"ELON MUSK ES UN GOLPISTA Y TRUM HA ENDEUDADO A NUESTRO PAÍS. QUIEREN NUESTROS RECURSOS PARA SUS BATERÍAS Y SATÉLITES!

La agrupación del peronismo, Labor Peronista de la Capital Federal, dijo en un comunicado que el magnate Elon Musk, es un golpista. Agregaron que quiere los recursos de nuestro para sus empresas y que por eso ayudó a Milei a llegar a la presidencia.

“Elon Musk es la nueva cara del otrora golpismo que los EEUU ejercía sobre la región”, dijo Ariel Valloud, integrante del espacio.

“Musk es un golpista confeso. Recordemos que lo expresó directamente, en ese entonces 2020, en la red social Twitter, que participó del golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales en Bolivia, donde dijo que “le vamos a dar un golpe a quién se nos cante, bancátela!”.

“La impunidad con la que se maneja este señor no tiene límites”, agregó Valloud.

“En ese golpe de Estado, en el que Musk no buscaba otra cosa que el litio de Bolivia, puso a Jeanine Áñez, quien luego fue condenada a prisión por dicho golpe. Por supuesto, Elon Musk no se acordó de ella cuando tuvo que cumplir la condena”.

Desde el espacio critican la proliferación de magnates en la política. Son un problema global, dicen.

“ELon Musk no está solo. Lo acompaña otro magnate, el ahora electo presidente de EEUU, Donald Trump, quien hace unos años detestaba profundamente a Musk, pero ahora tuvo que hacer una alianza con él y con uno de los sobrinos de John F. Kennedy para ganar la elección”, dijo Ariel Valloud.

“La concentración de capital en pocas manos, y en especial en la de los llamados ‘magnates´, es un grave problema para el planeta. La concentración de riquezas es un grave problema y mucho más, si estos se pasan al campo de la política y a administrar el Estado. Esto no es más que estar de los dos lados del mostrador”, dijo.

“Por qué una persona puede concentrar más de 250 mil millones de dólares, cuando el mundo en su mayoría y en especial nuestro país no tiene ese dinero, ni por cerca, en sus arcas?”, se preguntó.

“La sociedad entre Musk y Donald Trump es extremadamente peligrosa para el mundo”, dijo Ariel Valloud, y agregó que “hay que ponerles un límite”.

“Es una vergüenza que entre las primeras visitas que hizo nuestro presidente, fue a Elon Musk y a Donald Trump, lo que habla a las claras, que tanto Musk como Trump vienen por nuestros recursos de la mano de Milei”.

“EEUU es pobre, no tiene riquezas. No tiene petróleo, salvo el extraído por fracking que es altamente contaminante y costoso para extraer. EEUU está desesperado con una economía en ruinas que arrastra al mundo. Por eso, quieren nuestras riquezas en recursos, no lo vamos a permitir y presentaremos batalla”, dijo Ariel Valloud.

Para finalizar dijo “recordemos que Trump es el responsable político de la crisis de deuda que nuestro país viene arrastrando desde el gobierno de Mauricio Macri. Trump es un dinosaurio del siglo XX, que se quedó en el paradigma de competencia a muerte entre países, no tiene nada de patriótico, y Musk, es el autor confeso del golpe de Estado en Bolivia en 2019. EEUU quiere nuestro litio, para financiar a las compañías de Musk, con sus baterías, satélites, robótica e Inteligencia Artificial. No sólo la Argentina, el mundo se enfrenta a un peligro enorme”, recalcó.

https:/ /laborperonista. 22web.org/ agrupacion-del-peronismo-elon-musk-es-un-golpista-y-trump-ha-endeudado-a-nuestro-pais-quieren-nuestros-recursos-para-sus-baterias-y-satelites/