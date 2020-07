¿SE EXPANDE JUNTOS POR EL CAMBIO?

Urtubey, ya en su momento le dijo que no. Hay que ver qué caudal, si es desde el peronismo. Pero fue también un modelo que no le funcionó con Pichetto. No sé si en la nueva normalidad podemos analizar de la misma manera a la política; a lo mejor, esas situaciones ya están mucho más gastadas. No parece muy exitoso como estrategia. A Monzó lo vería más fuera de Juntos por el Cambio, no sé si adentro con Macri. No la veo a esa posibilidad”.