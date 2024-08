CHARLA SOBRE SENDERISMO Y MONTAÑISMO

En la región surera bonaerense, que comprende los 95 municipios fuera del Área Metropolitana de Buenos Ayres, compuesta por 40 municipios y CABA, se vive una realidad de marcados contrastes que configuran la vida diaria de sus habitantes. Por un lado, nos encontramos con los pintorescos pueblos, que no son cabeceras de municipios, que parecen haber quedado anclados en el tiempo, donde la población está mayoritariamente compuesta por personas de edad avanzada, junto a jóvenes gastados prematuramente debido a las dificultades en la búsqueda de oportunidades que, lamentablemente, no encuentran. En estos lugares, la subsistencia a menudo depende de empleos públicos, trabajos temporales en el campo y, en no pocos casos, la jubilación y los planes sociales como fuente de ingresos primordial. Desafortunadamente, estas localidades a menudo se sienten desatendidas por sus Municipalidades y el gobierno provincial, experimentando una carencia evidente de infraestructura, conectividad y servicios