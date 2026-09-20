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EL PAPA LEÓN XIV LLAMA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A ACTUAR ANTE LA GRAVE CRISIS EN SOMALÍA

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Vaticano

El Papa León XIV llama a la comunidad internacional a actuar ante la grave crisis en Somalia

El Papa reza el ángelus asomado al balcón del Palacio Apostólico del Vaticano. Crédito: Vatican Media.
El Papa reza el ángelus asomado al balcón del Palacio Apostólico del Vaticano. Crédito: Vatican Media.
Victoria Cardiel

Por Victoria Cardiel

20 de septiembre de 2026
05:29 a. m.

El Papa León XIV lanzó este domingo un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que incremente la ayuda a Somalia, país del Cuerno de África que atraviesa una grave crisis humanitaria agravada por la violencia, la sequía, los desplazamientos forzados y otros fenómenos climáticos extremos.

Tras el rezo del Ángelus, el Pontífice aseguró seguir “con gran preocupación la crisis humanitaria que se está produciendo en algunas zonas de Somalia”, donde “los episodios de violencia y los fenómenos climáticos extremos están agravando las ya precarias condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres y los niños”.

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El Santo Padre expresó además su deseo de que “la comunidad internacional se involucre generosamente para que no falte a estos hermanos y hermanas nuestros la asistencia necesaria”.

Las palabras del Papa llegan en un momento especialmente crítico para Somalia. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, entre ellas unos 3 millones de niños. La organización advierte además que alrededor de 1,9 millones de menores sufren desnutrición aguda, incluidos cerca de medio millón que padecen desnutrición aguda severa, la forma más peligrosa de esta enfermedad.

Al concluir el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa León XIV dirigió un saludo especial a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro y aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje en favor de la memoria histórica, recordando a las víctimas de las deportaciones y del cautiverio durante la Segunda Guerra Mundial.

El Pontífice también saludó a diversos grupos llegados a Roma con motivo de peregrinaciones y actividades de formación.

Entre ellos, mencionó al obispo y a los fieles de una diócesis de Polonia que se encuentran recorriendo en Italia algunos de los principales santuarios vinculados a los milagros eucarísticos, así como a varias familias procedentes de Eslovaquia.

También dedicó unas palabras a los jesuitas que inician un nuevo ciclo de estudios en Roma, una etapa fundamental en la formación intelectual y espiritual de los miembros de la Compañía de Jesús, así como a un grupo de la parroquia romana de la Sagrada Familia de Nazaret, acompañado por asociaciones deportivas y juveniles de la capital italiana.

El Papa se referió a la localidad italiana de Pescantina, cerca de Verona, cuyos habitantes se congregaron este domingo junto al monumento dedicado a quienes fueron deportados y hechos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre envió su bendición a los participantes en la conmemoración y señaló: “No debemos olvidar, sino aprender de la historia para no volver a caer en los errores del pasado”.

Victoria Cardiel
Victoria Cardiel
Victoria Cardiel es una periodista española especializada en información social y religiosa. Afincada en Roma desde 2013, ha cubierto toda la actualidad del Vaticano y de la iglesia católica para diversos medios de comunicación como la agencia de noticias Europa Press. Ahora sigue de cerca los pasos del Papa León XIV como corresponsal de EWTN Noticias.

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