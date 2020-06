ENCUENTRO VIRTUAL EN EL MARCO DE LOS 129 AÑOS DEL RADICALISMO

Durante la charla, el mendocino remarcó su preocupación por la situación social y económica actual, y sobre todo por la que se avecina. “Son años de crisis, en los que Argentina no creció. Durante casi una década nuestra economía no creció. Entonces la Argentina no tenía las condiciones para enfrentar una cuarentena de esta magnitud, tan extensa e imprevisible. No tenía moneda fuerte, no tenía ahorro interno público ni privado, y no tenía crédito internacional”, dijo.