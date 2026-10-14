Uruguay reza 3,5 millones de Avemarías por la salud del Papa León XIV

La Iglesia Católica en Uruguay lanzó una campaña de oración por la salud del Papa León XIV, a quien este martes le fue practicada una cirugía en la que le extrajeron el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según indicaron los médicos, el examen histológico posterior a la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uno de los subtipos más comunes de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Advertisement

3,5 Avemarías por el Papa León XIV

Uruguay es el próximo país en la agenda de viajes apostólicos del Papa León XIV, con una visita prevista para el próximo 6 de noviembre. Al conocerse la noticia de la intervención quirúrgica al Santo Padre, desde la Iglesia local lanzaron una campaña de oración.

La iniciativa se realiza de manera online desde la página web dedicada a la visita papal: www.papaleonuruguay.uy, con el título 3,5M Ave Marías por el Papa León XIV, un número que simboliza la cantidad de habitantes que tiene Uruguay.

Allí invitan a rezar un Ave María, un denario o un rosario por la salud del Pontífice, y se encuentra disponible un “contador”, donde quien desee sumarse puede elegir la opción de rezar uno, diez o cincuenta, que van aumentando la cifra.

Desde la Santa Sede, en la mañana del miércoles indicaron que el Papa León XIV ha pasado “una noche tranquila” tras la cirugía.

Advertisement

Según el sitio web oficial del Vaticano, el Santo Padre retomará actividades el 21 de octubre, con la audiencia general de los miércoles. Por el momento, no se han notificado modificaciones o cancelaciones en su agenda de las siguientes semanas.