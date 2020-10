HCD DE PATAGONES: "CUIDARNOS ES LA MEJOR MEDIDA"

Se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 28.

En la mañana de este miércoles (21), se dio inicio a la 13° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Patagones, que pasó a cuarto intermedio, por 7 días, como medida de cuidado preventivo.

Luego de izados los pabellones nacional y provincial, el presidente del cuerpo, Julio Costantino, expuso a todos los ediles la situación por la que atraviesa el HCD en particular y todo el palacio municipal, en general. Esto dijo el titular del parlamento municipal:

"En el día de la fecha no hay personal de limpieza, por estar en aislamiento preventivo por 14 días".

"También la cocina ha sido desinfectada en el día de hoy, cerrada y todo su personal aislado".



"La secretaria legislativa se encuentra aislada en forma preventiva, y parte de los secretarios no concurren por ser personal de riesgo".

"También destacó la labor del personal de la secretaría por el compromiso con el que están llevando a delante la labor administrativa con la sobrecarga de responsabilidades que esto conlleva".

"Es indispensable reconocer a todas y todos los trabajadores del Concejo Deliberante".

“Tendría que nombrarlos a todos los secretarios pero ellos saben de mi agradecimiento”, cerró el presidente Costantino.

En el espacio para expresiones, la concejal María Ciccone, rindió homenaje a todos los empleados del HCD que nunca dejaron de asistir a sus puestos de trabajo. Resaltó: “Siempre se destaca al personal de muchas áreas municipales, pero pocas veces mencionamos a nuestro personal porque damos por sentado que todo el mundo sabe el tipo de trabajo que realizan. Hoy mi homenaje es para ellos porque muchos de ellos nunca dejaron de trabajar y este Concejo Deliberante siguió sesionando y, cuando no sesionó, siempre estuvo con guardias mínimas. Así que felicitar y reconocer a los trabajadores”.





El concejal Marino, manifestó que: “viendo la magnitud del problema, son muchas las razones que impiden por continuar esta sesión, no tenemos a las secretarias, no hay servicio de limpieza; no hay cocina; el personal es escaso; y eso no quiere decir que no queremos trabajar sino no hubiésemos venido; creo que tenemos que tomar las precauciones, propongo un cuarto intermedio por siete días a efectos que se tomen las medidas de desinfección”.