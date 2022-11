TORNQUIST: EL CONSEJO DE LAS MUJERES EN LA FERIA DEL LIBRO DE SIERRA DE LA VENTANA

Anahí Bilbao, diputada provincial "Es un gobierno debilitado por sus propios errores y por un fuego amigo cada vez más implacable, con una "presidente de facto" que actúa a las sombras desde el Instituto Patria, desde el Senado, desde El Calafate o desde Juncal y Uruguay", afirmó la diputada radical de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, de cara a los últimos acontecimientos político-judiciales en el país. En ese marco, la legisladora bonaerense, oriunda de Laprida, agregó "Alberto Fernández decidió ceder el ejercicio de la presidencia para convertirse en un mero presidente testimonial. Pero, da la sensación que ese lugar no lo incomoda, lamentablemente para la institución presidencial. Cuando el poder no está en la Casa Rosada en un país presidencialista, estamos en un grave problema republicano, y mucho más cuando ante un fallo de la Corte Suprema muchas de las autoridades máximas de la nación dicen que es un fallo a favor de un candidato y no entienden, o