SUBSIDIO NO REEMBOLSABLE PARA HOGARES AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN

Se encuentra abierta la inscripción para el subsidio destinado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a hogares afectados por la inundación en el partido de Bahía Blanca. Las y los afectados podrán acceder a $800 mil pesos por vivienda para que sean utilizados en arreglos del hogar, compra de muebles o electrodomésticos, como también para atender otras necesidades, y no será necesario hacer ninguna rendición al respecto. Los requisitos para la inscripción son: Residir en zonas con alto impacto por la inundación.

Haber sufrido daños o pérdidas materiales en el hogar.

Que la vivienda esté ubicada en la línea de calle (planta baja).

Los ingresos por hogar no deben superar 6 salarios mínimos de marzo ($1.780.992), excepto cuando algún integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La inscripción se abrirá en diferentes días por zona y permanecerá abierta en los días subsiguientes: Desde el miércoles 19/3: Gral. Daniel Cerri, Ingeniero White y Villa Bordeu.



Desde el jueves 20/3: Delegaciones Norte, Noroeste y Sesquicentenario, Las Villas, Villa Rosas, Harding Green y Altos.

Desde el viernes 21/3: Delegación Centro.

Desde el sábado 22/3: Otras zonas del partido. En caso de no poder inscribirse en la fecha indicada a la zona, será posible hacerlo en cualquier otro día posterior. Cumpliendo los requisitos, un solicitante por vivienda deberá completar en línea el formulario de inscripción, con datos reales y actualizados. La información es confidencial y será utilizada únicamente a los fines de la implementación del programa de subsidios. La carga del formulario puede realizarse desde el celular o una computadora con acceso a internet ingresando a https://subsidioprovincia.bahia.gob.ar/. Es importante aclarar que no se solicitan datos de número de cuenta ni ningún otro dato bancario, sólo si quien solicita tiene o no cuenta en Banco Provincia para realizar allí el pago del subsidio. La información será analizada por la Municipalidad de Bahía Blanca, con el apoyo técnico del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, e incluirá cruces con información objetiva respecto al impacto de la inundación de cada zona y con bases de datos sobre condición laboral, ingresos y situación patrimonial de los residentes de la vivienda, a fin de evaluar la veracidad y pertinencia de la información brindada. Una vez realizada esta evaluación, se informará a las y los solicitantes el resultado a través de canales oficiales. Está disponible un instructivo para la carga del subsidio: AQUÍ. Ante dudas o consultas, antes o después del envío de la solicitud, podrán contactarse de forma gratuita a través de la línea 148 (opción 1), de asistencia ciudadana, que estará disponible a partir del jueves 20 de marzo.