EL GOBERNADOR ALEX KICILLOF Y EL MINISTRO JAVIER RODRÍGUEZ ENTREGARON LA HABILITACIÓN AL PRIMER FRIGORÍFICO DE FAENA BOVINA

Además, junto al intendente local Ricardo Marino,firmaron la adhesión para la colaboración y el financiamiento de la cuarta etapa de Caminos Rurales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez entregaron la habilitación de tránsito C municipal al primer frigorífico bovino de Carmen de Patagones que también faenará ovinos. “Hoy estamos muy felices de habilitar el primer frigorífico bovino en Patagones porque sabemos que el agregado de valor local genera desarrollo, trabajo y arraigo en la región. Pero además de su importancia para la producción y el trabajo, también tiene un rol fundamental para la salud de la población, porque garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos que se producen”, destacó el ministro. “El agregado de valor local no es un proceso automático, sino que requiere de un rol activo del sector público. Por eso desde el Ministerio de Desarrollo Agrario en particular, pero desde la Provincia en general y por decisión del gobernador Axel Kicillof, acompañamos a cada municipio y a cada productor con políticas públicas y líneas de financiamiento específicas que permitan potenciar la producción y el desarrollo local”, añadió. El municipio de Patagones es el único distrito bonaerense que se encuentra al sur de la barrera sanitaria de aftosa. Esto implica que no puede desplazarse hasta allí ganado, en pie ni carne con hueso, desde otros partidos de la provincia. Por ese motivo, las carnicerías locales deben abastecerse de frigoríficos del propio distrito, o de otros ubicados más al sur. Sin embargo, a diciembre de 2019 no había ningún establecimiento para faenar ovinos ni bovinos en el lugar. A partir de esta situación, en un trabajo articulado con el MDA, un grupo de cinco carniceros locales se propuso conformar una cooperativa y construir un frigorífico. Así, la cooperativa La Morocha Petro SAS inauguró el primer frigorífico ovino del distrito en la localidad de Cagliero y, en paralelo, construyó otro de mayor escala en Carmen de Patagones que se inauguró este viernes. Se trata del primer establecimiento de faena para ganado bovino del distrito, y es el que va a poder garantizar que el consumo provenga de un frigorífico habilitado. El mismo tiene un cupo de faena de 15 bovinos/día y 50 ovinos/día. Para la construcción y puesta en marcha de este frigorífico, la cartera agraria bonaerense otorgó financiamiento a través de la Línea Fondo Ovino Bonaerense para la adquisición de rieleras y roldanas con ganchos, palcos elevados y balanza electrónica. Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof, el ministro Javier Rodríguez y el intendente Ricardo Marino firmaron la adhesión del municipio a la cuarta etapa del Plan Estratégico de Caminos Rurales. Estas acciones se enmarcaron en la agenda de gestión que llevó a cabo el gobernador Kicillof en Patagones, donde realizó anuncios también junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de salud, Nicolás Kreplak; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. En el marco de las actividades programadas en la zona, el gobernador entregó un módulo potabilizador destinado a optimizar el suministro de agua potable en la Planta Potabilizadora de Villalonga. Esta planta está conectada al canal de riego Villalonga, administrado por CORFO. Participaron también el intendente de Riego de Villalonga, Juan Percaz y el administrador de CORFO, Ramiro Vergara. Acompañaron al ministro Javier Rodríguez, el director del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, Martín Tomaselli; el director provincial de Ganadería, Héctor Trotta; el director de carne vacuna, aviar, porcina y otras, Marcos Pérez Visñuk; el responsable de la Chacra Experimental Patagones, Juan Antenao, junto a Juan Montiel, extensionista de la misma chacra; y Virginia Appathie, del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. MÁS FOTOS: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MWUVR-wiFM_IbwzzRSn1D7AlHjZdsFXN