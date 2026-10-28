EL PAPA LEÓN XIV VISITARÁ CINCO PARROQUIAS DE ROMA DURANTE EL ADVIENTO

El Papa León XIV retomará este Adviento sus visitas pastorales a las parroquias de la Diócesis de Roma, según anunció en un comunicado el Vicariato de la Diócesis de Roma.

Siguiendo el mismo esquema que el que siguió durante la Cuaresma del año pasado, el Pontífice acudirá a una comunidad de cada uno de los cinco sectores pastorales en los que se divide la capital italiana, con el objetivo de compartir momentos de encuentro, oración y verificación pastoral con los fieles.

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La primera visita tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en la parroquia de Sant’Andrea delle Fratte, situada en el centro de Roma, muy cerca de la Plaza de España y la Fontana de Trevi.

Posteriormente, el Santo Padre se desplazará el 29 de noviembre a San Carlo da Sezze en el sur de Roma; el 6 de diciembre irá a la Iglesia de Sant’Eligio en el este de la ciudad; el 13 de diciembre, a Santa Lucia, en el oeste de Roma y concluirá el recorrido el 20 de diciembre en San Roberto Bellarmino, situada en el norte de la capital.

Según informó la Diócesis de Roma, todas las visitas se realizarán por la tarde y seguirán un programa similar. León XIV será recibido por el Cardenal Vicario de Roma, Baldo Reina, junto con el obispo auxiliar del sector correspondiente y el párroco de la iglesia. Después mantendrá encuentros con los organismos de participación y diversas realidades parroquiales antes de presidir la celebración de la Eucaristía.

“Nuestra diócesis está de fiesta”

El Cardenal Reina destacó que estas visitas representan una ocasión especial para toda la Iglesia de Roma. “A través de estas parroquias toda nuestra diócesis está de fiesta”, afirmó en un comunicado, subrayando además que servirán para llevar a cabo la verificación pastoral que el Papa pidió a las comunidades durante la asamblea diocesana de inicio de curso.

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La primera comunidad que recibirá al Pontífice será la de Sant’Andrea delle Fratte, coincidiendo con la fiesta de la Medalla Milagrosa, una celebración que cada año atrae a miles de peregrinos.

“La Lourdes romana”

Según la tradición, el 20 de enero de 1842 la Virgen se apareció allí a Alphonse Ratisbonne, un banquero y abogado judío alsaciano que se mostraba abiertamente hostil al catolicismo y que llevaba colgada una Medalla Milagrosa.

Tras contemplar una visión de María idéntica a la representada en la medalla revelada a Santa Catalina Labouré en París en 1830, Ratisbonne se convirtió de manera inmediata al catolicismo. El acontecimiento fue reconocido oficialmente ese mismo año por la autoridad eclesiástica y convirtió a SantʼAndrea delle Fratte en uno de los principales lugares de peregrinación mariana de Roma, hasta el punto de ser conocida como la “Lourdes romana”.

El vicepárroco, el P. Taras Yeher, expresó en el comunicado su alegría por la visita y señaló que la presencia del Papa en una fecha tan significativa supone “un regalo aún mayor del Señor y de la Virgen”.

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También en la parroquia de San Carlo da Sezze la noticia fue recibida con entusiasmo. Su párroco, el P. Simone Giovannella, recordó que el próximo año la comunidad celebrará el cuadragésimo aniversario de la dedicación del templo y destacó la larga tradición de acompañamiento a jóvenes y personas necesitadas. “Será realmente una gran fiesta”, aseguró.

Desde Sant’Eligio, en el mensaje el P. Dario Frattini calificó la visita como “un don inesperado” para una comunidad que, según señaló, necesita ser confirmada en la fe. “Recibir la visita del pastor y obispo de Roma es una alegría inmensa”, afirmó.

Por su parte, la parroquia de Santa Lucia acogerá al Papa el 13 de diciembre, coincidiendo con su fiesta patronal. El párroco, el P. Simone Carosi, bromeó en el comunicado del vicariato con la proximidad geográfica de la parroquia al Vaticano y describió la visita como un “magnífico regalo de bienvenida”, ya que asumió recientemente la guía de la comunidad.

La última etapa del recorrido por parroquias de Roma será la iglesia San Roberto Bellarmino. El vicepárroco, el P. Antonio Panico, señaló que la presencia del Papa como Obispo de Roma constituirá una ocasión de comunión eclesial y un motivo de alegría para toda la parroquia.

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Este martes la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas confirmó los compromisos de la agenda litúrgica pública del Papa para los meses de noviembre y diciembre.

León XIV celebrará el próximo 2 de noviembre una Misa con motivo de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos en el Cementerio Monumental del Verano, el camposanto más antiguo y extenso de Roma. También presidirá una Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año el 5 de noviembre en la Basílica de San Pedro a las 9:00 horas.

Asimismo, el 18 de noviembre León XIV presidirá a las 17:00 una Misa con ocasión del IV centenario de la dedicación de la Basílica de San Pedro, y el 8 de diciembre, sobre las 16:00 horas, encabezará, en la Plaza de España de Roma, el tradicional acto de veneración a la Inmaculada Concepción. El Vaticano todavía no ha confirmado la información relativa a las celebraciones previstas para Navidad.