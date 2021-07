EL PARTIDO FEDERAL CONSOLIDA SU ARMADO DE CARA A LAS LEGISLATIVAS

El espacio se amplía y confirma como candidatos a Julio Bárbaro en Capital Federal; y Miguel Saredi y Gladys Cabezas en territorio bonaerense.

Los meses de reuniones, mesas de trabajo y recorridas sirvieron para consolidar el proyecto político del Partido Federal que, con la mira puesta en las elecciones legislativas, confirmó las candidaturas de Julio Bárbaro en CABA; y de Miguel Saredi y Gladys Cabezas -hermana de José Luis Cabezas- en la provincia de Buenos Aires.

A fuerza de recorridas por los barrios de la provincia y capital, el Partido Federal cobra impulso y amplía el espacio en su búsqueda de posicionarse como una alternativa política para las elecciones que se avecinan. “Visibilizando a los invisibles”, como describen a los trabajadores, los dueños de comercios y de pymes, profesionales, técnicos, los que tienen un oficio, los estudiantes, los productores, “con los que nos venimos reuniendo. Son la inmensa mayoría del pueblo argentino y bonaerense”.

“Estamos convencidos que podemos construir una alternativa de cambio real. Una alternativa sin maquillajes, sin reciclado de personajes que continúen alimentando la falsa grieta en la que quedamos atrapados los argentinos. Una grieta en donde los únicos perjudicados son los que no se alimentan de ella”, declaró Julio Bárbaro, el histórico dirigente que encabezará la boleta a diputado nacional del Partido Federal en la ciudad de Buenos Aires.

“Confiamos en poder construir una Argentina Federal de verdad. Una Argentina que crezca impulsada por la producción y el desarrollo. Una Argentina que establezca políticas de Estado para los temas centrales y prioritarios de su gente: educación, salud, seguridad y trabajo como motor para el crecimiento sostenido”, declaró Saredi, ex candidato a vicegobernador bonaerense y actual jefe de la mesa política del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires y concejal de La Matanza.



“Hace mucho tiempo que venimos trabajando y construyendo al Partido Federal con compañeros y dirigentes de distintos distritos. Tenemos la firme convicción de que la lista 8 del Partido Federal va a ser una opción electoral importante”, remarcó Saredi y destacó “el valor de darle plena vigencia y autoridad a nuestros candidatos en los municipios” a la hora de la conformación de listas de cara a la contienda electoral.

Por su parte, Gladys Cabezas, quién encara su primera experiencia en el terreno político, destacó que “en este difícil contexto que estamos viviendo, asumí el desafío de trabajar para darle visibilidad a las necesidades y reclamos de millones de bonaerenses. De trabajar por los invisibles. Esa gente que mueve el país, los que batallan diariamente para poder sobrevivir, para sostener a su familia. Esa es la mayor parte de la gente que compone la Argentina. Sin ellos no hay futuro, no hay mercado, no hay industria ni crecimiento posible. Es para ellos que queremos construir un futuro en el que puedan vislumbrar un círculo virtuoso de ascenso cultural, social y económico”.

Nota del editor

Por lo que se ha visto hasta ahora, la "sexta" no está en la agenda política del Partido Federal.

Es decir, no aparece en los 22 distritos que integran esa sección del ámbito bonaerense.

Puede ser que "jueguen" en el conurbano, donde por lo común se deciden las alternativas electores, pero no deja de ser una manifiesta falencia. ¡Suerte!.