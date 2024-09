PIDEN LA UNIDAD DE LA UCR CON MIGUEL FERNÁNDEZ COMO CANDIDATO DE CONSENSO

El ex intendente de Trenque Lauquen buscará suceder al actual titular del radicalismo provincial, Maxi Abad, con el apoyo de la mayoría de los intendentes, legisladores, y autoridades partidarias. Desde la Sexta Sección manifestaron un amplio apoyo a la lista que busca la unidad.

Este 6 de octubre la UCR de la provincia renueva sus autoridades, en un acto que forma parte de la permanente mecánica democrática del partido. “Y en este tiempo de posicionamientos extremos, la UCR debe hacer un supremo esfuerzo por clarificar su mensaje, y por diferenciarse nítidamente tanto del gobierno libertario como de la oposición kirchnerista”, señalaron en un comunicado quienes apoyan esta opción.

Firmaron la misma intendentes, ex intendentes, concejales, ex concejales, consejeros escolares, ex consejeros escolares, legisladores, ex legisladores, autoridades partidarias, jóvenes de la JR, y militantes de la sexta sección, quienes además pidieron una lista de unidad encabezada por Miguel Fernández.

“La mayoría de las voces –agregaron-, coinciden entonces en la necesidad de buscar una síntesis partidaria ponderando las muchas y grandes coincidencias que tenemos los radicales, siendo la voluntad de quienes adherimos a esta propuesta la conformación de una lista de unidad”.

“Y para lograr ese objetivo proponemos al doctor Miguel Fernández como candidato a presidir el Comité Provincia para el período 2024-2026. Intendente reelecto de Trenque Lauquen, entre 2015 y 2023, entendemos que se propone a un radical que conoce en profundidad los problemas de la territorialidad y que en la acción, ha puesto de manifiesto su ejecutividad y apertura al diálogo”, finalizaron diciendo.

“No queremos que el radicalismo bonaerense quede en manos del kirchnerismo, porque esto sucedería si queda en manos de Lousteau -viendo cómo actúa el actual presidente de la UCR Nacional-, y no estamos dispuestos a ello”, comentó un alto dirigente de la sección.

Y en la misma línea finalizó: “sabemos que estamos atravesando tiempos complejos y es fundamental que pensemos en un partido bonaerense unido, y por eso trabajaremos. Pero lo primero es decidir quién será el presidente y eso es lo que vamos a definir el 6 de octubre”.

Dicho ayer, en LA TRASTIENDA DE BAHÍA

https://latrastiendadebahia.blogspot.com/2024/09/se-presento-el-espacio-futuro-radical.html