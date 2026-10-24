SUGERENCIAS PARA PREPARAR LA VISITA DE LEÓN XIV EN LAS COMUNIDADES

23 de octubre, 2026

Proponen incluir una intención especial en las celebraciones, rezar la oración de la visita y alentar la inscripción a las actividades previstas para noviembre.

El Episcopado pide preparar en las comunidades la visita de León XIV (captura de redes)

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió a los obispos una serie de sugerencias para que la próxima visita del papa León XIV sea preparada y vivida en las comunidades de todo el país, especialmente durante los domingos previos. La propuesta busca involucrar a parroquias, capillas, colegios, comunidades religiosas, movimientos e instituciones.

La carta lleva las firmas del arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro, y propone incorporar una intención especial por la visita durante la oración de los fieles.

La intención sugerida pide: "Por la próxima visita del Santo Padre a nuestro país, para que este acontecimiento nos impulse en el compromiso como argentinos de vivir el mandamiento del amor para edificar el bien común. Oremos". También se recomienda rezar la oración oficial de la visita antes de la bendición final.

Inscripción y participación.

La CEA pidió además realizar un aviso especial en las celebraciones para recordar que está abierta la inscripción a las misas y al encuentro de jóvenes que tendrán lugar durante la visita. "Inscribirse es importante para que las personas que asistiremos podamos celebrar con alegría", señala el texto propuesto para las comunidades.

La invitación se extiende a todos los espacios eclesiales para que el logo y el lema de la visita estén presentes en templos, salones, escuelas, carteleras, redes sociales y otros ámbitos comunitarios. "Que cada comunidad los haga propios y encuentre maneras creativas de expresar la alegría de recibir al Santo Padre", plantea la convocatoria.

Para facilitar esta tarea, la organización de la visita puso a disposición un kit de medios con imágenes oficiales y diferentes recursos de comunicación. Incluye materiales para espacios físicos, redes sociales, escenarios y plataformas digitales, con el objetivo de unificar la identidad visual de las actividades previstas.

"Es importante que podamos animar a todos en estas semanas previas para vivir este acontecimiento tan especial para la Iglesia en Argentina", expresaron los responsables de la CEA. La convocatoria apunta a que la preparación para la llegada de León XIV no quede concentrada en los lugares donde se desarrollarán los actos principales, sino que alcance a las comunidades de todo el país.

Material para las comunidades, en kit de medios de la visita del papa León XIV.

Más información, en www.elpapaenargentina.com.ar y redes sociales.+