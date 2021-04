"MALVINAS SIEMPRE ARGENTINAS", SÍNTESIS DE UN ACTO CONMEMORATIVO

En la mañana de este viernes (2), organizado por el Honorable Concejo Deliberante de Patagones, se llevó a cabo el acto en conmemoración de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, a 39 años del intento de recuperación de las islas.

En la Plazoleta Islas Malvinas, con la presencia de ex combatientes, autoridades y vecinos, se rindió homenaje a los caídos y ex combatientes.

Luego del izado del pabellón nacional y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento que los recuerda.





El intendente municipal, ingeniero José Luis Zara, manifestaba en sus palabras: “Queremos recordarlos y honrarlos con palabras que permitan reflejar la entrega de nuestros soldados argentinos. Lo sucedido en el año 1982 nos hace reflexionar acerca de la importancia de conocer nuestra historia para entender nuestro presente y comprometernos con nuestro futuro. Hoy queremos recordar y conmemorar en un acto de respeto y empatía a todos los jóvenes soldados que participaron en una guerra, la cual dejó dolor y heridas en una Argentina que es nuestra obligación seguir construyendo”.





El intendente también reflexionó sobre las distintas miradas que hay sobre el acontecimiento y sus consecuencias y finalizó: “Recordamos a nuestros caídos en Malvinas que estarán entre nosotros y siempre serán honrados en nuestra nación”.

Luego el director de la escuela número 8, Carlos Mangiarino, se dirigió a los presentes con un tierno relato de un hecho escolar, y con mucha emoción resaltó que “el reclamo de soberanía debe trascender a los gobiernos no sólo por una cuestión de recuperar un territorio nuestro sino por aquellos que dieron todo para recuperarlo. Nunca olvidemos que las Malvinas son argentinas”.

El presidente de la agrupación Ex Combatientes Malvinas Patagones, Darío Roht, expresaba: “Como siempre venimos a acá, con una sola misión, la de rendir homenaje a aquellos que no volvieron, la de rendir homenaje también a aquellos que al regreso perdieron su vida. Yo creo que hubo dos guerras, una la que allá se vivió y otra fue la del regreso. A lo mejor pertenezco a esa generación que siempre decimos lo mismo ese día, pero si no lo decimos hoy, cuando lo podemos decir”.

Con muchas emociones se trajeron recuerdos de la causa Malvinas y el camino recorrido para el reconocimiento. “Recordemos a nuestros héroes. Hay héroes que mueren en la guerra y que dan su vida como mis compañeros, pero también yo creo que hay muchos héroes anónimos; aquellos argentinos que se levantan todos los días y van a laburar; aquel hombre, aquella mujer, esos niños que van a la escuela, también son pequeños héroes, y creo que todos de alguna manera podemos decir que tenemos algo de héroe”.

La vice presidenta primera del cuerpo legislativo, María Ciccone, realizó una breve reseña del acontecimiento que nos cambiaría la vida aquel 2 de abril de 1982, y en sus palabras asumió un compromiso: “Como edil del partido de Patagones me comprometo a trabajar en proyectos para que en cada localidad de nuestro distrito una institución o un espacio público lleve el nombre de un veterano de Malvinas, con la convicción que debemos continuar con la construcción de la memoria”.

Luego de entonar la marcha de Malvinas, compuesta en 1940 y dedicada a la reivindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas, nos despedimos con un “¡Viva la Patria!”.

