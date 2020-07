MAXIMILIANO ABAD: “EL RADICALISMO SE PREPARA PARA LIDERAR JUNTOS POR EL CAMBIO”

“El radicalismo es pasión por el debate, y vocación por la política. Y lo importantes es que quien esté al frente del partido, sea un hombre o una mujer del partido, con anclaje partidario. No importa el nombre. Lo que tiene que quedar claro es que al colectivo partidario no lo pueden conducir aquellas personas que no pueden dar certezas de compromiso partidario, y que pueden llevar al partido a determinados escenarios que no son donde debe estar el radicalismo. Por eso el radicalismo debe estar en manos de radicales”, manifestó.