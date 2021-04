FALLECIÓ MONSEÑOR MARCELO MELANI, OBISPO EMÉRITO DEL NEUQUÉN

NEUQUÉN (AICA).- La diócesis de Neuquén informó el fallecimiento de su obispo emérito, monseñor Marcelo Melani (SDB), quien se encontraba internado en Perú a raíz de complicaciones en un cuadro de Covid-19.

El obispo emérito de Neuquén, monseñor Marcelo Angiolo Melani (SDB), falleció esta mañana, 14 de abril, a sus 82 años, mientras se encontraba internado en Pucallpa, Perú, a raíz de complicaciones en un cuadro de Covid-19.

Así lo informó el obispado de Neuquén en las redes sociales, despidiéndolo "con un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha brindado por medio de este hermano sencillo, generoso y misionero".

Con 59 años de salesiano, 51 de sacerdote y 28 de obispo, el prelado residía desde 2019 en el Perú, donde había sido enviado como misionero "ad vitam", en el marco de la Expedición Misionera Salesiana 150.

En aquel momento, y fiel a su lema episcopal "No para ser servido, sino para servir", monseñor Melani reconoció a AICA: "Me maravilló sentir en mí de nuevo con fuerza ese llamado y me asombró pensar que Dios tenga un proyecto nuevo para un viejo de 81 años".

"Creo que el Señor me continúa diciendo ‘No temas...yo estoy al lado tuyo’. Un poco lo decía San Pablo: ‘Yo corro hacia el Señor’ y Él corre junto a mí", afirmó. "La vida cristiana es una vida misionera, no tengamos miedo de recorrerla. Con Jesús todo es posible".

El padre Manolo Cayo SDB, inspector salesiano de Perú, recordó: "El 8 de diciembre de 2019, llegó al Vicariato Apostólico de Pucallpa (Ucayali), para integrarse a la comunidad salesiana que acompaña la catedral, el colegio Don Bosco y dos parroquias más del Vicariato. En este tiempo se brindó de lleno a la gente que acudía a él en busca de consejo y oración. A fines de marzo contrajo el virus de la Covid-19 y, a causa de las complicaciones generadas por esta enfermedad, hoy ha vivido su pascua que nos deja muy tristes y, a la vez, muy agradecidos por tanta entrega y generosidad".

"Querido Marcelo: has vivido de manera intensa tu lema, has servido y te has entregado generosamente a tu gente, lo has dado todo. Tu corazón misionero reposa en paz, pero tu ejemplo y tu testimonio seguirán vivos entre nosotros, como un signo claro y luminoso del amor que Dios nos tiene", expresó.

Datos biográficos.

Monseñor Marcelo Angiolo Melani nació en Florencia, Italia, el 15 de septiembre de 1938. El 16 de agosto de 1962 hizo su primera profesión religiosa en los salesianos de Don Bosco y fue ordenado presbítero en Turín el 21 de marzo de 1970 por el cardenal Michele Pellegrino, arzobispo de Turín.

En 1971 llegó a la Patagonia argentina como misionero y fue enviado al colegio Don Bosco de Bahía Blanca. De 1972 a 1980 fue director del colegio de San Luis Gonzaga de Esquel (Chubut). De 1981 a 1984, director del Colegio La Piedad de Bahía Blanca y de 1981 a 1988 fue párroco de la parroquia La Piedad. También desempeñó el servicio de consejero inspectorial de la Inspectoría San Francisco Javier de Bahía Blanca desde 1981 hasta 1990. Los años 1989 y 1990 fue director de la Misión Salesiana de Junín de los Andes (Neuquén).

En 1991 fue destinado como director del Don Bosco de San Carlos de Bariloche (Río Negro) hasta que el 23 de julio de 1993 fue nombrado obispo coadjutor de Viedma (Río Negro) por San Juan Pablo II. El primer obispo de Viedma fue el cardenal Juan Cagliero.

El 18 de septiembre de 1993 fue ordenado obispo por monseñor Miguel Esteban Hesayne, obispo de Viedma (co-consagrantes, monseñor Agustín Radrizzani (SDB), obispo de Neuquén; y monseñor Jorge Mayer, arzobispo emérito de Bahía Blanca). El lema episcopal que se eligió es: “No para ser servido, sino para servir”. Asumió como obispo titular de Viedma por sucesión el 28 junio de 1995.

El 9 de enero de 2002 fue nombrado tercer obispo de Neuquén, tomando posesión el 6 de abril de 2002. En la Conferencia Episcopal Argentina fue miembro de la Comisión de Pastoral Aborigen y de la Comisión de Migraciones.

Presentó la renuncia y concluyó su servicio episcopal el 8 de noviembre de 2011. Posteriormente, se integró a la Comunidad Misionera Salesiana de Zapala (Neuquén) donde fue nombrado administrador parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y más tarde fue destinado a la Comunidad Salesiana de Junín de los Andes.

A los 81 años, realizó el curso de misionología en Roma y en el marco de la 150 expedición misionera salesiana, habiendo presentado su pedido al Rector Mayor, partió en diciembre de 2019 como misionero “ad vitam” a la presencia salesiana en la Amazonia peruana.

Era licenciado en Teología Dogmática.