La comisión episcopal advirtió que el proyecto podría perder estado parlamentario en noviembre y reclamó acuerdos para proteger especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

Pastoral Social pidió al Senado avanzar con la ley contra la ludopatía

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) pidió al Senado de la Nación que retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea, ante el riesgo de que pierda estado parlamentario en noviembre.

En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los senadores nacionales, la CEPAS recordó que desde 2024 viene advirtiendo sobre el crecimiento de las apuestas, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. "Apostar no es un juego", había señalado entonces junto con las pastorales sociales de todo el país.

La comisión episcopal recordó que en noviembre de 2024 pidió a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente de la iniciativa y que en febrero de 2025 volvió a plantear ante el Senado la necesidad de una respuesta legislativa. En esa oportunidad alertó sobre la instalación de una "cultura de la timba y del azar" y sus consecuencias sobre la libertad de las personas afectadas por la adicción.

Una problemática que ya muestra sus consecuencias

La carta también cita el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina de octubre de 2025, cuando afirmó que "la ludopatía es un atentado contra la vida" y advirtió que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular puede convertirse en un "casino".

Para la CEPAS, la discusión ya no pasa por reconocer la existencia del problema, sino por asumir una responsabilidad concreta. "Estamos ante una decisión", sostiene el documento, al reclamar al Estado que proteja a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y adverir sobre los intereses económicos vinculados con las apuestas.

Lucro que sacrifica a los débiles

En ese marco, la Comisión Episcopal retoma una expresión del papa León XIV en Magnífica humanitas: "la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles". También sostiene que la falta de una respuesta legislativa trasladará los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios de la ludopatía a las personas, las familias y al conjunto de la sociedad.

Finalmente, la CEPAS pidió a los senadores que "retomen de inmediato el tratamiento del proyecto", generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo posible para que pueda convertirse en ley.

"Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción", afirmó, antes de cerrar la carta con el llamado: "Es tiempo de cuidar, es tiempo de legislar, es tiempo de actuar".

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