El Papa León XIV destacó este viernes el valor educativo, humano y espiritual del deporte durante una audiencia concedida a los participantes en el Congreso Nacional de los asistentes eclesiásticos del Centro Sportivo Italiano (CSI), a quienes animó a seguir acompañando a los jóvenes en un contexto marcado por el aislamiento y el uso excesivo de internet y las redes sociales.

En su intervención, pronunciada en la Sala Clementina del Vaticano, el Pontífice subrayó que el deporte constituye una herramienta privilegiada para la formación integral de la persona y para la transmisión de valores cristianos.

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El Papa León XIV destacó este viernes el valor educativo, humano y espiritual del deporte durante una audiencia concedida a los participantes en el Congreso Nacional de los asistentes eclesiásticos del Centro Sportivo Italiano (CSI), este viernes 27 de noviembre de 2026. Crédito: Vatican Media.

“En un contexto cultural y social que lleva a muchos jóvenes a cierto aislamiento, a pasar mucho tiempo en internet y en las redes sociales, el deporte es una de las actividades que más les impulsa a salir, encontrarse, enfrentarse a la realidad física y al esfuerzo, relacionarse dentro del equipo y del grupo deportivo”, afirmó.

León XIV recibió a los participantes del congreso dedicado al tema “Deporte y parroquia. El CSI al servicio de la Iglesia”, una reflexión que, según explicó, remite a los orígenes de esta institución italiana, caracterizada por promover el deporte como instrumento de formación humana y cristiana.

El Papa recordó además la estrecha relación histórica entre el Centro Sportivo Italiano y la Iglesia, destacando el apoyo constante que ha recibido por parte de la Santa Sede y del episcopado italiano.

Los valores del deporte.

Durante su discurso, León XIV evocó las enseñanzas de Pío XII sobre el deporte tras la Segunda Guerra Mundial. Recordó que aquel Papa definió los valores deportivos como “la lealtad, el valor, la resistencia, la determinación y la fraternidad universal”, virtudes naturales que ofrecen una base sólida para la vida espiritual.

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Asimismo, citó otro discurso de Pío XII en el décimo aniversario del CSI, en el que describió el deporte como un instrumento de “perfeccionamiento intelectual y moral del alma”.