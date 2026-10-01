DIJO MILEI: "SI REELEGIMOS, 2028 SERÁ EL MEJOR AÑO ECONÓMICO DE LA HISTORIA!".

Desde París, durante la segunda edición de la Argentina Week, el presidente Javier Milei redobló las críticas contra la oposición y les agradeció la presencia a los gobernadores aliados. “No vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica”, señaló.

Uno de los puntos álgidos de la jornada llegará por la tarde (13:50 horas de Argentina), cuando Milei se reuna en privado con su par francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo. El encuentro bilateral será el primer cara a cara entre ambos desde que coincidieron en Niza, en junio de 2025, y en Buenos Aires, en noviembre de 2024. Después del encuentro, a las 15:00, habrá una recepción oficial para toda la delegación argentina.