Monseñor Jorge Wagner calificó así su nombramiento como nuevo obispo de la diócesis de Comodoro Rivadavia.

En nota telofónica realizada por el programa radial «Es por Cristo» (FM Transformación de Coronel Pringles) sobre su designación como obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Jorge, dirigiéndose a los pringlenses, les agradeció sus oraciones por este nombramiento y por su servicio porque “las oraciones siempre son importantes, pero en ciertos momentos de la vida con más razón: en momentos que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que partir, como me toca a mí en este momento hacia un nuevo destino”.

Dijo también que “este tiempo lo voy viviendo, especialmente, preparándome interiormente porque una cosa es preparar, por ejemplo, una mudanza que es relativamente fácil pero otra cosa es prepararse de corazón para ir bien dispuesto a ese lugar sabiendo que es ahí donde el Señor nos envía para hacerlo desde una mirada de la fe. Ese lugar yo no lo he elegido, no lo he pedido, sino que es algo que, a través del Papa Francisco, está el llamado de Dios que me envía hacia esos lugares”.



Con su franqueza y humildad que lo caracteriza, aseguró que "cuesta un poquito dejar esta querida diócesis que tanto me ha dado, es un desprendimiento pero vivido en la Cuaresma es una gracia muy grande porque la Cuaresma nos hace más disponibles a Dios, más abiertos a su llamada, más abiertos de corazón; y disponible para lo que Él nos va pidiendo. Para mí esto es un regalo muy grande que este nombramiento haya sido dado en la Cuaresma. De hecho, en la mayoría de mis nombramientos ya sea como párroco, los traslados, fueron en esta etapa del ciclo litúrgico. Esto es una gracia de Dios".

Ensanchar el corazón.

Esta designación encuentra al padre obispo Jorge con sentimientos encontrados porque por una lado comentó que “los voy a extrañar. Nuestra diócesis es muy hermosa, la aprecio muchísimo; pero por otro lado una alegría de saber que aquellas tierras también me están esperando. Los sacerdotes siempre tenemos que ensanchar cada vez más el corazón. Cada vez que uno va a una comunidad nueva sabe que va a encontrar nuevos hermanos, nuevos amigos y sobre todo una familia; y eso nos hace crecer, nos hace felices porque cuanto más se ensancha el corazón para recibir a nuevas personas, ahí está la felicidad. Cuando hay mayor apertura, cuando más se abre la vida ahí está la oportunidad de una mayor felicidad, de una vida más fecunda. Así parto hacia esos lugares”.

Monseñor Jorge tomará posesión como obispo de Comodoro Rivadavia el sábado 6 de abril.