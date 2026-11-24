

El futbolista Ferrán Torres, premiado por mostrar su fe católica con naturalidad.

El futbolista Ferrán Torres, único goleador en la final del Mundial en la que España venció a Argentina, fue galardonado con el Premio CEU Ángel Herrera por mostrar su fe con naturalidad y coherencia.

El delantero de la selección española de fútbol, Ferrán Torres, celebra un gol contra Italia en el año 2021, mostrando un tatuaje de una cruz en su brazo izquierdo. | Crédito: ph.FAB / Shutterstock

Por Nicolás de Cárdenas

24 de noviembre de 2026 a las 9:43 a. m. ET

El futbolista Ferrán Torres, único goleador en la final del Mundial en la que España venció a Argentina, fue galardonado con el Premio CEU Ángel Herrera de la Asociación Católica de Propagandistas.

Estos premios se crearon en 1997 con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas y grupos pertenecientes a los centros educativos del CEU y también destacan otras personas o instituciones que han contribuido “a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común”, como se refleja en su sitio web.

El futbolista recogerá el premio el próximo 18 de enero en la categoría de Difusión de la Cultura Católica en el que se reconoce “su contribución a la visibilidad de la fe católica desde el deporte de élite, así como su capacidad para transmitir con naturalidad y coherencia los valores cristianos ante millones de personas”, según un comunicado de la institución.

El jurado ha valorado que el delantero de la selección española y del Paris Saint-Germain (PSG) ha contribuido “a dar visibilidad a la fe católica desde uno de los ámbitos de mayor proyección e influencia de la sociedad actual” a través de sus declaraciones públicas y de la defensa de los símbolos religiosos que le acompañan.

Ferrán Torres ha agradecido el premio señalando: "Nunca he pretendido transmitir nada extraordinario, simplemente ser yo mismo y mantenerme fiel a los valores que me han acompañado desde pequeño. Que eso pueda tener un impacto positivo en otras personas es algo que me alegra especialmente”.

Para el CEU, “el reconocimiento va más allá de su testimonio personal de fe, por la capacidad y voluntad de hacerlo visible desde una plataforma de alcance extraordinario”, en especial sobre los más jóvenes, que además “contribuye a acercar la fe católica a millones de personas y a animarlas a expresarla abiertamente”.

Tras la consecución del único gol de la final del mundial, que dio el trofeo a España frente a Argentina, Torres manifestó que el tanto le había supuesto una cierta liberación personal debido a las críticas recibidas por su desempeño previo durante el torneo: “Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece”, expuso.

Días antes de la final, en un vídeo que se hizo viral, Torres habló de lo que representa Dios en su vida, lo que está plasmado en alguno de sus tatuajes: “Tengo la cruz y una virgen, al final creo que es algo que me da mucho apoyo, tener muchísima fe y para mí es algo muy importante”.

Nicolás de Cárdenas: Soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 25 años de experiencia. Estoy especializado en información sociopolítica y religiosa. Tengo acreditaciones en periodismo y comunicación.

Ferrán Torres es el delantero católico que le dio el triunfo de 1 a 0 a España sobre la Argentina de Messi, en la final de la Copa Mundial FIFA 2026, jugada este domingo 19 de julio en New Jersey.