NEUQUÉN: HABRÁ ELECCIONES EL 14 DE FEBRERO DE 2027

Hola Luis María, Buen día, ¿cómo les va? Llegamos al viernes con las elecciones todavía en la conversación: Mariano Gaido respaldó la fecha del 14 de febrero, habló de su posible candidatura y aseguró que Neuquén está preparado para votar cuando sea, porque "la mejor campaña es la gestión". Además, un dato para el bolsillo: el IPC de octubre fue del 2,4% en Neuquén. Entre las historias de la semana, te contamos la de un abogado que se quiso pasar de vivo con billetes truchos y terminó condenado, y la inédita fuga de un terrorista italiano en Argentina, que usó una trampa para salir de un quinto piso. Para cerrar con otro clima, un viaje a la nostalgia: un neuquino hizo un documental del Topsy y reunió más de 30 jingles históricos. Y te adelantamos cuándo y dónde será Neuquén Emprende, una feria de dos días con entrada gratuita, música en vivo y espectáculos para toda la familia. Que tengan un gran fin de semana.