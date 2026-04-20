VIAJE DEL PAPA LEÓN XIV A ESPAÑA

Será llamada a la comunión y la evangelización, dice el presidente episcopal.

Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y

presidente de la Conferencia

Episcopal Española.









Por Nicolás de Cárdenas.

El viaje apostólico del Papa León XIV a España será una llamada a la comunión interna de la Iglesia y la evangelización, según definió el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, al inicio de la Asamblea Plenaria de la CEE.

En su discurso de apertura ante los obispos españoles y el nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Pioppo, que participó por primera vez en una plenaria tras su llegada a España en diciembre, Monseñor Argüello abarcó numerosos aspectos de la actualidad de la Iglesia Católica en España, entre ellos el próximo viaje del Pontífice.

El arzobispo de Valladolid señaló que León XIV, “visitando a algunos, nos visita a todos” y confirmó que el habitual encuentro con los obispos del país en este tipo de visitas se celebrará en la sede de la CEE, en una fecha aún sin determinar.

“El encuentro que celebrará en esta misma casa con todos nosotros expresará, sin duda, esta comunión de la Iglesia de España con el sucesor de Pedro”, expresó el prelado, quien subrayó que la presencia del Pontífice en el país “es un regalo que, además, está lleno de oportunidades”.

El presidente de la CEE destacó que el viaje será una oportunidad para que las iglesias locales experimenten y hagan visible “la comunión real con Pedro” y también entre ellas “ante los desafíos comunes en la evangelización”.

“La visita apostólica constituye en sí misma una llamada a la comunión y, al mismo tiempo, un recordatorio del envío misionero”, añadió el prelado, quien consideró que “la Iglesia en España precisa de este coloquio de encuentro y comunión para impulsar la nueva hora de la evangelización de nuestro pueblo”.

Asimismo, MonseñorArgüello expresó que el viaje apostólico, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, constituirá una oportunidad para “un nuevo diálogo entre Iglesia y sociedad que ensanche la mirada respecto a nuestros problemas locales y los abra al a universalidad”.

Significado de las sedes del viaje apostólico.

Monseñor Arguello se detuvo a ofrecer una explicación sobre el significado de la presencia del Papa en las diferentes sedes del viaje apostólico.

Sobre las diócesis de Canarias y Tenerife, recordó que se plasmará “el deseo manifestado por el Papa Francisco de visitar este lugar que hace visible un sufrimiento injusto y poner en la mesa de la Iglesia y de la sociedad la cuestión migratoria”.

En la Archidiócesis de Madrid, se posibilitará el encuentro con las autoridades civiles y la CEE y se pondrá de relieve “el desafío tan grande que supone hoy la evangelización de las grandes ciudades”.

En la Archidiócesis de Barcelona, “además de su consideración como gran metrópoli catalana, tiene la significación especial de Gaudí y de la Sagrada Familia” que Monseñor Argüello resumió en tres aspectos: la importancia de promover la vocación a la santidad; de tener proyectos a largo plazo; y de alzar la mirada para descubrir a Jesucristo.

Por otro lado, el presidente de la CEE no obvió la consideración de jefe de Estado del Pontífice. En este sentido, señaló que su vista “puede hacer crecer la confianza para que se traduzca en una llamada a construir un ‘nosotros’, un pueblo, que es imprescindible para que exista una democracia. Es la existencia de un pueblo con conciencia de ser pueblo y que quiere empeñarse por el bien común, que es lo que sostiene la sociedad”.

“La visita del Papa a España es un acontecimiento de gracia que tiene una dimensión espiritual, pastoral y también política, entendida en sentido clásico: como la acción de los ciudadanos que se organizan para alcanzar el bien común, defender la dignidad de la vida y promover su desarrollo integral, sin olvidarse de los pobres de nuestro mundo interconectado e interdependiente”, añadió.

Oración y aplauso ante los ataques al Papa.

Monseñor Argüello invitó a los presentes a orar por León XIV con una sencilla súplica, “Señor, sostén con la luz y fortaleza del Espíritu Santo a León XIV para que siga siendo signo e instrumento de tu Paz”, antes de expresar "en este momento de burdos e intolerables ataques, ante el señor Nuncio de Su Santidad, la comunión con el sucesor de Pedro de toda la Iglesia española, representada en este acto de apertura de la plenaria por obispos, presbíteros, laicos y consagrados, con un fuerte aplauso”.

Tras pedir la intercesión de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo misionero español y patrono del episcopado hispanoamericano, “por los frutos apostólicos de esta visita”, Monseñor Argüello concluyó considerando que el viaje de León XIV a España “será, sin duda, una experiencia profunda de fe viva, de amistad cívica, de encuentro para la esperanza y la confianza”.

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N icolás de Cárdenas.





Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.