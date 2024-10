SIN AGUA, CULPA DE ABSA…

Recién iniciado el año 1963 – sí, 63 años atrás – hubo un llamado a concurso en Aguas Corrientes, por entonces con oficinas en Vieytes y Gorritti de esta ciudad. Fui uno de los que “ganó” y por eso convocado a trabajar.

A los elegidos, yo entre ellos, les tocaba preparar las planillas con las que, en mano, los cobradores salían a la calle a hacer su trabajo, casa por casa.

Rutinario, de 6 a 13 creo recordar, era un trabajo, ni para tirar manteca al techo, pero tampoco para despreciar.

A poco de iniciarme en esa tarea y siendo desde 1957 cronista volante de deportes, en el diario de aquel entonces, me ofrecieron ingresar a la redacción general. Obvio que acepté, pero exigían “dedicación exclusiva”, obligado a firmar una papeleta miserable, comprometiéndome a no tener otra ocupación.

Ingrese, oficialmente, el 17 de mayo de 1961.

Cumplía, así, con la firme convicción de no ser “un inútil más, a sueldo”, en la triste Aguas Corrientes de ese tiempo. Ya había probado lo que eso era, más un aguantadero que un empleo público.

El diario estuve hasta junio de 1972; fui jefe muy joven (en regionales, desde el ’64); y me fui harto de hacer el trabajo de otros, además del propio, en la prosecretaría, detentando la titularidad de la sección Zona, a cargo de las corresponsalías (un montón) ejercidas por gente que muy poco, o nada tenía que ver con el periodismo (“carnecito” mediante que les hacía creer lo que no eran).

Pero no es ese, pese al repaso de una porción de mi carrera que supera largamente ya los 67 años, el motivo que me lleva a escribir, después de observar el mal partido que Olimpo empató con Sarmiento de Santiago del Estero, 1 a 1, después de haber ido en ventaja a sólo 2 minutos de iniciado. Fiebre daba ser la falta de garra los aurinegros; y encima, soportar el relato por streaming.

Hoy (26) permanece cerrado el tránsito en Tucumán al 600, ya que hay una “encerrona” inútil en la esquina de Tucumán con la calle Holdich, aunque desde el otro extremo, en Patricios y Tucumán, hay una pequeña abertura, con el consiguiente riesgo, porque sólo habilita a transitar a contramano por esa arteria.

No hay tareas en marcha (no las hubo tampoco a la mañana): ¿por qué? y ¿para qué?, son los interrogantes. Estamos sin agua, vital elemento, desde por lo menos 02.00 AM. Quizás antes, es posible. ¿Hasta cuándo?.