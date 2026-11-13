

Renuncia el CEO de Nvidia tras un affair con una espía china. Por Axel Marazzi • 13 de noviembre de 2026. ¡Te doy la bienvenida a FUTURO!. Espero que hayas tenido una gran semana y no como la del CEO de Nvidia que, después de conocerse su affair con una supuesta espía china, dejó la compañía que fundó. Además, Anthropic con todo listo para salir a la bolsa, Amazon presentando un drone vigilador que vuela y recorre tu hogar de manera autónoma para detectar intrusos, el problema energético de la IA y más. Empecemos. Escándalo en el mundo de la IA: renuncia el CEO de Nvidia tras un affair con una espía china. Esta semana se conoció uno de los escándalos más grandes que tuvo el mundillo de la inteligencia artificial y tiene que ver con un affair entre el CEO de Nvidia, una de las empresas más importantes del mundo de la IA, Jensen Huang, y una supuesta espía china, Alice Huang (entre quienes no hay parentesco y sólo comparten apellido). El caso escaló tan rápido que, este jueves, Huang dio un paso al costado de la empresa que fundó. Qué pasó. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Alice, una empresaria con la que el CEO tenía una relación cercana, fue reclutada por la principal agencia de inteligencia de China. Huang admitió haber sido “infiel” y le pidió disculpas a su familia, mientras que Nvidia abrió una investigación independiente y aseguró que no cree que la seguridad nacional haya estado comprometida. Quién es. Jensen nació en Taiwán en 1963 y en 1993 cofundó Nvidia. En ese momento la empresa que hoy se convirtió en líder de chips para IA se dedicaba a diseñar placas gráficas para videojuegos. Hoy, años más tarde y con placas que son importantísimas para entrenar a los últimos modelos de inteligencia artificial, Amazon, Google, Microsoft y prácticamente todas las grandes tecnológicas dependen de sus productos. De ahí nace la importancia que logró obtener no solo Nvidia, sino también Huang, que, además, era muy cercano a Donald Trump. La espía. Entre marzo y noviembre de 2023, Alice Huang fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de data centers de Singapur investigada por supuestamente esquivar las sanciones de Estados Unidos a la exportación de chips de Nvidia. Mientras vigilaban los movimientos de la compañía, la inteligencia estadounidense habría detectado las comunicaciones de Alice con Jensen. Hoy el paradero de Alice se desconoce y, además, el Estado chino calificó estas acusaciones como “infundadas”. La renuncia. A los pocos días se conoció un segundo affair, esta vez con una empleada de la compañía, Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud. Finalmente, este jueves desde Nvidia anunciaron que Huang dejó su cargo de CEO y su lugar en el directorio con efecto inmediato, terminando una etapa de 33 años al frente de la empresa. La directora financiera, Colette Kress, quedó como CEO interina mientras buscan un reemplazo definitivo, que puede salir tanto de adentro como de afuera de la compañía. Por qué importa. Nvidia está en el centro de la carrera por la IA entre Estados Unidos y China. Desde 2022, Washington le restringió la venta de chips avanzados al gigante asiático, lo que hizo que la participación de Nvidia en ese mercado pasara de alrededor del 95% a prácticamente cero. Huang venía negociando para volver, y el escándalo podría explicar por qué nunca consiguió el visto bueno del gobierno de Trump, que ya había sido informado de estas sospechas el año pasado. Ahora, sin su cara más visible, la empresa tendrá que encarar esa negociación con un liderazgo nuevo. El problema energético de la IA: Anthropic invertirá US$ 3.400 millones en gas natural. Anthropic acordó comprar generadores de gas natural de Caterpillar. La operación muestra hasta dónde están llegando las empresas de IA en pos de asegurarse la electricidad necesaria para que sus negocios funcionen. Contexto. El movimiento marca un cambio en la estrategia de la compañía, que históricamente había alquilado capacidad de cómputo en lugar de comprar infraestructura. De hecho Anthropic paga US$ 1.250 millones por mes a xAI, de SpaceX, por alquiler de infraestructura en un contrato que se extiende hasta mayo de 2029. El problema energético. Las empresas de IA necesitan cada vez más electricidad para alimentar sus centros de datos, pero conseguir esa cantidad de energía no es fácil. Sin ir más lejos, los pedidos de turbinas de gas ya tienen demoras que se extienden hasta comienzos de la década de 2030, y las conexiones a la red eléctrica también enfrentan largas listas de espera. En ese escenario, depender exclusivamente de la infraestructura existente puede convertirse en un obstáculo para seguir creciendo como negocio. Por eso Anthropic no es la única que está buscando alternativas: Google, Amazon, Microsoft y Meta están en la misma. Futuro. La apuesta por el gas natural está impulsando incluso una nueva expansión del fracking. Si los proyectos avanzan como está previsto, para 2035 los centros de datos de Estados Unidos podrían consumir más gas natural que Alemania y Japón juntos. Amazon lanzó un drone que vuela por tu casa para vigilarla. Ring, empresa de Amazon, presentó Ring Robotics, una nueva línea de productos con dos dispositivos autónomos: el Drone Cam, un drone de interior para hogares, y el Rover Cam, un robot con ruedas que patrulla comercios. El drone cuesta US$ 250 y se empezará a vender en enero en Estados Unidos. Cómo funciona. El drone pesa apenas 165 gramos y se puede programar para que haga recorridos fijos, mandarlo a revisar una zona cuando el usuario quiera o dejar que despegue solo si se activa alguna cámara, sensor o alarma. Mientras vuela prende unas luces LED para espantar intrusos. Todo lo maneja AI Pilot, un sistema que arma un plano de la casa, identifica las habitaciones y sugiere puntos para revisar, como puertas y ventanas. Para comercios. El Rover Cam cuesta US$ 1.000, llega a mediados de diciembre y tiene una cámara 4K tipo periscopio y audio bidireccional. Puede recorrer espacios de hasta unos 465 metros cuadrados. Claude llega a Wall Street: Anthropic se prepara para una de las salidas a bolsa más grandes de la historia. La semana que viene, la empresa detrás de Claude planea empezar a cotizar en el Nasdaq con el símbolo “ANT”. El debut sería alrededor del 19 de noviembre, y la compañía busca recaudar hasta US$ 64.400 millones. Solo SpaceX, que salió a la bolsa en junio, juntó más en la historia. Qué significa. Hasta ahora, invertir en Anthropic estaba reservado a fondos y grandes empresas. A partir de la semana que viene, cualquiera va a poder comprar acciones de una de las compañías que lideran la carrera de la IA. Control. Eso sí, quienes compren acciones no van a tener demasiado peso en las decisiones. Los siete cofundadores, entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei, conservarán la mayoría de los votos a través de una sociedad creada especialmente para eso. Así se aseguran la última palabra en asuntos clave, como la elección de parte del directorio. Futuro. Lo que pase con ANT va a funcionar como termómetro para toda la industria. Si tenemos en cuenta las dudas sobre una posible burbuja de la IA y la crisis energética, hay que ver si los inversores acompañan. Página recomendada: Wonderhop es un juego diario de encuestas que me pareció super interesante no solo por su propuesta sino por su diseño. La consigna de Wonderhop es simple: tenés que dar la respuesta que comenta todo el mundo, las más obvias o, al revés, las más raras, aquellas que no da nadie. Algo así como “100 argentinos dicen”, pero con un par de vueltas de tuerca. Cómo funciona. Cada día hay cuatro partidas de siete preguntas iguales para todos. En el modo Cielo tenés que dar las respuestas más comunes: cuanto más popular es, más subís hacia el espacio. En el Abismo pasa lo contrario: sumás puntos si contestás lo que nadie contesta y, si lo hacés, bajás hacia la fosa. Los modos Pasado y Futuro te piden la respuesta más antigua o la más reciente, y cada acierto te hace viajar varios siglos. Detalles. Lo hacen dos desarrolladores independientes de Montreal y está online desde el 13 de octubre. Se juega en el celular o en la compu, en nueve idiomas (incluido el español), sin cuenta y sin publicidad. Las cuatro partidas diarias son gratis. Llegamos al final de FUTURO. Espero que te haya gustado esta edición. Nos leemos la semana que viene. Axel. Descargate la app de TN