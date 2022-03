¿SE VIENE LA INTERNA 2023 EN EL OFICIALISMO DE LA CIUDAD?

Emiliano Álvarez Porte (político) y Cristian Ritondo (diputado nacional)

Raramente volcamos a LA TRASTIENDA DE BAHÍA (nuestra página de la ciudad, que ya superó largamente los 20 años) segmentos informativos que vemos publicados en medios digitales. Mucho menos si son de índole política.

Pero un escueto informe – suscripto por Camila Elía – nos llamó la atención.

Fue publicado en el sitio www.bahiapolítica.com, que edita Quique Iommi, lo cual ya lo convierte en un poco menos creíble. Se sabe que, avalado por la nueva costumbre, hace periodismo (el de hoy en día), poniendo “huevos en distintas canastas”. Lo cual le habilita a decir en algunos sitios lo que puede llegar a negar en otros, convirtiéndolo en cierto modo en expectable para “la gilada” y no tanto para quienes están en tema.

No somos ni de los unos, ni de los otros, un tanto por nuestra añeja condición de “periodistas de otros tiempos” y por estar ligados, desde pilas de años, a la escena política del vecino distrito de Villarino, donde está vigente (van a hacer 52 años el próximo mes de mayo) nuestro DIARIO VILLARINO, que fue de papel y que es virtual desde hace bastante tiempo ya.

Los que vimos (publicado en la víspera, es decir el martes 15) fue esto:

“El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, se reunió con Emiliano Álvarez Porte, ex secretario de Seguridad del Municipio de Bahía Blanca”.

“Durante la reunión hablaron sobre el compromiso con Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires”.

“’Estamos trabajando por la provincia que todos los bonaerenses nos merecemos’”, sostuvo Ritondo”.

Está claro, y ya lo dijimos, que no nos ocupamos del devenir político de Bahía Blanca. Pero también hemos señalado que “observamos” un tanto lo que ocurre.

Sabemos, por eso, de ciertas “idas y venidas” de Álvarez Porte, involucrado, seguramente sin merecerlo, en los cambios que signaron al área de Seguridad, durante los seis años de gobierno, y un poco más, del actual intendente.

Entendemos, arriesgando lo que tal vez no sea así, que al “lord menor” no se le ocurrirá la desventura de postularse para 4 años más en Alsina 65.

Y aunque eso sucediera – desde que se fue Jaime Linares la ciudad no ha tenido suerte – no deja de ser una buena noticia que, cuanto menos, aparezca alguien (puede serlo Álvarez Porte o no) que intente “romper la hegemonía” del ex periodista, que cambió de color más rápido que un bombero, cuando accedió a una banca en la Cámara Baja bonaerense, y que desde aquel entonces poco o nada ha aportado para bien, salvo para engrosar sus bolsillos con uno de los sueldos más altos del espectro político provincial.

Si se hace, más hacia mediados o fines del 2023, lo del eventual candidato sugerido por “Bahía política”, se verá andando el tiempo.

Es bueno, eso sí, que se abra la posibilidad de una interna; y la deseable oportunidad de decir “¡basta!” en el palacio municipal.

“Vemos todo”, que es sólo una manera de decir, desde la Plaza Rivadavia… Pero deseamos, fervientemente que, de una forma u otra, algo cambie para bien en la ciudad en que vivimos desde hace un poco más de 80 años y desde la cual hacemos periodismo desde hace 65.