Hola Luis María, Buen día, ¿cómo les va? Llegamos al viernes y arranca el fin de semana largo por el Día de la Soberanía, con lunes feriado. Antes de desconectar, la política deja una noticia fuerte: Rolando Figueroa y Ramón Rioseco sellaron un acuerdo electoral de cara al 2027. Y en lo gremial, la asamblea de ATEN capital rechazó por unanimidad el 7% de aumento a partir de enero y espera un nuevo ofrecimiento. En la Justicia, la causa Viento Sur tendrá una nueva audiencia a principios de diciembre, después de que se anulara la que había sobreseído a los dos exministros de la gestión de Omar Gutiérrez. Y la senadora neuquina Nadia Márquez integrará el Consejo de la Magistratura. También te contamos cómo será el gasoducto más grande de la historia argentina, con un cruce teledirigido del Limay; la preocupación en Cipolletti por el riesgo de una crecida del río Neuquén, y los bultos de cigarrillos abandonados que fueron el hilo para desbaratar a la banda de contrabandistas. Que tengan un excelente fin de semana largo.