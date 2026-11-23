El énfasis en la dignidad humana en la enseñanza social católica y la noción tomista de la acción correctamente ordenada pueden ofrecer una guía para resolver problemas de “pasividad desordenada” y “apatía cínica” entre los jóvenes, según un conferencista ampliamente reconocido en la Universidad Católica de América (CUA por sus siglas en inglés).

Yuval Levin —director de estudios sociales, culturales y constitucionales en el American Enterprise Institute— presentó este argumento en la quinta conferencia anual sobre Pensamiento Político Católico, organizada por el Instituto Gibbons y el Centro para la Constitución y la Tradición Intelectual Católica.

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Levin, quien es judío, afirmó que fue invitado a pronunciar el discurso del 19 de noviembre porque la intención este año era contar con un conferencista que pudiera reflexionar sobre la tradición política católica desde la perspectiva de “un no católico y un punto de vista de alguien ajeno a ella”.

“Soy un no católico que durante mucho tiempo ha tenido un interés profundo y muy agradecido en la tradición del pensamiento político y social católico, y me he beneficiado enormemente de ella”, dijo.

En su discurso, Levin señaló un problema que dijo “es muy profundo en el Occidente del siglo XXI”, argumentando que “es mucho más profundo” que la disfunción política, la idolatría de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial y las redes sociales, aunque estos problemas están conectados con él.

“Es tan profundo que nos resulta difícil aislarlo y nombrarlo”, afirmó. “Pero si tuviera que darle un nombre, lo llamaría algo como pasividad desordenada”.

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Levin dijo que a lo largo de la historia “hemos entendido el colapso social esencialmente como una función del exceso”, específicamente “el vicio sin las barreras de la familia, la fe y el trabajo”. Sin embargo, en el último cuarto de siglo los desafíos “parecen menos como deseos humanos exorbitantes” y “más como una ausencia de energía e impulso”.

“[Esto] deja a las personas languidecer, marchitarse, ser espectadores más que actores en la vida de nuestra sociedad, e incluso en sus propias vidas de diversas formas”, dijo. “Cada vez hay menos necesidad de decirles a los jóvenes estadounidenses que vayan más lentamente, que retrocedan, que se abstengan, o simplemente que digan que no. ... Cada vez hay más necesidad de decirles que corran riesgos, que tomen decisiones, que sigan adelante, que digan sí a la vida”.

Levin dijo que muchos jóvenes “ven el problema, pero no exactamente la solución”. Afirmó que “lo que [la sociedad] carece, sobre todo, es de un sentido del orden moral”. Señaló una noción católica y tomista de la acción correctamente ordenada y la virtud.

“Un vitalismo que simplemente refleja nuestra pasividad, que responde al vacío con el apetito bruto, que confunde la agresión con la capacidad de actuar, no es la cura para esa condición”, dijo. “Es una especie de síntoma de ella. La acción correctamente ordenada es el ingrediente que falta en la búsqueda contemporánea de la felicidad”, afirmó.

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Levin también señaló que el enfoque específico de la doctrina social católica en la dignidad de la persona humana es útil para abordar muchos problemas sociales, añadiendo que la enseñanza está “enraizada en el hecho de que somos creados a imagen divina, y de esa raíz profunda brotan compromisos con la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común”.

“El compromiso con desafíos nuevos comienza con una reafirmación de estos compromisos perdurables, y solo entonces procede al diagnóstico y la prescripción, lo que permite abordar problemas desconocidos de una manera segura y sofisticada, pero sin ser arrogante ni tecnocrática”, afirmó. “Es un don extraordinario para el mundo”.

El Instituto Gibbons

El Instituto James Cardinal Gibbons para la Ecología Humana, que originalmente se llamaba Instituto para la Ecología Humana, fue renombrado en honor al cardenal que ayudó a fundar la universidad en 1887.

Catherine Pakaluk, directora ejecutiva del instituto, le dijo a EWTN News que fue renombrado porque muchas personas “no conocen las riquezas de nuestra era fundacional”, llamando a Gibbons una “figura destacada”, y añadió: “Cuanto más leo en su corpus de obras, más me impresionaba el tipo de hombre que era”.

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El instituto tiene 24 profesores investigadores que aportan elementos de sus investigaciones. El instituto es interdisciplinario, lo que significa que cubre una amplia gama del pensamiento católico, incluyendo historia, filosofía y teología.

El Instituto Gibbons publica la American Catholic Quarterly Review.