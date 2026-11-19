Ángel de Brito y Leandro Paredes

Un periodista reveló quién habría amenazado a Ángel de Brito y cómo fue la advertencia por Leandro Paredes.

La polémica por los rumores de infidelidad que involucran a Leandro Paredes sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera una supuesta advertencia de la barra brava de Boca Juniors a Ángel de Brito. La situación se dio después de que el conductor de LAM revelara que el futbolista tuvo un encuentro con la China Suárez en París, pero después se retractó.

Cómo fue la advertencia de La 12 a Ángel de Brito.

Según contó Pablo Carrozza, periodista relacionado con el mundo de las barrasbravas, el conductor habría recibido presiones para retractarse de sus dichos que afectan en lo personal al capitán de Boca.

La situación escaló y, según el relato que circuló, desde La 12 habrían hecho llegar un mensaje contundente para que el conductor se desdijera.

“¿Por qué pidió disculpas?. Porque lo apretó la 12 a Angel de Brito.

La 12 levantó un teléfono, la llamó a una compañera de Angel De Brito y le dijo si no sale a pedir disculpas, si no sale a retractarse con la barbaridad que dijo, el problema no lo va a tener con Leandro Paredes, el problema lo va a tener con Boca y se va a encontrar con un hincha de Boca cada vez que salga a la calle”, contó el periodista en un video que se hizo viral en X.

En ese sentido, Carroza agregó a su relato: “¿Qué fue lo que dijo hoy?. Pidió disculpas, y dice que él nunca habló de Paredes.

Rápidamente como que tira el rumor a la basura porque se dio cuenta que se estaba metiendo en un quilombo. No va a poder cagar a trompadas a Angel de Brito por esto que pasó, porque después mañana Paredes no va a ser el infiel, va a ser el violento”.

Luego, el periodista reveló: “¿Entonces cómo termina esto?. El tipo pide disculpas, Paredes se tiene que callar la boca, se tiene que bancar la crítica despiadada de un montón de gente diciendo Paredes es infiel porque lo dijo Angel de Brito, entonces ya está, está recontra confirmado porque lo dijo un tipo que hoy tiene que pedir disculpas no porque lo sintió sino porque se dio cuenta que había cruzado un límite”.

Qué dijo Ángel de Brito cuando estalló el rumor de que lo amenazaron.

En medio de la repercusión, De Brito aclaró que nunca había mencionado directamente a Paredes y se desligó de las versiones que circulaban sobre su vida privada.

Sin embargo, para Carrozza, el pedido de disculpas no habría sido espontáneo, sino una reacción a las presiones que recibió.

Según contó Ángel de Brito, el tema había surgido a partir de un enigmático realizado por otros periodistas. “Una fue Analía Franchín, que empezó con todo el teje. Estaban haciendo un enigmático y yo acá expliqué ese enigmático. No es que dije ‘sé que la tuvo’. De hecho dije ‘no lo sé’”, expresó el conductor desligándose del tema.