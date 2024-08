1 DE AGOSTO: LOS ANTICIPOS DE TN

1 de agosto

Hoy vamos a abordar la tensa situación que viven los diplomáticos argentinos en Venezuela, que deben abandonar ese país tras el ultimátum de Nicolás Maduro.

También te vamos a hablar del ajuste que el gobierno de Javier Milei hizo en el Estado en sus primeros seis meses de gestión, del relanzamiento del PRO encabezado por Mauricio Macri y de la gran victoria de Boca ante Banfield por la Liga Profesional.

A 72 horas del ultimátum de Maduro, el gobierno negocia contra reloj la salida de los diplomáticos de la embajada argentina.

- A horas de cumplirse el ultimátum de Nicolás Maduro para que la Argentina desaloje el edificio de su embajada en Caracas, el gobierno de Javier Milei negocia contra reloj la salida segura de todo el cuerpo diplomático.

- Mientras tanto, Brasil aceptó representar los intereses de la Argentina para garantizar la seguridad del edificio y se hará cargo de los trámites consulares. Las negociaciones con el gobierno de Lula da Silva las encabezó la canciller Diana Mondino y su par brasileño, Mauro Viera, junto al embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli.

- En forma paralela a las gestiones, también se está resolviendo qué hacer con los seis colaboradores de María Corina Machado, líder opositora al chavismo, que se encuentra asilados en la residencia, dado que el gobierno venezolano les impidió salir junto con los diplomáticos argentinos.

- “Señores, creo que la OEA tiene que enviar un claro mensaje: permitan a los asilados salir; no seamos cómplices del fraude; que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio; no mantengamos esta farsa. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal”, fue el pedido de Mondino, ayer, ante la Organización de Estados Americanos, en Washington.





El ajuste del Estado: en seis meses, el gobierno recortó más de 20.000 puestos de trabajo.

- Entre las distintas medidas que tomó el gobierno para avanzar en su plan de reducción de gastos, una de las que mayor impacto generó fue el ajuste sobre los empleos en la administración pública. Ahora, se conocieron los números que muestran que durante los primeros seis meses del año se recortaron más de 28.000 puestos de trabajo estatal.

- De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal de la administración pública pasó de 341.473 personas en diciembre a 313.335 en junio. Es decir, que en el primer semestre hubo una reducción del 8,24% del total de la planta o 28.138 puestos de trabajo.

- La reducción de los puestos de trabajo dentro del Estado se registró en todas las dependencias públicas, así como en las distintas modalidades de contratación. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de toda la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- el ajuste fue de 18.540 puestos laborales en los primeros seis meses del año. En tanto, la dotación de personal de las empresas y sociedades que funcionan bajo la órbita del Estado sufrió a lo largo del primer semestre de la gestión de Javier Milei un recorte de 9598 puestos de trabajo. Es decir, que pasaron de 110.168 personas en diciembre del año pasado a 100.570 trabajadores en junio.

- Pero además, si se monitorean los números según las distintas categorías de contratación, entre diciembre y junio se registraron 9271 trabajadores menos que se encontraban con contrato, mientras que 17.654 personas que estaban bajo convenios colectivos de trabajo dejaron de pertenecer a la nómina estatal y también se desvincularon a otras 1210 que estaban fuera de convenio.





Sin Bullrich ni Rodríguez Larreta, Mauricio Macri relanza el PRO con la mira puesta en las elecciones de 2025.

- El PRO tendrá hoy su acto de relanzamiento, que será a la vez el primero con Mauricio Macri como presidente del partido. Meses atrás se oficializó su liderazgo pero se hizo de manera virtual, lejos de las pompas de otras épocas. En el medio, estalló una interna entre el exmandatario y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que está atada a la relación con el gobierno de Javier Milei.

- En ese clima de rispideces internas, el partido amarillo tendrá su reunión, que será también un mensaje hacia afuera: el PRO mantiene su identidad y se prepara para el 2025 electoral. Mientras Bullrich sostiene que hay que converger hacia un espacio común -una alianza- con La Libertad Avanza, Macri quiere mantener un margen de maniobra.

- Hasta acá, el PRO se mantuvo unido pese a las diferencias, en especial en el Congreso de la Nación, donde han votado todos juntos. Incluso el apoyo a las medidas que impulsó Milei. Pero tras la aprobación de la Ley Bases, eso puede cambiar. La orden de Macri fue priorizar la agenda propia y comenzar a despegarse del gobierno.

- Claro que la unidad aparente no es tal, ya que las diferencias son -por ahora- irreconciliables. Bullrich no irá al acto de este jueves pero tampoco lo hará el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos fueron invitados, pero confirmaron a TN que por discrepancias con la conducción de Macri no serán de la partida.

En este escenario, el PRO llevará adelante su relanzamiento, desde las 16, en Arena Studio, en el barrio de La Boca. Habrá paneles con gobernadores, legisladores e intendentes. Esperan entre 800 y 1000 invitados. El cierre estará a cargo de Macri y se espera que sea entre las 18.30 y las 19.30.



Los maestros del pantano: el llanto de Gustavo Barco por los chicos que llegan en canoa a la escuela.

- Telenoche acompañó el recorrido de 6 maestros rurales que salen desde Esquina, Corrientes, hasta el paraje El Malezal.

- Se trata de una travesía que empieza a la madrugada, en la que viajan por ruta y caminos de ripio para luego cruzar arroyos, esteros y pantanos hasta llegar a la escuela 271, a la que asisten 50 chicos de un lugar con muchas necesidades.



Boca volvió al triunfo en la Liga Profesional: le ganó 3-0 a Banfield en la Bombonera.

- El xeneize goleó al Taladro como local, por el encuentro postergado de la fecha 7 de la Liga Profesional 2024.

- Los goles de Boca los hicieron Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui.

- El equipo de Diego Martínez volvió al triunfo en la Liga Profesional tras dos encuentros y mantiene su fortaleza en la Bombonera.

- Banfield sigue sin poder ganar desde la llegada de Munúa y se complica en la zona baja.

Las exportaciones de las economías regionales crecieron un 4,6% en dólares.

- El Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales de la CAME reveló un aumento interanual significativo.

- El sector alcanzó un superávit comercial de US$ 6.771 millones.

- Las exportaciones de las economías regionales también subieron un 9,4% en volumen en junio.

Le explotó la cabeza a garrotazos.

Estremecedores detalles del caso del policía que mató a su exsuegra.

Nataniel Thierry Schouten entró a la casa de su expariente durante la madrugada del sábado y la asesinó a golpes. Luego quiso hacer lo mismo con su expareja. Está detenido.

Personal de emergencias intenta extinguir desde un helicóptero un incendio forestal en Benasau, España. Las autoridades ya han identificado a las personas que manipulaban la máquina causante del fuego para cortar un alambrado y se investiga si fue una imprudencia o algo intencional (REUTERS/Eva Manez).

