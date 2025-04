DI TULLIO: "NO SE LLAMA FICHA LIMPIA"

"Se llama Ley de Proscripción a Cristina Kirchner y es inconstitucional”.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y jefa del bloque de UC habló sobre todos los temas de actualidad: la muerte del Papa Francisco, los dichos de la Titular del FMI y la Ley de Ficha Limpia.

En diálogo con Radio Con Vos, la senadora bonaerense habló sobre el fallecimiento del Papa Francisco: “Yo no soy una mujer de fe, pero soy una admiradora de Francisco como líder político y espiritual de miles de millones de personas. Me gusta su insistencia sobre la paz mundial y la justicia social, esa doctrina social de la iglesia con la que el peronismo tiene tanto que ver”.

“Yo entiendo que el mundo está más solo a partir de su muerte, los habitantes del mundo teníamos en él un aliado contra las guerras y contra la deshumanización”, reflexionó.

Acerca de los dichos de la Titular del FMI, Di Tullio dijo que: “La Titular del FMI viola su propio Estatuto y los preceptos de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas”. Luego, explicó: “Nosotros no la hemos votado ni elegido para que nos diga lo que tenemos que hacer en términos electorales o cuál es el rumbo político o económico que tenemos que seguir. Eso lo decidimos los argentinos y argentinas, no necesitamos de sus recomendaciones injerencistas que violan nuestra soberanía. Hoy la única herramienta que tenemos como oposición es la vía diplomática para presentar una queja formal, por eso hemos presentado el pedido de interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores que es lo que corresponde por la Constitución Nacional”.

Y detalló que: “Cuando el Presidente Milei aprobó por DNU este nuevo endeudamiento por 20 mil millones de dólares con el FMI, nosotros alertamos que era aporte de campaña y por eso enviamos una carta al Fondo Monetario y a todos los países miembros dando aviso que vamos a desconocer esa deuda porque es ilegal y porque viola todo el cuerpo normativo de nuestro país”.

Además, consultada sobre el futuro tratamiento de la Ley de Ficha Limpia, Di Tullio expresó: “Que no engañen a la gente; no se llama Ficha Limpia la Ley, se llama Ley de Proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, es solamente para que no sea candidata la principal opositora del gobierno de Javier Milei. Hay muchos que dicen abiertamente cosas horribles que quieren para Cristina, desde su proscripción hasta la cárcel, como si eso no significara en una comunidad algo que está construyendo violentamente una situación muy compleja en términos políticos”.