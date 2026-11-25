Hola Luis María, Buen día, ¿cómo les va? Este miércoles arranca con una cifra enorme para Vaca Muerta: YPF presentó el RIGI de Narambuena para invertir 11.688 millones de dólares a 21 años en el norte de la formación. Es el segundo de los tres proyectos con los que busca producir 270.000 barriles diarios en esa zona. Te contamos cuántos pozos prevé el plan y quién comparte con YPF la titularidad del bloque. En política, sigue el capítulo Sobisch–Quintriqueo: "No tiene sentido que me pidan la renuncia", dijo Carlos Quintriqueo, que ya está en campaña con Jorge Sobisch mientras crece el conflicto en la CTA. Y se presentó un pedido de impugnación contra Nadia Márquez para el Consejo de la Magistratura. También, qué regiones tienen más riesgo de inundaciones por El Niño y cuál es el peligro real para la Patagonia; la alerta por las rutas destruidas y las horas extras que demanda transitarlas, y el insólito hallazgo en la Fiesta del Chivito que se hizo viral y tuvo final feliz. Que tengan un gran miércoles.