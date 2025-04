FACUNDO TIGNANELLI: "CRISTINA ES UNA CANDIDATA DE SÍNTESIS Y DE UNIDAD"

Facundo Tignanelli,

diputado provincial





El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli , dialogó este martes con las radios Provincia y Somos tras la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones por decreto.

Calificó esta decisión como un acto unilateral, ya que el día domingo se había llevado adelante una extensa reunión en la cual, tras no haber llegado a un acuerdo, los distintos espacios de Unión por la Patria acordaron volver a reunirse al día siguiente: “fueron varias horas de reunión en las que se evaluaron todas las posibilidades y la síntesis de esa reunión fue conversar al día siguiente (...) En el día de ayer nos íbamos a volver a convocar para tratar de ir encontrando puntos de síntesis (...) Habíamos quedado en hablar a las 12hs, el gobernador estaba reunido con parte de su espacio político en ese horario y después de esa reunión ya salió en los medios le había convocado a una conferencia de prensa.”

El diputado explicó nuevamente los motivos por los cuales considera que la elección provincial debe ser el mismo día que la nacional. Sobre los motivos del gobernador a favor del desdoblamiento expresó: “Primero argumentó una cuestión operativa. Nosotros no compartimos. Él dice ‘habría que poner más mesas’, bueno, en la pandemia se hizo, creo que un 60% de mesas más. Ya se hizo lo de poner más mesas y achicar padrones”.

Sobre el argumento político que justificaría el desdoblamiento, expresó: “El gobernador y su espacio planteaban que era más conveniente encarar la elección en términos locales que nacionalizarla. Nosotros entendíamos que todo el problema que está teniendo la Provincia de Buenos Aires tiene que ver con las políticas desarrolladas por Javier Milei. Hace apenas dos años, antes de que asuma Milei, la mayoría de los intendentes eran del mismo signo político que ahora. Lo que cambió fue el gobierno nacional, y están mucho peor las personas de lo que estaban hace dos años. Entonces nosotros entendíamos que había que enfrentar las políticas de Milei”

También se refirió al rol de Cristina Kirchner: “Nosotros entendemos que Cristina es una candidata de síntesis y de unidad”. Sobre la posibilidad de que Cristina sea candidata en la tercera sección electoral, indicó: “La presencia de Cristina en esa sección, con las características que tiene para el comportamiento electoral del peronismo, nacionaliza la elección, por todo lo que Cristina genera”. “Ella dijo: ‘si el gobernador insiste con desdoblar, yo voy a ser candidata en la tercera. Porque creo, como militante política, que hay que llevar adelante una campaña que le demuestre a la sociedad que el problema son las políticas que está llevando adelante Javier Milei’”

Sobre la necesidad de que se llegue al acto electoral en unidad, insistió en que no hay cuestiones irreconciliables y que su espacio continúa trabajando en la búsqueda de acuerdos: “No hay cuestiones irreconciliables, ni mucho menos. Pero cuando uno dice algo y expresa una posición política, la expresa, uno entiende, desde la convicción, y no desde la especulación.”

Antes de finalizar la entrevista Somos Radio, el conductor transmitió la declaración del ministro Larroque en la que expresó: “El golpe empezó con el acto en Atenas, fueron a cuatro cuadras de la Gobernación a cantar contra el gobernador”. Al ser consultado por esta declaración, Tignanelli repasó una serie de hechos previos a dicho acto:





“Ese acto fue en septiembre de 2024. En diciembre de 2023, Jorge Ferraresi rompe los bloques en Quilmes y Lanús. Dos municipios que gobierna el espacio de Cristina, La Cámpora. Uno que se lo habíamos ganado recién al PRO. Rompió en ese momento. Hablamos con el gobernador y dijo que no podía hacer nada porque él no conducía a Ferraresi. Luego de eso, el ministro de Desarrollo de la Comunidad empezó a armar un sistema de ajuste en determinados municipios que gobernaba nuestra organización, fue planteado también y no hubo respuesta.”

Recordó también que, siendo Máximo Kirchner el Presidente del PJ bonaerense, “hubo una actividad que encaró el ministro de Desarrollo de la Comunidad en la Quinta de San Vicente, sin avisar, bardeando a Máximo, bardeando a Cristina. (...) Luego de eso vino el pedido de licencia en el Congreso del PJ Nacional de Alberto Fernández, había que definir cómo se ordenaba el PJ después de la salida del presidente. En ese momento, algunos ministros del gobernador quisieron, sin acordar con el peronismo de la Provincia de Buenos Aires ni hablar con Cristina, ir a plantear que querían tomar la conducción del PJ en ese congreso. No salió porque hubo otros compañeros gobernadores del interior que le dijeron ‘pará la mano, no se puede’ ”.

Remarcó además que, tras esos sucesos, los dirigentes kirchneristas decidieron acompañar al gobernador en el acto del 1 de Julio en la quinta de San Vicente y que luego de eso, los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro “se ponen a trabajar para la candidatura de Quintela en el PJ, dicen que tiene que ser Quintela, y empiezan con todo el tema del dedo de Cristina”.

Y puntualmente sobre el acto al que hizo referencia el Ministro, Tignanelli señaló: “Si alguien escucha el acto, Máximo hace una descripción clara de todos los problemas que tenemos a nivel nacional y en el orden provincial producto de Milei. No dice ‘el gobernador tal cosa o tal otra’. Después se quisieron quedar con una canción...” Y en su cierre fue contundente: "para nosotros lo importante es ir enfrentar todos juntos a Javier Milei”.