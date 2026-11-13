NEUQUÉN: HABRÁ ELECCIONES EL 14 DE FEBRERO DE 2027

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Hola Luis María,

Buen día, ¿cómo les va? Llegamos al viernes con las elecciones todavía en la conversación: Mariano Gaido respaldó la fecha del 14 de febrero, habló de su posible candidatura y aseguró que Neuquén está preparado para votar cuando sea, porque "la mejor campaña es la gestión". Además, un dato para el bolsillo: el IPC de octubre fue del 2,4% en Neuquén.

Entre las historias de la semana, te contamos la de un abogado que se quiso pasar de vivo con billetes truchos y terminó condenado, y la inédita fuga de un terrorista italiano en Argentina, que usó una trampa para salir de un quinto piso.

Para cerrar con otro clima, un viaje a la nostalgia: un neuquino hizo un documental del Topsy y reunió más de 30 jingles históricos. Y te adelantamos cuándo y dónde será Neuquén Emprende, una feria de dos días con entrada gratuita, música en vivo y espectáculos para toda la familia. Que tengan un gran fin de semana.

 
El intendente Mariano Gaido habló con el móvil de LU5 sobre las próximas elecciones en Neuquén

Qué dijo el intendente Mariano Gaido sobre la fecha de las elecciones y su posible candidatura

El jefe comunal de Neuquén habló del impacto de hacer las elecciones el 14 de febrero. Respaldó la decisión del gobierno provincial para "apartarnos de esa discusión nacional".

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, se refirió a la fecha de las elecciones provinciales y municipales de 2027 y respaldó la decisión del gobierno provincial de convocar a las urnas el 14 de febrero.

Lo hizo en diálogo con LU5, durante una recorrida por las obras de asfalto en el barrio Villa Ceferino. El jefe comunal sostuvo que la provincia está en condiciones de afrontar el proceso electoral en cualquier momento.

“Neuquén está preparado, y lo dije permanentemente, para tener elecciones mañana, si es necesario, porque uno trabaja todos los días y la mejor campaña es la gestión”, afirmó.

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El IPC de octubre fue del 2

El IPC de octubre fue del 2,4% en Neuquén

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El abogado bonaerense salió a pasear al país con más de un centenar de billetes truchos de 200 pesos.

Un pícaro abogado se quiso pasar de vivo en Neuquén con billetes truchos y terminó condenado

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El encuentro será con entrada gratuita y una programación que incluye circo, propuestas infantiles y bandas locales. Los detalles del evento.

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Foto del día

Una vez más, la ruta provincial 7 fue escenario de un impactante choque. Esta vez, dos camiones protagonizaron un choque por alcance, en el corazón de Vaca Muerta.

Una vez más, la ruta provincial 7 fue escenario de un impactante choque. Esta vez, dos camiones protagonizaron un choque por alcance, en el corazón de Vaca Muerta.

 
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