MARIO MASSACCESI SE DESPIDIÓ DE SÍNTESIS

Aprovechando su último día en el noticiero, el conductor quiso mostrar su emoción por haber formado tantos años parte de dicho equipo y aprovechó para tirarle un palito a Serio Lapegüe quien se marchó de su programa muy disconforme: "La vida de los que estamos acá pasa entre nota y nota, entre cobertura y cobertura, entre presentación y presentación. Hoy es la última Síntesis, me voy contento, me voy feliz porque creo que de los programas hay que irse antes de llegar a esa instancia de no querer estar más. Hay que irse con ganas de volver o con ganas aún de quedarse. Y si me tuviese que quedar, me quedaría pero me ofrecieron otra cosa, me pareció un desafío. Después de 25 años de trabajar a la noche, arranqué en el 2007 en Síntesis y, después de muchos años, me parecía que estaba bueno hacer un cambio. Me parecía que estaba bueno cambie el irnos a dormir por el 'hola, buenos días' en TN a las 7 de la mañana".