AXEL KICILLOF: "UNA ALTERNATIVA DE FUTURO"

El gobernador mantuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la región capital en la Plaza Islas Malvinas.

“Tenemos que construir un inmenso frente junto a todos los sectores que están en lucha: como Gobernador tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un espacio que represente una alternativa para el futuro”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al participar de una mateada con vecinos y vecinas de la región capital en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

En ese marco, Kicillof destacó: “Al cumplirse un año del gobierno de Milei intentaron instalar un clima de festejo, pero eso es para muy poquitos. Hay un modelo con dos realidades distintas: por un lado los mercados financieros, que sí están festejando, y por otro los argentinos en los barrios, a los que les cuesta llegar a fin de mes”. “Para las grandes mayorías solo hay pérdida de empleo, de salarios y de derechos laborales: nada de lo que nos propone Milei es novedoso, ya que el ajuste lo están pagando los jubilados, las provincias y los que sufren los tarifazos”, expresó.

Asimismo, Kicillof remarcó: “Allí donde Milei quita, el gobierno de la provincia aparece y acompaña: la Nación liquidó a 12 mil pymes, mientras que nosotros multiplicamos los créditos productivos, invertimos en parques industriales y llegamos a 10 millones de usuarios de Cuenta DNI para apuntar el consumo”. “Lo mismo ocurre con las universidades: mientras que Milei las quiere cerrar, nosotros abrimos centros universitarios en el interior para que todos los pibes tengan mejores oportunidades”, añadió.

“La paralización de la obra pública es uno de los puntos más graves de este modelo: se encuentran frenadas 16 mil viviendas, obras en rutas nacionales y en materia de salud y educación”, afirmó Kicillof y subrayó: “En la provincia de Buenos Aires no detuvimos ni una sola obra y, aunque no sea suficiente para reemplazar a la Nación, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un gobierno provincial que está actuando como una red y un escudo para no dejar a nadie en el camino”.

A su vez, el mandatario bonaerense remarcó: “En la provincia de Buenos Aires nos esperan enormes tareas: debemos dejar en claro que el año que viene se votará por más o menos educación, salud, seguridad y obras. Iremos a las urnas para afirmar que necesitamos más Estado y más derechos”.

“Me comprometo a seguir trabajando y a recorrer barrio por barrio de nuestra provincia: dejémosle en claro a Milei que el pueblo bonaerense está convencido de que nuestra Patria no se vende”, concluyó.

Estuvieron presentes los intendentes de La Plata, Julio Alak; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; y de Alberti, Germán Lago; integrantes del gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales; representantes de organizaciones gremiales; funcionarios y funcionarias locales.

