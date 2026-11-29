29 de noviembre ¡Hola! ¡Que tengas muy buen día! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se espera una jornada de calor intenso y cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados.



Hoy te contamos los detalles del plan reelección que ya puso en marcha Javier Milei, en medio de un clima de creciente tensión con Patricia Bullrich. Además, las PASO y el Presupuesto 2027 encabezan la agenda de prioridades del Gobierno para las sesiones extraordinarias del Congreso.



En deportes, toda la atención está puesta en Colapinto, que sale a la pista en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, mientras Boca recibe a Gimnasia en la Bombonera buscando un lugar en las semifinales del Clausura. Hay más. Acompañanos. Tenés que saber hoy. Pese al malestar económico, Milei activa su plan de reelección mientras crece el enojo con Bullrich por su ambición presidencial. Javier Milei imaginó cerrar el año en el Gran Rex, con la banda presidencial -la musical-, en un zoomie frenético de show y economía. Entendió que el riesgo país en mil puntos no era clima para cantar y correr por el escenario. El presidente mudó la presentación de su libro La moral como política de Estado al Palacio Libertad. Pero diciembre trae un nuevo conflicto a punto de estallar.



En una charla con Juan Carlos de Pablo, el lunes, el presidente, ante todo el gabinete, inaugurará la campaña para la reelección. Sabe que necesita ganar en la primera vuelta. Declarado un estoico, es difícil que dé un volantazo. Su obsesión es probar el programa económico. La Presidencia, una circunstancia. El outsider no es solo un ajeno al sistema, sino alguien que puede entrar y salir. Leé la nota completa de María Fernanda Alonso. El análisis de Edgardo Alfano. Las PASO y el Presupuesto 2027 son prioridades del Gobierno en las sesiones extraordinarias del Congreso. El gobierno abrió dos de las tres puertas que separan la suspensión de las PASO de las elecciones presidenciales del año próximo y sus funcionarios festejaron cada una como si ya hubiesen llegado a la meta.



No es para menos. Les llevó, por lo menos, siete meses de una delicada negociación con los aliados y opositores dialoguistas, sobre todo gobernadores, para lograr los votos que necesitaban en el Senado para su media sanción.



Al final, la razón parece haber estado en boca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había asegurado que los votos estaban, a contramano de las dudas que planteaba su excompañera del PRO, Patricia Bullrich. Los resultados del deporte del sábado. River le ganó 1-0 a Instituto en Córdoba y enfrentará a Independiente en las semifinales del Torneo Clausura. En una noche determinante para el futuro del campeonato, el conjunto de Núñez superó una dura prueba fuera de casa y dio un paso clave en su camino hacia el título del Torneo Clausura. El próximo fin de semana, en el clásico con el Rojo, se definirá uno de los finalistas. River le ganó 1-0 a Instituto en Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura.

por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Millonario enfrentará en semifinales a Independiente, que eliminó a Vélez por penales.

Sebastián Driussi y Thiago Almada erraron un penal cada uno.

erraron un penal cada uno. Nazareno Arasa fue el árbitro principal del encuentro en Alta Córdoba. Lo que se juega este domingo. Boca recibe a Gimnasia en la Bombonera por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El Xeneize y el Lobo definirán al último clasificado para la instancia previa a la final del torneo. El ganador se enfrentará al vencedor del partido entre Rosario Central y Barracas, que jugarán en el turno de las 17. Boca se enfrentará a Gimnasia este domingo a las 20.30 para definir al último semifinalista del Torneo Clausura.

para definir al último semifinalista del Torneo Clausura. El Xeneize viene de superar a Independiente Rivadavia, mientras que el Lobo se impuso ante Newell's.

El partido se podrá ver a través de ESPN Premium .

. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará en el VAR. Por otra parte, hoy Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: largará en el puesto 14. George Russell se quedó con la pole position, superando a su compañero Kimi Antonelli.

se quedó con la pole position, superando a su compañero La carrera se disputará este domingo 29 de noviembre a las 13 (hora de Argentina).

(hora de Argentina). Toda la actividad se podrá seguir en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+. Recomendaciones de cine y series para este domingo. Las nuevas desventuras de Cliff Booth. De qué se trata: ocho años después de haber salvado a Rick Dalton de un grupo de hippies asesinos, Cliff Booth sigue viviendo en Hollywood con una realidad diferente. De doble de riesgo pasó trabajar en el sector de proyección de un cine y a atender un bar. Un día lo contacta una agente de prensa en nombre de un famoso actor para proponerle un trabajo. Entonces, una historia del pasado resurgirá mientras intentará volver a usar su gran eficiencia para resolver situaciones extremas.



Por qué hay que verla: porque el guionista es Quentin Tarantino y el director es David Fincher. Solo por eso, es obligación ver a Las nuevas desventuras de Cliff Booth, una película con una ambigüedad absoluta: por un lado, una historia superácida que no tiene filtro para el sarcasmo; por el otro, un policial implacable con algunas escenas que son brutales. El realizador de Pecados capitales usó todo el carisma reluciente de Brad Pitt para darle un toque personal a un film que nació en la mente del cineasta de Tiempos violentos. Buena reconstrucción de la Hollywood de los 70, una era nostálgica que nunca más volverá. Imperdible.



Mirala si te gustó: Licorice Pizza.



En cines IMAX y en Netflix desde el 23 de diciembre. Si querés recibir el newsletter de Cine y Series en tu email, suscribite acá La historia de la semana. La historia de la artista con hipoacusia que conmovió a millones con su reacción al escuchar a los Beatles con audífonos. En pocos segundos, Florencia Schmed logró conmover a millones de personas. Su video, en el que se la ve feliz mientras escucha música y los sonidos de la vida cotidiana por primera vez con audífonos, se volvió viral. Pero detrás de esas imágenes hay una historia que va mucho más allá de una reacción emocionante.



Florencia tiene 25 años, nació en San Miguel de Tucumán y es actriz, música y artista. La música ocupa un lugar central en su vida desde chica: toca la guitarra, el piano y la batería. Sin embargo, durante mucho tiempo no supo cuánto le costaba escuchar. Leé la nota completa de Yanina Sibona. El video de la semana Una misión solidaria que cruza fronteras y dará techo a varias familias en Zárate. El proyecto busca replicar el modelo de Akamasoa de Madagascar para erradicar la pobreza. La iniciativa se desarrolla en un predio de 7 hectáreas en Zárate destinado a viviendas, escuela, hospital y centros de capacitación. Se proyecta la construcción de 80 casas para familias necesitadas.



El modelo se basa en cuatro pilares: trabajo digno, educación, disciplina y vivienda digna.



El sistema promueve que las familias construyan sus propias casas mediante el trabajo comunitario. El financiamiento proviene de donantes pequeños, empresas privadas y el trabajo de más de 4.000 voluntarios. Esto es todo por hoy.



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