LOS PROGRAMAS MÁS CALOR Y LA AYUDA ESCOLAR
* SE TRABAJARÁ EN POS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE DESARROLLEN TANTO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL COMO EL PROVINCIAL.
CON LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, SE HA DADO UN PASO MUY IMPORTANTE, YA QUE SE CUENTA CON UN ÁREA EXCLUSIVA QUE ABORDA DE FORMA ESPECIALIZADA LOS TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA TRABAJAR EN LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE SE NOS PRESENTAN A DIARIO.
ESTE AÑO NOS AVOCAREMOS A REFORZAR EL ABORDAJE EN GENERAL, PERO TAMBIÉN LA PREVENCIÓN, QUE SERÁ EL PRINCIPAL EJE DE TRABAJO.
EL ÁREA TIENE BAJO SU DIRECCIÓN LOS SIGUIENTES ESPACIOS:
* EL SERVICIO LOCAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTES.
* LA CASA FRIDA
* LA OFICINA DE GENERO (PARA HOMBRES)
* EL HOGAR DEL NIÑO
* LA GUARDERÍA MUNICIPAL
* LOS OPERADORES DE CALLE
* EL ENVIÓN
DESPUÉS DE UNA EVALUACIÓN EN SU FUNCIONAMIENTO SE COMENZÓ CON UNA RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO LOCAL. ELLO IMPLICA QUE TENIENDO EN CUENTA LO NORMADO EN LA LEY 13298, LEY DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, EN SU ART. 20, SE DESIGNÓ UN EQUIPO TÉCNICO, COMPUESTO POR UN TRABAJADOR SOCIAL, UN PSICÓLOGO, UN ABOGADO Y SE INCLUYE UN TÉCNICO EN NIÑEZ.
LA FUNCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO SERÁ LA DE EVALUAR CADA SITUACIÓN PRESENTADA ANTE EL SERVICIO LOCAL, YA SEA DE OFICIO O A REQUERIMIENTO DEL PODER JUDICIAL, LA POLICÍA U OTRA INSTITUCIÓN. EL MISMO SE REUNIRÁ UNA VEZ A LA SEMANA, EVALUARÁ LO PRESENTADO Y EMITIRÁ UN DICTAMEN Y SERÁ INFORMADO A LOS OPERADORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL TERRITORIO.
SE PUSO EN MARCHA EL CONSEJO DE DISCAPACIDAD DE PATAGONES, INTEGRADO POR REPRESENTANTES DEL CONCEJO DELIBERANTE, FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL, ORGANISMOS PROVINCIALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
POR OTRA PARTE, SE PROYECTA EL ARMADO DEL CONSEJO LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, QUIENES, CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN, CONVOCARAN A ACTORES DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO Y DEMÁS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD PARA QUE LO INTEGREN.
EN ESTE SENTIDO CADA DESCENTRALIZACIÓN REALIZARÁ UNA POSTULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MÁS LATENTE EN SU ZONA PARA DIAGRAMAR ACTIVIDADES HACIA LA COMUNIDAD QUE INSTALEN UN TRABAJO EN CONJUNTO CON ACTORES VINCULADOS A LA MISMA.
CONSIDERANDO QUE ES DE SUMA NECESIDAD EL ABORDAJE FAMILIAR EN LAS INTERVENCIONES, SE REALIZARÁ UN PROGRAMA DE SERVICIO DE ASISTENCIA FAMILIAR YA QUE ES NECESARIO EL TRABAJO CON SUS REFERENTES MÁS CERCANOS.
EL OBJETIVO ES FAVORECER EL PROCESO REFLEXIVO FAMILIAR, A PARTIR DEL HECHO QUE ORIGINÓ LA DEMANDA DE INTERVENCIÓN.
EN CUANTO A LA TEMÁTICA DE VIOLENCIA DESDE HACE DOS AÑOS CONTAMOS CON UN ESPACIO QUE ABORDA LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA PROBLEMÁTICA.
CON RESPECTO A LA MESA LOCAL, SE REALIZARÁ UNA NUEVA CONVOCATORIA A LOS REFERENTES DE LA COMUNIDAD (JUNTAS VECINALES, CLUBES, CENTROS DE ESTUDIANTES, PODER LEGISLATIVO, IGLESIAS), DONDE SE INSTALARÁ LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA EN DIFERENTES ESTAMENTOS CREANDO POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD.
LA TAREA A DESARROLLAR EN EL PRESENTE AÑO VA ESTAR ATRAVESADA POR UNA FUERTE POLÍTICA DE PREVENCIÓN, CON LA INCLUSIÓN DE REFERENTES COMUNITARIOS Y EL TRABAJO EN CONJUNTO DE TODOS LOS ESPACIO QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN.
DURANTE EL 2019 Y EN LO QUE VA DEL 2020 SE CONTINUÓ TRABAJANDO FIRMEMENTE CON EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENTREGARON ELEMENTOS DEPORTIVOS E INDUMENTARIA A 27 INSTITUCIONES NO FEDERADAS POR UN MONTO SUPERIOR A LOS 900 MIL PESOS. ESTO INCENTIVA A LAS INSTITUCIONES A SEGUIR COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE PARTICIPAN DE LAS ACTIVIDADES QUE ELLOS GENERAN EN LOS BARRIOS.
DESDE EL AREA DE DEPORTES SE OFRECE A LA COMUNIDAD UNA AMPLIA GRILLA DE ACTIVIDADES DE LAS QUE DISFRUTAN Y PARTICIPAN DESDE NIÑOS A ADULTOS MAYORES.
CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, NOS DIÓ LA POSIBILIDAD DE TENER UNA PROGRAMACIÓN DIARIA DE ACTIVIDADES, DONDE TODA LA POBLACIÓN TUVO ACCESO AL DEPORTE, COMO TAMBIÉN INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
SE LE BRINDA A LAS ESCUELAS ESPACIOS DONDE LOS DÍAS VIERNES LOS ALUMNOS ACCEDEN A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS. PODER BRINDAR ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD, DEMANDA UNA IMPORTANTE INVERSIÓN ANUAL, PERO ES GRATO VER COMO SE LOGRÓ CON ESTA ADMINISTRACIÓN QUE LA POBLACIÓN TENGA ACCESO A ESTE ESPACIO RECREATIVO.
UN LOGRO MÁS QUE IMPORTANTE Y DESTACABLE DE ESTA GESTIÓN ES QUE LA COMUNIDAD CUENTA CON UN NATATORIO MUNICIPAL DONDE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PUEDEN PRACTICAR ESTA DISCIPLINA QUE CADA AÑO AUMENTA SU CANTIDAD DE INSCRIPTOS.
ADEMAS, SE CONTINUÓ CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEPORTIVOS COMO TENIS DE MESA, BOXEO BARRIAL, JUDO, RUGBY, LO QUE PERMITIÓ GENERAR NUEVOS DEPORTISTAS EN LOS BARRIOS.
ACOMPAÑAMOS A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DE NUESTRO PARTIDO, RECONOCIÉNDOLOS ECONÓMICAMENTE, ELLOS SON JÓVENES QUE SE ESFUERZAN DIARIAMENTE EN FORMASE Y ENTRENARSE EN UN DEPORTE PARA OBTENER DISTINTOS LOGROS A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. ESTOS DEPORTISTAS OBTUVIERON UNA BECA Y FUERON ELEGIDOS POR SU MÉRITO DEPORTIVO.
TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA LIGA FEMENINA Y LA LIGA INFANTIL DE FÚTBOL, QUE CONTIENEN A ALREDEDOR DE 300 MUJERES Y 400 NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES QUIENES PRACTICAN LA DISCIPLINA FÚTBOL EN LOS ESPACIOS FÍSICOS DE TODO EL PARTIDO DE PATAGONES, CONTANDO CON LA SEGURIDAD QUE CADA ACTIVIDAD AMERITA. LOGRANDO QUE ESTE DEPORTE TAN POPULAR COMO ES EL FÚTBOL, PUEDA INTEGRARLOS ENTRE PARES Y CONTENERLOS DE TODOS LOS FLAGELOS QUE SUFRE HOY EN DÍA NUESTRA SOCIEDAD.
SE CONTINÚA FIRMEMENTE CON LA ACTIVIDAD DE CANOTAJE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DONDE AÑO TRAS AÑO SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS. VALE DESTACAR QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE NOS REPRESENTAN EN CADA COMPETENCIA EN NUESTRO PAÍS E INTERNACIONALMENTE, OBTENIENDO MUY BUENOS RESULTADOS.
POR OTRA PARTE, SEGUIMOS ACOMPAÑADO Y MEJORANDO LAS INSTALACIOES DE LA ESCUELA DE EQUITACION MUNICIPAL.
TAMBIÉN SE INCREMENTARON LAS ACTIVIDADES ADAPTADAS CONTANDO CON ALREDEDOR DE 100 ALUMNOS, A QUIENES SE LES BRINDAN MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN DISTINTOS ESPACIOS, INTERACTUANDO MENSUALMENTE EN JORNADAS DE INTEGRACIÓN BAJO EL PROGRAMA JUNTEMOS NUESTRAS MANOS, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAR ESPACIOS DE INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
ES DE DESTACAR QUE ALUMNOS DE NUESTRAS ACTIVIDADES ADAPTADAS NOS SIGUEN REPRESENTADO CON LOGROS SIGNIFICATIVOS EN LOS JUEGOS BONAERENSES, UNO DE LOS TORNEOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
IGUALMENTE SE HACE ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES, QUIENES CUENTAN CON UNA INTERESANTE PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES, COMO VÓLEY ADAPTADO, JUEGOS DE MESA, Y TEJO, ENTRE OTROS. ESTO MEJORA NOTABLEMENTE SU CALIDAD DE VIDA.
CONTINUAMOS ACOMPAÑANDO ECONOMICAMENTE A LA MAYORIA DE LOS CLUBES DEL DISTRITO.
A SU VEZ, EL AREA DE COORDINACION DE DESARROLLO ADQUIRIO UN VEHICULO RENAULT MASTER MINIBUS EN SEPTIEMBRE DE 2019 QUE FUNCIONA COMO TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y DEPENDE DE LAS DIRECCIONES DE DEPORTES Y CULTURA. LA UNIDAD MEJORA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ADEMAS, SE ASESORA A DIFERENTES INSTITUCIONES DEPORTIVAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CLUBES ARGENTINOS. LOS CLUBES REGISTRADOS, ANTE LA SECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION, OBTIENEN EL BENEFICIO DE UN DESCUENTO DEL 40% EN LOS SERVICIOS BASICOS, COMO AGUA, LUZ, GAS.
DESDE EL AREA DE CULTURA SE CONTINÚA CON UNA PROPUESTA SOCIAL Y UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA INCLUIR, SOCIALIZAR E INTEGRAR A LOS VECINOS.
PARA LA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA 2020 SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA DE ARTISTAS LOCALES Y NACIONALES, LA INSCRIPCIÓN DE ARTESANOS LOCALES, LA COORDINACIÓN DEL ESCENARIO Y LA GLOBA CULTURAL.
ADEMÁS SE TRABAJARA COMO COMARCA CON EL MUNICIPIO DE VIEDMA Y CON MUNICIPIOS DE LA REGIÓN COMO BAHIA BLANCA, VILLARINO, CORONEL ROSALES Y MONTE HERMOSO PARA ARTICULAR LA CULTURA CON LAS DIFERENTES IDIOSINCRACIAS REVALORIZANDO EL FOLKLORE DE NUESTRO LUGAR.
ADEMAS, POTENCIAMOS EL FOLCLORE A TRAVES DE NUESTRA ESCUELA MUNICIPAL, DONDE CADA VEZ SON MAS LOS INSCRIPTOS.
DURANTE ESTE VERANO EL AREA TRABAJÓ COORDINADAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN LO QUE SE DENOMINÓ "RÍO MAR 2020", SE REALIZÓ EL VERANO CULTURAL, CON MÚSICA EN VIVO, ARTE CIRCENSE, DANZAS Y TEATRO EN LA COLONIA DE VACACIONES.
ADEMAS SE LLEVARON A CABO CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE TEATRO Y DANZAS Y SE REALIZARON CICLOS DE CONCIERTO EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE ARTE “ALCIDES BIAGETTI”.
SE DICTARON 80 TALLERES CULTURALES GRATUITOS A LOS QUE CONCURRIERON MAS DE 1.000 PERSONAS. ESTE AÑO CONTINUAREMOS CON LOS TALLERES EN LOS BARRIOS.
EL DISTRITO PARTICIPÓ EN LOS TORNEOS BONAERENSES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS CULTURALES - ETAPA MUNICIPAL- REGIONAL Y FINAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.
DESDE LA AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO 2019 SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE RECUPERO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DEUDORES TRIBUTARIOS Y SE CONSOLIDÓ EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA OFICINA EN TODO EL PARTIDO, CON EL INMEDIATO OBJETIVO DE DAR UNA MEJOR RESPUESTA A TODOS LOS CONTRIBUYENTES.
SE HA LOGRADO INCORPORAR AL SISTEMA ZONAS QUE NO ESTABAN INCLUIDAS, LO CUAL PERMITIÓ AUMENTAR LA RECAUDACIÓN EN FORMA PROGRESIVA, RESPECTO DE AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE NO FIGURABAN EN EL SISTEMA.
LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA AGENCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS TENDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, FUERON EL EJE PRINCIPAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ÁREA, COMO PARTE DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA QUE SE VIENE DISEÑANDO DESDE HACE CUATRO AÑOS.
ASIMISMO, SE ESTABLECIERON REGÍMENES DE PAGO ACORDES A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE CADA UNO DE LOS VECINOS, LO CUAL TAMBIÉN IMPACTÓ POSITIVAMENTE EN LA RECAUDACIÓN.
HA SIDO SUPERADOR EL AVANCE LOGRADO EN MATERIA DE CULTURA TRIBUTARIA. HOY SON CADA VEZ MÁS LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A LA AGENCIA, LOS QUE PREGUNTAN, LOS QUE SE ASESORAN Y LOS QUE QUIEREN PARTICIPAR ECONÓMICAMENTE CON LOS GASTOS DEL MUNICIPIO.
TODO ESTO NO ES POCA COSA, PORQUE DE ALGUNA MANERA NOS MARCA QUE HEMOS HECHO LAS COSAS BIEN, QUE HEMOS DADO RESPUESTA Y QUE LOS OBJETIVOS QUE
NOS PLANTEAMOS ALLÁ POR 2016 SE ENCUENTRAN HOY CUMPLIDOS.
EMPIEZA AHORA LA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN, ESA ETAPA QUE NOS VA A PERMITIR AVANZAR HACIA LA INDEPENDENCIA EN LAS DECISIONES ECONÓMICAS, A LA VINCULACIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE CON EL VECINO Y A LA ASIGNACIÓN DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DE MANERA MÁS EQUITATIVA.
CONTINUAMOS CON UN PROCESO DE CRECIMIENTO. PORQUE TODOS LOS DÍAS SE TRABAJA PARA PRESERVAR LOS FONDOS PÚBLICOS QUE DERIVAN DEL APORTE GENUINO DE LOS VECINOS, A TRAVÉS DEL PAGO DE LAS TASAS.
Y EN ESTE CRECIMIENTO, EL FIN NO ES ÚNICAMENTE RECAUDATORIO. EL FIN ES LA EQUIDAD CONTRIBUTIVA ENTRE LOS QUE PAGAN Y LOS QUE NO PAGAN, LA SOLIDARIDAD FISCAL HACIA LOS QUE NO POSEEN CAPACIDAD ECONÓMICA, LA CONSIDERACIÓN DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA COMO JUSTA MEDIDA DE LA IMPOSICIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS QUE PRESERVEN LOS FONDOS RECAUDADOS.
ASIMISMO, LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES POR OBRAS Y MEJORAS DEMUESTRAN UN AUMENTO SIGNIFICATIVO, CON RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, Y ESTO SE REFLEJA EN LAS OBRAS QUE SE HAN REALIZADO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO.
FINALMENTE, EL AUMENTO EN LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, QUE FUE DEL 54%, REFIERE A LOS COMERCIOS QUE HAN ASUMIDO SUS OBLIGACIONES MEDIANTE EL PAGO DE LOS TRIBUTOS QUE LES CORRESPONDEN Y SU CORRECTA HABILITACIÓN COMO CONTRIBUYENTES.
ESTO DEMUESTRA, NO SÓLO LA EXISTENCIA DE RECAUDACIÓN, SINO ADEMÁS LA PRESENCIA DE EMPRESAS PRODUCTIVAS EN EL PARTIDO, LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y LA EXISTENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN NUESTRAS LOCALIDADES.
ESTO NO ES SÓLO EL RESULTADO DE UNA BUENA GESTIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y EL RECUPERO DE LOS FONDOS PÚBLICOS, SINO, ADEMÁS, EL RESULTADO DEL ESFUERZO DE TODOS LOS CIUDADANOS.
HACE POCOS DIAS SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA. LES AGRADEZCO, UNA VEZ MAS, POR EL ACOMPAÑAMIENTO.
LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN TIENE ASUMIDO UN COMPROMISO CON EL VECINO DE PATAGONES, Y EN ESE COMPROMISO, TAMBIÉN CONSIDERA HONESTAMENTE LAS PROPUESTAS QUE REALIZA PARA EL AUMENTO DE TASAS.
ESTO ES ASÍ, PORQUE CADA VEZ QUE UN VECINO PAGA SUS TASAS, ASUME UN COMPROMISO TAN VALIOSO COMO EL NUESTRO.
LA SEGURIDAD ES UN TEMA SENSIBLE, DE LOS QUE MÁS NOS IMPORTAN Y DE LOS QUE MÁS NOS OCUPAMOS.
CONTAMOS CON UN CENTRO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y MONITOREO CON TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA, UN HECHO HISTÓRICO PARA NUESTRO DISTRITO.
ESTE CENTRO SE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE PATAGONES Y, A LA VEZ, ESTA CONECTADO PARA QUE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL PARTIDO DE PATAGONES TENGAN SU PROPIO CENTRO DE MONITOREO Y A SU VEZ QUE EN LA CENTRAL DE PATAGONES SE PUEDAN VER Y ALMACENAR LA IMÁGENES DE TODO EL PARTIDO.
LA TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA CONSISTENTE EN CÁMARAS PANORÁMICAS DE ALTA DEFINICIÓN UBICADAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO, DOMOS 360, ANILLO DIGITAL CON LECTORAS DE PATENTES SON LA ESENCIA DEL INICIO DE LA TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA, TODO ELLO ES UNA HERRAMIENTA QUE VA A COLABORAR EN LO QUE ES LA SEGURIDAD CIUDADANA, LÓGICAMENTE DEBE IR ACOMPAÑADO POR TODA LA COMUNIDAD PORQUE LA SEGURIDAD LA HACEMOS ENTRE TODOS.
LAS UNIDADES POLICIALES DE CADA LOCALIDAD DEL INTERIOR TIENEN UN ESPEJO DE LAS CÁMARAS DE SU LOCALIDAD PARA CONTRIBUIR A LA PARTE OPERATIVA DE PREVENCIÓN.
DESDE SU INAGURACION EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL MOMENTO SE HAN EMITIDO APROXIMADAMENTE 2.235 DVD DE VIDEO VIGILANCIA A LAS DISTINTAS UNIDADES EN CAUSAS JUDICIALES Y PROPORCIONANDO ASISTENCIA DIRECTA CON LA POLICÍA CUANDO ESTA LO HA REQUERIDO.
TAMBIÉN CONTAMOS CON UN EQUIPO DE RADIO VHF QUE NOS PERMITE COMUNICARNOS DIRECTAMENTE CON POLICÍA, BOMBEROS, HOSPITAL, TRÁNSITO Y DEFENSA CIVIL.
SE INSTALARON 53 CÁMARAS FIJAS PANORÁMICAS ANTI VANDÁLICAS DE ALTA PERFORMANCE AL IGUAL QUE 15 CÁMARAS MÓVILES CONOCIDAS COMO CÁMARAS DOMOS 360 DE LARGO ALCANCE, Y CUATRO CÁMARAS LECTORAS DE PATENTES SOFWARE DIGIFORT PARA EL PARTIDO DE PATAGONES. TODA LA TECNOLOGÍA PARA QUE EN LOS LUGARES QUE SE ENCUENTREN MONTADOS LOS CENTROS DE MONITOREO Y LOS ESPEJOS RESPECTIVOS SE CUENTE CON LA TECNOLOGÍA APLICADA DESARROLLADA PARA SU OPTIMA FUNCIONALIDAD.
YA HEMOS SUPERADO LAS 100 CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUIMOS AVANZANDO Y PROXIMAMENTE COLOCAREMOS NUEVAS EN OTROS PUNTOS DE LAS LOCALIDADES.
EN RELACIÓN CON LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL PARTIDO DE PATAGONES, SE REFORZÓ CON MÁS PERSONAL POLICIAL EGRESADOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PARA SEGUIR AMPLIANDO LOS RECURSOS HUMANOS DEL PARTIDO AFECTADOS A LA PREVENCIÓN, OBJETIVO QUE SE SEGUIRÁ CONSOLIDANDO CON NUEVAS PROMOCIONES, DONDE SE GESTIONA PERMANENTEMENTE PARA LOGRAR MAYOR PRESENCIA POLICIAL EN CADA LUGAR.
EN BAHIA SAN BLAS, EN EL PLANO DEL EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO SE LOGRÓ LA ASIGNACIÓN DE MAS MOVILES POLICIALES.
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2019 SE LOGRO INCORPORAR AL PARQUE AUTOMOTOR 2 CAMIONETAS FORD RANYER 4X2, TOTALIZANDO ASI EN TODO EL PARTIDO 13 NUEVOS PATRULEROS.
SE REFACCIONARON LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE CARMEN DE PATAGONES, BAHIA SAN BLAS, STROEDER Y CARDENAL CAGLIERO.
ACTUALMENTE, EN LA LOCALIDAD CABECERA SE CUENTA CON UNA DEPENDENCIA POLICIAL Y DOS DESTACAMENTOS POLICIALES, UNO EN VILLA LYNCH Y OTRO EN VILLA RITA, QUE SE IRAN PROGRESIVAMENTE DOTANDO DE MAYORES RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS.
TAMBIEN DEBO DESTACAR QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCION UN EDIFICIO DE SEGURIDAD UBICADO EN LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA Y BERTORELLO DONDE ESTARAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD, PLANIFICACION Y LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
EN LO QUE RESPECTA A LAS ESTRUCTURAS EDILICIAS DE LAS UNIDADES POLICIALES CON LA COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO SE LOGRÓ MEJORAR PARTE DEL CIELORRASO DE LA ESTACIÓN DE LA POLICÍA COMUNAL DE CARMEN DE PATAGONES, SE INCORPORÓ UN CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CÁMARAS DONDE SE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ESTACIÓN COMUNAL DE CARMEN DE PATAGONES, COMO ASÍ TAMBIÉN EN EL SECTOR DE LOS CALABOZOS Y EL PATIO.
DEBEMOS RESALTAR QUE, A RAÍZ DE LAS GESTIONES REALIZADAS ENTRE EL MUNICIPIO, LA POLICIA Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD SE GESTIONA LA RECATEGORIZACIÓN DE LA SUBESTACION DE POLICIA DE VILLALONGA A ESTACION DE POLICIA COMUNAL.
EN RELACION A LOS DELITOS PREVENIBLES SE REGISTRO UNA MERMA DE LOS MISMO ENTRE EL 2018 Y EL 2019 Y ESTO MERECE UNA ATENCIÓN APARTE YA QUE A TRAVÉS DEL TRABAJO REALIZADO DESDE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO HA APORTADO MATERIAL FUNDAMENTAL FÍLMICO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS MISMO AL IGUAL QUE LAS CAUSAS QUE TRAMITA EL GRUPO AVANZADO DE DROGAS ILÍCITAS DE PATAGONES YA QUE A CONSECUENCIA DE ELLO SE HAN PODIDO LLEVAR A CABO ALLANAMIENTOS PERMITIENDO DE ESTA MANERA LA DETENCIÓN DE PERSONAS DEDICADAS A LA VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES.
SE REALIZARON OPERATIVOS DE SATURACION CON LA PARTICIPACION DE MAS 100 EFECTIVOS DE DISTINTAS UNIDADES POLICIALES Y EFECTIVOS DE GRUPOS ESPECIALES GAD, INFANTERIA, CABALLERIA, MOTORIZADA, TODO ELLO EN FUNCIÓN DE LLEVAR A LOS BARRIOS MAYOR Y MEJOR SEGURIDAD.
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO PASADO, LUEGO DE GESTIONES MUNICIPALES, EL GOBIERNO PROVINCIAL PUSO EN SERVICIO DOS MÓVILES NUEVOS, DOS PICK UP FORD RANGER 4X4, LO QUE, FUE PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO.
TAMBIÉN SE OBTUVO UN ESPACIO FÍSICO INDEPENDIENTE PARA ÉSTE ELEMENTO POLICIAL, TRASLADÁNDONOS, A INSTALACIONES DEL TIRO FEDERAL, CONTANDO ASÍ, CON MAYOR ESPACIO Y COMODIDAD LABORAL.
SE ARTICULARON REUNIONES CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE RIO NEGRO, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE PREVENCION COMARCAL Y DESTACAR LA PREDISPOSICION DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL DE DICHA PROVINCIA QUE COLABORA PERMNANENTEMENTE CON EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.
El AREA DE DEFENSA CIVIL COMENZÓ A TRABAJAR EN LA PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO CEDIDO AL MUNICIPIO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DONDE TIENE SU CEDE, UBICADO SOBRE LA CALLE CELEDONIO MIGUEL, EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA AGROPEDUARIA “CARLOS ESPEGAZINI”. ALLI SE PINTO EL INTERIOR Y EXTERIOR Y SE COLOCO MOBILIARIO.
DEFENSA CIVIL CUENTA CON DOS VEHÍCULOS, UN FURGÓN MERCEDES BENZ ADAPTADO A LAS NECESIDADES EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN U ACCIÓN Y UN AUTOMÓVIL.
ESTE AÑO EL OBJETIVO ES RESTABLECER LAS CONEXIONES RADIALES Y DE RED TELEFÓNICAS A RAÍZ DE CONTRIBUIR CON LA COMUNICACIÓN EN TODO EL PARTIDO, SISTEMA QUE YA ESTÁ EN GRAN AVANCE, PARA LO QUE SE COMPRARON EN PRIMERA INSTANCIA 4 EQUIPOS DE RADIO VHF, PARA LAS CAMIONETA DE LAS DELEGACIONES DE JUAN A. PRADERE Y VILLALLONGA, LAS DOS RESTANTES EN LOS MÓVILES OFICIALES DE DEFENSA CIVIL, LOGRANDO DE ESTA MANERA ESTAR CONECTADOS CONTINUAMENTE.
REALIZAREMOS CHARLAS DE PREVENCIÓN CON CURSOS DE RCP Y DIFERENTES CAPACITACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. TAMBIÉN LLEVAREMOS A CABO CAPACITACIONES ABIERTAS A EMPLEADOS MUNICIPALES, COMO MANEJO O MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PELIGROSOS, ENTRE OTRAS.
SE ESCRIBIO Y DESARROLLO EL PLAN DE DEL MANEJO DEL FUEGO, MARCO NORMATIVO QUE LE PERMITE A DEFENSA CIVIL PODER LLEVAR ADELANTE DISTINTAS ACCIONES QUE ESTABLECE DICHO PLAN POR HABER SIDO APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MEDIANTE ORDENANZA.
DESDE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SE REALIZARON GESTIONES PARA MATERIALIZAR LAS PRIMERAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL CON LA COLABORACIÓN DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, SE CONCRETÓ EL CURSO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DICTADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.
SE CAPACITO A PERSONAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE INSPECTOR DE TRÁNSITO, EN EL QUE INTERVINO UN AGENTE EXTERNO EN CALIDAD DE CAPACITADOR Y LA TUTORÍA EN EL TERRENO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO, LUEGO DE LAS ENTREVISTAS CINCO POSTULANTES PARTICIPARON DEL PROYECTO Y TRES DE ELLOS FUERON NOMBRADOS INSPECTORES DE TRÁNSITO DESDE ENERO.
EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL TRÁNSITO EN ABRIL DE 2019 SE INICIARON LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL CONVENIO QUE LE PERMITIERA AL ESTADO MUNICIPAL ACCEDER A SU BASE DE DATOS, PARA PERMITIR QUE LOS CONTROLADORES DE TRÁNSITO TENGAN UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA MATERIALIZAR POSITIVAMENTE LA CONSTATACIÓN DE VEHÍCULOS EN INFRACCIÓN SIN SUS CONDUCTORES, CONFECCIÓN DEL ACTA RESPECTIVA Y LUEGO PODER EMITIR EL REPORTE DE DOMINIO PARA SU REMISIÓN AL JUZGADO DE FALTAS.
EN EL CONTEXTO DE CONSTATACIONES, TAMBIÉN SE RECIBÍAN RECLAMOS POR VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE ABANDONO, EL ACCESO A LA BASE DE DATOS REFERIDA PERMITÍA CONOCER LA PROCEDENCIA, PERO NO ERA SUFICIENTE CONSTATAR LA INFRACCIÓN. POR ESTO, SE INICIÓ LA GESTIÓN PARA REGLAMENTAR LA LEY PROVINCIAL Nº 14.547 APLICABLE A VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN DEPÓSITOS MUNICIPALES Y A LOS QUE SE ENCUENTREN EN ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO EN ESTADO DE DETERIORO, INMOVILIDAD O ABANDONO, CIRCUNSTANCIA QUE SE CONCRETÓ EN AGOSTO. ASI SE PUDIERON INTIMAR Y REMOVER MÁS DE 40 VEHÍCULOS.
EN OTRO ORDEN, SE HA NOTADO SENSIBLEMENTE LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES VIALES Y SE CONTINÚAN GENERANDO ACCIONES PARA MEJORAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO.
EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA DE LA DIRECCION DE INSPECCION GENERAL, EN COMERCIO Y BROMATOLOGÍA SE REALIZARON 133 NUEVAS HABILITACIONES COMERCIALES, ENTRE LA QUE SE DESTACA LA HABILITACIÓN COMERCIAL MUNICIPAL DEL PARQUE EÓLICO.
SE REALIZARON 205 INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS COMERCIOS DE CARMEN DE PATAGONES DE LAS CUALES SE LABRARON 61 ACTAS DE INFRACCIÓN Y MEDIANTE LAS MISMAS SE RETIRARON DE LA VENTA MÁS DE 7.000 PRODUCTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO Y SE REALIZÓ EL DECOMISO DE 2.785 KILOS DE CARNE VACUNA PRODUCTO DE LA FAENA CLANDESTINA.
EN EL CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR HEMOS INCORPORADO EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACIÓN VIAL PARA LOS ASPIRANTES A SU PRIMERA LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR.
DEBIDO A LA CRECIENTE DEMANDA DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MEDIANTE GESTIONES ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS Y SEGURIDAD VIAL, SE CONCRETÓ LA APERTURA DEL CENTRO DE IMPRESIÓN DANDO MAYOR CELERIDAD AL CIUDADANO TANTO EN LO QUE REFIERE AL PROCESO DE EMISIÓN COMO AL DE OBTENCIÓN DE LA MISMA.
HASTA EL MOMENTO SE HAN IMPRESO MÁS DE 3.000 LICENCIAS PARA LOS VECINOS DE NUESTRO PARTIDO DENTRO DE LAS 24 HS. DE FINALIZADO EL TRÁMITE.
HOY EN DÍA, EL CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE PATAGONES CUENTA EN UN MISMO PREDIO CON EL SISTEMA BAPRO PARA PAGO DE BOLETAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES, MÉDICOS Y PSICÓLOGO PARA LOS EXÁMENES PSICOFÍSICOS, PROFESIONAL PARA EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACIÓN VIAL, INSPECTORES PARA EL EXAMEN PRÁCTICO Y CENTRO DE IMPRESIÓN DE LICENCIA, BRINDANDO A LA COMUNIDAD TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA AGILIZAR DICHO TRÁMITE.
EL RECURSO HUMANO CONTINÚA AVANZANDO EN LA MODERNIZACION A PARTIR DE LA DIGITALIZACION QUE COMENZO LUEGO DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE MODERNIZACION DE LA NACION. ASI, NOS SUMAMOS A LOS 15 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA QUE ESTAN TRABAJANDO EN ESE SENTIDO.
SEGUIMOS CRECIENDO EN EL NUMERO DE TRÁMITES DIGITALIZADOS, DESPAPELIZAR ES UNO DE LOS OBJETIVOS, EN TIEMPOS DONDE EL CUIDADO DEL TIEMPO, LOS RECURSOS, Y EL MEDIO AMBIENTE, SON FUNDAMENTALES.
CONTAMOS CON LOS PRIMEROS EXPEDIENTES ELECTRONICOS Y EL LEGAJO UNICO ELECTRONICO. EL 80% DE AGENTES MUNICIPALES YA ACCEDIERON A LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL.
SE PUSO EN MARCHA LA OFICINA DE JUBILACIONES Y PENSIONES A FIN DE OFRECER UN ESPACIO DE ATENCION PERSONALIZADA A LOS AGENTES MUNICIPALES EN PROCESO DE JUBILARSE, COMO TAMBIEN ATENCION DE DEMANDAS DE LOS YA JUBILADOS. ADEMAS, SE CONTINÚA TRABAJANDO CON EL ACCESO A LA PASIVIDAD ANTICIPADA.
LOS EMPLEADOS TEMPORARIOS INGRESADOS A DICIEMBRE 2015 PASARON A PLANTA PERMANENTE, SE INCREMENTO LA AYUDA PARA QUIENES ESTAN FINALIZANDO ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, LA MEJORA SALARIAL FUE DE UN 50% CONTINUANDO EN DIALOGO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES GREMIALES. EN MEDICINA LABORAL Y SEGURIDAD E HIGIENE, COORDINAMOS ACCIONES PARA EXAMENES MEDICOS PERIODICOS CON LA ART, CAPACITACIONES EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y ENTREGA DE ROPA EN FUNCION DE LA TAREA.
POR SU PARTE, LA OFICINA DE EMPLEO BRINDA SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO A DESOCUPADOS, SUBOCUPADOS Y AÚN OCUPADOS, ASISTENCIA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, ORIENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL LABORAL, VINCULACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PÚBLICO Y SINDICAL, ASÍ COMO TAMBIÉN BRINDA SERVICIOS ESTRATÉGICOS AL SECTOR EMPLEADOR, CON INFORMACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN BLANCO, DESARROLLANDO LA INTERMEDIACIÓN LABORAL Y DE ENTRENAMIENTO EN SITUACIÓN DE TRABAJO, NEGOCIACIÓN DE VACANTES, LÍNEAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO, ETC.
DURANTE EL AÑO 2019, EL PRIMER AÑO DE TRABAJO DE LA OFICINA EN EL DISTRITO, SE REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN DE ALREDEDOR DE 750 PERSONAS, DE DIFERENTES FRANJAS ETÁREAS, PUDIENDO INCORPORAR A ALREDEDOR DE 100 JÓVENES MENORES DE 24 AÑOS, A LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS PARA EL TRABAJO Y DE INSERCIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN, LO QUE LES HA PERMITIDO A MUCHOS DE ELLOS, ACCEDER CON POSTERIORIDAD A UN TRABAJO REGISTRADO.
PARA EL 2020, SE PROYECTA TRABAJAR CON LOS EMPLEADORES UNA CANTIDAD SIMILAR DE ENTRENAMIENTOS. ASI MISMO JÓVENES INSCRIPTOS EN LA OFICINA, ASISTIERON A LA FERIA FUTURO REALIZADA POR EL MINISTERIO EN BAHÍA BLANCA, ACERCÁNDOSE DE ESTA FORMA A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PROGRAMAS QUE SE OFRECEN.
SE HAN REALIZADO INTERMEDIACIONES ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO LOCAL, DONDE ELABORANDO CUIDADOSAMENTE LOS PERFILES, SE PUDO LOGRAR ALREDEDOR DE 20 PUESTOS DE TRABAJO GENUINOS, EN MAYORES DE 25 AÑOS. SE HAN REALIZADO INNUMERABLES ASESORAMIENTOS Y DERIVACIONES A ÁREAS COMO MICROCRÉDITOS Y LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PARA PROPENDER A LA CAPACITACIÓN COMO PASO PREVIO AL PRIMER EMPLEO.
DESDE LA OFICINA SE BRINDARÁN DURANTE EL CORRIENTE AÑO, CAPACITACIONES DESTINADAS A FORMAR AL GRUPO ETÁREO MÁS JOVEN DE ENTRE 18 Y 24 AÑOS SIN TERMINALIDAD EDUCATIVA.
SE REFORZARÁN LOS VÍNCULOS CON EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIOS Y QUIENES
BRINDEN SERVICIOS, PARA QUE DECIDAN SER PARTE DE LOS PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL, PUDIENDO ACCEDER A LOS BENEFICIOS QUE EL MINISTERIO OTORGA A LOS EMPLEADORES.
CABE DESTACAR QUE DURANTE EL 2019 EL MINISTERIO DE TRABAJO, INVIRTIÓ EN EL PARTIDO DE PATAGONES, BAJO DISTINTOS TRABAJOS, ALREDEDOR DE $ 1,5 MILLONES PRETENDIENDO PARA EL 2020 HACER CRECER ESA CIFRA.
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PARTIDO DE PATAGONES CUENTA CON UNA HERRAMIENTA TRASCENDENTE A PARTIR DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, LA CUAL HA TRABAJADO EN UNA SERIE DE HERRAMIENTAS INCLUSIVAS Y SUSTENTABLES EN DISTINTAS ÁREAS.
SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA DE PERENNIZACION DE LAS PASTURAS Y MEJORA DEL PASTIZAL NATURAL. DENTRO DE ESTE MARCO SE ENTREGARÁ 8000 KG DE FOSFORO PARA REALIZAR PRUEBAS PILOTOS SOBRE LOS EFECTOS POSITIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE PASTURAS. ESTAS EXPERIENCIAS SE LLEVARON A CABO POR EL TRABAJO CONJUNTO CON EL AGENCIA INTA PATAGONES Y LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE HILARIO ASCASUBI.
CON EL PROGRAMA FORRAJERO MUNICIPAL SE LOGRARON MÁS DE 2000 HECTAREAS DE PASTURAS IMPLANTADAS, INVOLUCRANDO A MÁS DE 60 PRODUCTORES DE TODO EL PARTIDO.
DURANTE ESTE AÑO ESTAREMOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, DENTRO DE UN PROYECTO PILOTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL JUNTO A DOS MUNICIPIOS MÁS DE LA PROVINCIA.
ESTE MUNICIPIO RECIBIÓ DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SUDOESTE, FONDOS PARA EL PROGRAMA SANITARIO QUE PERMITIÓ A MODO DE PRUEBA PILOTO REALIZAR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CAMPOS DE PRODUCTORES UBICADOS EN VILLALONGA, STROEDER Y CARDENAL CAGLIERO.
EL MUNICIPIO PROMUEVE LA ACTIVIDAD OVINA Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EN CONJUNTO CON LA UNIDAD EJECUTORA DE EMERGENCIAS PROMOCIONA Y PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LANA QUE PERMITE, DE MANERA ORDENADA Y TRANSPARENTE, LA COMERCIALIZACIÓN DE LANA, LOGRÁNDOSE LA COMERCIALIZACIÓN DE DURANTE EL AÑO ANTERIOR DE CERCA DE 200.000 KILOS DE LANA.
LA CEBOLLA ES UNO DE LOS RUBROS MÁS IMPORTANTES DEL PARTIDO DONDE SE ABASTECE EL 50% DEL MERCADO INTERNO Y MÁS DEL 70% DEL MERCADO EXTERNO.
LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA PERMITIÓ LA CONFORMACIÓN DEL CLÚSTER DE LA CEBOLLA, RAZÓN POR LA CUAL LOS DISTINTOS ACTORES CONVERGEN EN UN MISMO SENTIDO CON UNA ESTRATEGIA EN COMÚN A FIN DE EFICIENTIZAR Y MINIMIZAR COSTOS EN LA CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD.
CON RESPECTO A LA LEY PROVINCIAL N° 12.322 SE ARTICULÓ EN CONJUNTO CON EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE UN ESTUDIO CON EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR CON EL FIN DE TENER INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LOS IMPUESTOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARTIDO. SEGUIREMOS ABORDANDO A OTRAS ÁREAS COMO EL INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA CONTAR CON DATOS TÉCNICOS.
EN LO REFERIDOAL SECTOR INDUSTRIAL DESDE EL AREA SE ASESORA EN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PROVINCIAL Y NACIONAL. SE TRABAJA EN CONJUNTO CON LOS MICROEMPRENDIMIENTOS A FIN DE DETERMINAR LAS VERDADERAS NECESIDADES CON EL FIN DE PROYECTAR SU DESARROLLO.
ACTUALMENTE EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO SE ENCUENTRA EN AUGE CON LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS LOCALES FAVORECIENDO LA MANO DE OBRA LOCAL DIRECTA E INDIRECTAMENTE. EN FUNCIONAMIENTO EXISTEN 45 EMPRESAS Y 15 MÁS EN VÍAS DE DESARROLLO. TIENE OCUPACIÓN PLENA POR ESO DURANTE EL AÑO SE HAN INICIADO LOS PASOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LOGRAR SU AMPLIACIÓN, CON EL FIN DE RADICAR NUEVAS EMPRESAS.
ESTA NUEVA AMPLIACIÓN PERMITIRÁ CONTAR CON MÁS DE 60 LOTES.
EN POS DE POTENCIAR LA ACTIVIDAD OSTRÍCOLA SE TRABAJA EN CONJUNTO CON EL SECTOR PRIVADO QUE HA INICIADO INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD PERMITIENDO LA FORMALIZACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA.
EN LO REFERIDO AL SECTOR DE ESPACIOS VERDES SE TRABAJA CON EL PLAN DE ARBOLADO URBANO, DESDE EL VIVERO MUNICIPAL SE REALIZÓ LA PLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MÁS DE 3000 ESPECIES DE ÁRBOLES.
SE ENTREGARON PARA FIJACIÓN DE MÉDANOS MÁS 900 ESTACAS DE TAMARISCOS PARA LA BALIZA. ESTA CANTIDAD DE ESPECIES ENTREGADAS SE LOGRÓ POR UN INTERCAMBIO CON EL VIVERO PROVINCIAL DE TORNQUIST.
A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA MESA FORESTAL DEL VALLE BONAERENSE DEL RIO COLORADO SE GESTIONÓ LA PLANTACIÓN DE 250 ÁLAMOS EN LA MARGEN DEL CANAL VILLALONGA. A SU VEZ HAY ALGUNOS PRODUCTORES PRODUCIENDO CON ESTE MISMO SISTEMA, ESTAS VARIEDADES TIENEN VALOR MADERERO, QUE EN EL FUTURO SERÁN INSUMOS PARA ASERRADEROS DE LA REGIÓN.
ADEMÁS, EN POS DE GARANTIZAR UN MEJOR SERVICIO HACIA LA COMUNIDAD DESDE EL ÁREA DE ESPACIOS VERDES SE HA EFICIENTIZANDO EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES.
EN EL 2019 SE INTERVINIERON MÁS DE 600 DOMICILIOS QUE SOLICITARON LA PODA ABARCANDO TODA LA CIUDAD CABECERA Y ADEMÁS LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS ASISTIENDO TAMBIEN A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR.
ADEMAS, DURANTE EL 2019 SE INVIERTON ALREDEDOR DE $ 800.000 EN LA COMPRA DE GIMNASIOS QUE FUERON COLOCADOS EN DISTINTAS PLAZAS Y JUEGOS PARA LAS ESCUELAS DEL DISTRITO. ESTE AÑO CONTINUAREMOS TRABAJANDO EN ESTE MISMO SENTIDO.
EN CUANTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO SI BIEN DURANTE EL 2019 SE HAN HECHO MANTENIMIENTOS, ARREGLOS Y AMPLIACIÓN DE RIEGO EN PLAZAS, PARA ESTE PRESENTE AÑO EL ÁREA HA TRABAJADO EN EL DISEÑO DE UN PROYECTO INTEGRAL PARA NUEVOS SISTEMAS DE RIEGO ESTABLECIDOS POR ETAPAS.
EL VIVERO MUNICIPAL ENTREGO MÁS DE 4500 EJEMPLARES A INSTITUCIONES Y REALIZO VENTAS A PARTICULARES.
SE REFACCIONÓ Y ACONDICIONÓ EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y SE MEJORÓ EL SISTEMA DE RIEGO PARA LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DEL USO DE LAS INSTALACIONES. ESTA INVERSIÓN PERMITIRÁ PASAR DE 7050 A MÁS DE 15.000 PLANTINES EN ESTA TEMPORADA. A ESTE INCREMENTO SE SUMARÁ LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DE VILLALONGA EN EL PREDIO DE CORFO QUE PERMITIRÁ MEJORAR EL DEMANDA O DE EJEMPLARES A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR.
AL MISMO TIEMPO, SE ABORDAN OTRAS CUESTIONES:
LA PRESENCIA DE LOROS HA AFECTADO A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR. EL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ENVIÓ TÉCNICOS Y BIÓLOGOS PARA TRABAJAR EN BUSCA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL MONITOREO DE LOS MISMOS. SE TRABAJÓ CON EL ÁREA DE ZOONOSIS DE LA PROVINCIA CON EL FIN DE PRESERVAR LA SALUD HUMANA.
LA MUNICIPALIDAD UTILIZO EL RAYO LASER EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA Y SE EVALÚAN NUEVOS MÉTODOS DE USO PARA OBTENER RESPUESTAS EN EL CORTO PLAZO.
ADEMÁS, DURANTE ESTE AÑO SE HA CONTINUADO CON EL TRABAJO SOBRE EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO NEGRO Y RIO COLORADO. SE REDACTARON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA QUE TODOS LOS PROYECTOS EXISTENTES TENGAN EL MISMO GRADO DE DESARROLLO. ESTO SERVIRÁ DE BASE PARA LA NEGOCIACIÓN CON LAS OTRAS PROVINCIAS PARA DETERMINAR EL CUPO DE AGUA QUE EL CORRESPONDE A BUENOS AIRES.
SE PARTICIPA ACTIVAMENTE EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA JUNTO A DISTINTOS ORGANISMOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN EN EL MARCO DE LA AIC.
PARTICIPAMOS DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERMODAL NORPATAGONICO QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE LA RED
DE TRENES DE CARGA PARA BAJAR LOS COSTOS DE LOGÍSTICA Y CONECTAR LOS DISTINTOS CENTROS PRODUCTIVOS.
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DESDE LA DIRECCION DE TURISMO LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2019 Y EN LO QUE VA DEL 2020 FUERON:
* LA PROMOCIÓN INTEGRAL DEL PARTIDO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA TURÍSTICA: BAHÍA SAN BLAS, CARMEN DE PATAGONES; EL RÍO NEGRO; LA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA, LOS POCITOS, VILLA TURISTICA 7 DE MARZO, LAS TERMAS, ESTO SE ESTÁ LOGRANDO A PARTIR DE UN TRABAJO MANCOMUNADO CON EL SECTOR PRIVADO
* SE PARTICIPO EN DIFERENTES CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL COMO LO SON LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO Y EL TRAILER TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
* SE REALIZARON DOS CONCURSOS FOTOGRÁFICOS ON LINE, QUE PERMITIÓ CAPTAR NUEVAS IMÁGENES QUE FORMAN PARTE DEL BANCO DE IMÁGENES DE LA DIRECCIÓN
* SE REALIZÓ UN FAM PRESS CON REVISTAS ESPECIALIZADAS SOBRE TURISMO ACTIVO
* SE PARTICIPO EN VARIOS EVENTOS COMO EL PRIMER ENCUENTRO DE KITE SUF DE BAHÍA SAN BLAS, LA FIESTA PROVINCIAL DE LA CEBOLLA, LA FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA, EL LANZAMIENTO DE TEMPORADA EN LOS POCITOS, EL TURISMO CARRETERA, LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA VILLA TURÍSTICA 7 DE MARZO ENTRE OTROS.
* SE REALIZARON PATIOS GASTRONÓMICOS CON COLECTIVIDADES LOCALES
* SE TRABAJO UN AÑO MÁS CON UN PUESTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, EN LA BARRERA SANITARIA DE PRADERE (QUE AYUDA A CAPTAR A TODOS AQUELLOS QUE INGRESAN A LA PATAGONIA ARGENTINA POR NUESTRO PARTIDO)
* SE TRABAJO CON LA PREFECTURA PATAGONES PARA LA HABILITACIÓN DEL MUELLE DE PATAGONES, QUE PERMITE LA SALIDA NUEVAMENTE DEL CATAMARÁN DE DICHO LUGAR.
* SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE UN ANFITRIÓN TURÍSTICO QUE PERMITE LA APERTURA DE NUESTRA PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
* SE ELABORO UN PROYECTO DE CICLO TURISMO, QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN CONJUNTO CON VIEDMA
* SE DIO IMPULSO AL TURISMO RELIGIOSO COMO UNA NUEVA PROPUESTA A PARTIR DEL TRABAJO DE DOCUMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RUTA CEFERINIANACON MUNICIPIOS DE CHIMPAY, VIEDMA, VILLARINO, CAÑUELAS Y ORGANISMOS PROVINCIALES DE TURISMO DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN Y SE REALIZO EL PROYECTO PARA LA PUESTA EN VALOR DEL MUSEO SALESIANO
* SE APROBÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA NACIÓN EL PROYECTO PRESENTADO PARA LA PUESTA EN VALOR CERRO DE LA CABALLADA, DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, POR UN VALOR SUPERIOR A LOS $ 2 MILLONES, DE LOS CUALES LA SECRETARIA DE TURISMO APORTO UN 70% DEL TOTAL Y EL 30% RESTANTE SERÁN FONDOS MUNICIPALES
* SE LLEVARON A CABO NUMEROSAS VISITAS GUIADAS DESTINADAS TANTO A INSTITUCIONES DEL PARTIDO COMO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
* TRABAJAMOS CON EL CUERPO DE GUARDAVIDAS EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN PLAYAS Y BALNEARIOS DE TODO EL DISTRITO.
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SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES
LA SALUD EN EL PARTIDO DE PATAGONES HA TENIDO COMO OBJETIVO A LO LARGO DE MI GESTION ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS LLEGANDO CON MÁS Y MEJORES PRESTACIONES A LOS VECINOS DE TODOS LOS SECTORES.
DURANTE EL TRASCURSO DEL AÑO 2019, LAS TAREAS DESARROLLADAS EN EL ÁREA HAN SIDO TAN INTENSAS COMO FRUCTÍFERAS, GENERANDO UNA IMPORTANTE PRESENCIA DEL SISTEMA DE SALUD EN DISTINTOS BARRIOS Y UN ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD DIGNO DE DESTACAR.
SE HAN REALIZADO DIVERSAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN TÓPICOS COMO VACUNACIÓN, CONTROLES DE SIGNOS VITALES EN SUPERMERCADOS, CHARLAS COMUNITARIAS, ACTIVIDADES CONJUNTAS CON ÁREAS COMO DEPORTES Y ESCUELAS, Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DURANTE EL CIERRE SANITARIO ANUAL.
ESTO MUESTRA A LAS CLARAS EL CONCEPTO DE ACERCAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD A LA POBLACIÓN, Y EL TRABAJO DEL ÁREA DE PROGRAMAS SANITARIOS QUE, ADEMÁS, SIGUE GENERANDO INGRESOS PROPIOS Y GENUINOS DESTINADOS A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO O NECESIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL PARTIDO.
EJEMPLO DE ELLO SON LAS MILLONARIAS INVERSIONES, ALREDEDOR DE $ 10 MILLONES, QUE HEMOS DESTINADO TAMBIÉN PARA LA MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
EN EL PUNTO DE INFRAESTRUCTURA EL HOSPITAL ECAY HA RECIBIDO DURANTE EL TRASCURSO DEL AÑO VARIAS MEJORAS:
* TODO EL SECTOR DE LA COCINA
* EL SECTOR DE HEMOTERAPIA
* LOS CONSULTORIOS EXTERNOS DONDE HABRA UN ÁREA DESTINADA AL EXPENDIO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA), QUE GENERARA UNA IMPORTANTE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES Y DE LOGÍSTICA INTERNA
* CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO INTERNO
* MEJORA DE REVESTIMIENTO Y PINTURA DEL ROPERITO
* FINALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, CON APARATOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y TECNOLOGÍA DIGITAL
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS, LAS MEJORAS EDILICIAS, LA INCORPORACIÓN DE RECURSO HUMANOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; HAN SIDO LA DIRECTRIZ DE ESTOS PRIMEROS AÑOS DE GESTIÓN. SIN EMBARGO, EN UN SISTEMA TAN DINÁMICO Y QUE REQUIERE DE ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, REDOBLAR NUESTROS ESFUERZOS PARA SEGUIR MEJORANDO DÍA A DÍA SERÁ NUESTRO NORTE.
ALGUNOS DE LOS PROYECTOS QUE PRESENTAREMOS PARA PODER CONCRETAR DURANTE EL 2020 SERÁN:
* FINALIZACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTORIOS EXTERNOS CON SALA DE CURACIONES, REMODELACIÓN DE BAÑOS CON ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y LA FARMACIA EXTERNA
* AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL
* CONSTRUCCIÓN DE SALA DE RAYOS EN STROEDER
* CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ZOONOSIS/ EPIDEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA CON ACCESO DIRECTO POR CALLE BYNON
* REFACCIONES EN UNIDAD SANITARIA DE BAHIA SAN BLAS: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA Y SHOCK ROOM, SALA DE RAYOS Y CONSULTORIOS
* INCORPORACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO Y DE DIGITALIZADORES DE IMÁGENES PARA LOS HOSPITALES DEL INTERIOR
* COMPRA DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO COMO ESTERILIZADORA, MESA DE ANESTESIOLOGÍA, MAMÓGRAFO, ENTRE OTRO.
ESTIMADOS CONCEJALES
ESTO ES SOLO UN PEQUEÑO RESUMEN DE LO QUE HEMOS HECHO EN EL 2019 Y LO QUE VAMOS A HACER DURANTE ESTE AÑO.
QUIERO AGRADECER AL PUEBLO POR ESTOS CUATRO AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y POR LOS CUATROS AÑOS VENIDEROS.
SEGUIRE TRABAJANDO INCANSABLEMENTE EN CONJUNTO CON TODOS USTEDES, CON LA PROVINCIA Y LA NACION, PARA SEGUIR MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS VECINOS QUE HABITAMOS ESTE QUERIDO SUELO.
AGRADEZCO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES, MUCHAS GRACIAS Y MUY BUENOS DIAS.
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