LOS CAMBIOS EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 2027

La Liga Profesional de Fútbol ha aprobado un nuevo formato para el torneo de 2027, que incluye los siguientes cambios clave:

* Todos contra todos: Todos los equipos jugarán contra todos los demás en la temporada, eliminando las divisiones por zonas.

* Dos campeonatos por torneo: Se mantendrán los torneos Apertura y Clausura, con playoffs para definir el campeón de cada uno.

* Tabla anual: Se establecerá una tabla anual para clasificar a los campeones de los torneos Apertura y Clausura.

* Descensos: Se mantendrán los descensos por promedio y tabla anual.

* VAR semiautomático: Se implementará el VAR semiautomático para mejorar la justicia en los partidos.

Estos cambios buscan mejorar la competitividad y la experiencia del fútbol profesional en Argentina, permitiendo que todos los equipos se enfrenten en un formato más abierto y desafiante.