SUGERENCIAS PARA PREPARAR LA VISITA DE LEÓN XIV EN LAS COMUNIDADES

-

23 de octubre, 2026

  • Buenos Aires (AICA)
Proponen incluir una intención especial en las celebraciones, rezar la oración de la visita y alentar la inscripción a las actividades previstas para noviembre.
Episcopado: sugerencias para preparar la visita de León XIV en las comunidades El Episcopado pide preparar en las comunidades la visita de León XIV (captura de redes)
Doná a AICA.org

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió a los obispos una serie de sugerencias para que la próxima visita del papa León XIV sea preparada y vivida en las comunidades de todo el país, especialmente durante los domingos previos. La propuesta busca involucrar a parroquias, capillas, colegios, comunidades religiosas, movimientos e instituciones.

La carta lleva las firmas del arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro, y propone incorporar una intención especial por la visita durante la oración de los fieles.

La intención sugerida pide: "Por la próxima visita del Santo Padre a nuestro país, para que este acontecimiento nos impulse en el compromiso como argentinos de vivir el mandamiento del amor para edificar el bien común. Oremos". También se recomienda rezar la oración oficial de la visita antes de la bendición final.

Inscripción y participación.
La CEA pidió además realizar un aviso especial en las celebraciones para recordar que está abierta la inscripción a las misas y al encuentro de jóvenes que tendrán lugar durante la visita. "Inscribirse es importante para que las personas que asistiremos podamos celebrar con alegría", señala el texto propuesto para las comunidades.

La invitación se extiende a todos los espacios eclesiales para que el logo y el lema de la visita estén presentes en templos, salones, escuelas, carteleras, redes sociales y otros ámbitos comunitarios. "Que cada comunidad los haga propios y encuentre maneras creativas de expresar la alegría de recibir al Santo Padre", plantea la convocatoria.

Para facilitar esta tarea, la organización de la visita puso a disposición un kit de medios con imágenes oficiales y diferentes recursos de comunicación. Incluye materiales para espacios físicos, redes sociales, escenarios y plataformas digitales, con el objetivo de unificar la identidad visual de las actividades previstas.

"Es importante que podamos animar a todos en estas semanas previas para vivir este acontecimiento tan especial para la Iglesia en Argentina", expresaron los responsables de la CEA. La convocatoria apunta a que la preparación para la llegada de León XIV no quede concentrada en los lugares donde se desarrollarán los actos principales, sino que alcance a las comunidades de todo el país.

Material para las comunidades, en kit de medios de la visita del papa León XIV.

Más información, en www.elpapaenargentina.com.ar y redes sociales.+

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más